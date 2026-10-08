כחודשיים אחרי שכוכבי רפאל כוכב, כבד ראייה מחולון, הותקף בגינה הסמוכה לביתו לאחר שלטענתו לא אסף את צרכיה של כלבת הנחייה שלו , המשטרה סגרה את תיק החקירה, לאחר שלא הצליחה לאתר את החשוד. "כנראה שהעיוורים בישראל לא כל כך חשובים", אמר בכאב ל-ynet.

כוכבי רפאל כוכב, אדם עיוור שהותקף כי לא אסף את הצרכים של הכלב שלו

״אני עצוב מזה״, שיתף כוכב בשיחה עם ynet. "כל החברים שלי מהעמותה של העיוורים בהלם שהמשטרה סגרה את התיק. זו לא פעם ראשונה שזה קורה שתוקפים עיוורים, אבל הפעם החלטתי לא לשתוק כי זה חצה קו אדום, אבל כנראה שהעיוורים בישראל לא כל כך חשובים״.

לדבריו, במצלמות במקום רואים את התקיפה ואת התוקף, אבל המשטרה לא איתרה אותו: ״רואים במצלמות שאני מקבל מכות, אבל לא מבינים את העוצמה ולא שומעים את הצעקות. רואים איך האנשים השאירו אותי לבד עד שהזמנתי את המשטרה. רק אחרי כמה ימים אחת השכנות שהייתה עדה למקרה נתנה לי את הטלפון שלה ומסרה עדות במשטרה. עד עכשיו המשטרה לא הביאה את התמונה של התוקף לתקשורת כדי לעזור למצוא אותו".

"לדעתי הם לא חיפשו אותו בכלל", הוסיף כוכב. "אם זה היה נערים שעושים ונדליזם הם היו מוצאים אותם תוך כמה ימים, אבל ברגע שמדובר באזרח הקטן זה לא מעניין - והתיק נסגר״.

"הסברתי לו שאני עיוור, הוא אמר שאני שקרן והתחיל להשתולל"

כוכב תיאר את מקרה התקיפה, שאירע בשבת 15 באוגוסט: "ירדתי עם הכלבה שלי לטיול בגינת האמיצים בחולון ב-6:00 בבוקר. הכלבה הייתה על הדשא ועשתה צרכים. לא יכולתי לאסוף את הקקי שלה כי אני לא רואה, ועיוורים פטורים מלאסוף את הצרכים. פתאום אני מרגיש שמישהו נצמד אליי מאחורה. אני לא יודע מה היה לו. הרגשתי שמשהו קשה נוגע לי בגב. עשיתי קול של בהלה כי נבהלתי שמישהו נצמד אליי, והוא אמר 'תאסוף מהר את הצואה של הכלב'. הסברתי לו שאני עיוור והוא אמר שאני שקרן והתחיל להשתולל".

כוכב סיפר עוד: "הוא הכה אותי בכל הגוף, זרק עליי על הגוף ועל הפנים צואה של כלבים בגינה ובעט בי. זה קרה ממש מהר. התחלתי לצרוח והוא ברח. שחררתי את הכלבה כי פחדתי שיתקוף גם אותה. שמעתי שיש שם אנשים אז צעקתי להם להזמין משטרה, אבל אף אחד לא נחלץ לעזרתי. כנראה שהם פחדו ממנו. אחרי שהוא הלך, שמעתי אנשים שאמרו 'לא צריך משטרה' ואף אחד לא הגיש לי עזרה. התקשרתי למשטרה שלוש פעמים כי פחדתי שהוא יחזור, ורציתי שיהיה איתי מישהו על הקו, שלא אשאר לבד".

"אני הולך ברחוב היום עם הכלבה וכל רשרוש שיש מאחוריי אני מהר מסתובב אחורה וחושש״, הוא מתאר את הטראומה מאז התקיפה. ״אני לא יכול לשבת בבית כמו בכלא. צריך לטפל במקרה הזה כדי להרתיע, אבל כל עוד שהמשטרה לא מפרסמת את התמונה של החשוד, איך ימצאו אותו?״.