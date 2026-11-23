שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם מבאר יעקב, הוריה של תינוקת בת חודשיים, נעצרו בחשד להתעללות בה, לאחר שבבדיקות רפואיות שנערכו לה בבית החולים אובחנו חבלות בגופה.
המשטרה פתחה בחקירה בעקבות דיווח שהתקבל מבית החולים אסף הרופא בעיר, לאחר שההורים הביאו את התינוקת למקום. במסגרת הבדיקות הרפואיות שבוצעו לתינוקת אובחנו כאמור בגופה חבלות, שהעלו חשד לפגיעה בה.
במסגרתה החקירה נגבו עדויות ונבדקו נסיבות הפציעות. שני ההורים נעצרו לחקירה בתחנת רמלה, ובהתאם לממצאי החקירה וצורכיה יובאו בהמשך היום לבית משפט השלום בראשון לציון לדיון בהארכת מעצרם.
בשבוע עבר, נעצרו זוג הורים מאשדוד לאחר שבגופה של בתם התינוקת אובחנו שברים, שעלו חשד כי פגעו בה. המשטרה עצרה את הזוג לאחר שהתקבל דיווח מבית החולים אסותא בעיר, לשם הביאו השניים את התינוקת בת הארבעה חודשים. במסגרת הבדיקות הרפואיות שבוצעו לתינוקת אובחנו בגופה כאמור כמה שברים, שהביאו את המוסד הרפואי ליצור קשר עם המשטרה.
מהמשטרה נמסר כי "עם קבלת הדיווח פתחו שוטרי תחנת אשדוד בחקירה, במסגרתה נגבו עדויות ונבדקו נסיבות הפציעות. שני ההורים נעצרו לחקירה בתחנת אשדוד, והיום הוארך מעצרם בבית משפט השלום באשקלון עד ליום שני הקרוב.