מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי , הזהיר בשיחה סגורה מ נזקי אלימות המתנחלים ביו"ש ואמר: "לאמריקנים נמאס, בעולם אנחנו נתפסים כבריונים".

גלריה "נזק תדמיתי". רנ"צ דני לוי ( צילום: דוברות המשטרה )

כתובות נאצה במסגד באזור שכם

באותה השיחה אמר רב-ניצב לוי: "ישנו קומץ שכל התכלית שלו היא לבוא ולתקוף פלסטינים. זה עושה לנו נזק תדמיתי״. לוי אף אמר כי בעקבות התופעה ישראל נתפסת בעולם כמדינה של ״בריונים ועבריינים״.

בשולי הדברים התייחס המפכ״ל גם למהלך שמקדם שר הביטחון ישראל כ״ץ להעברת האחריות על האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון מצה״ל למשטרה. לוי הבהיר כי מבחינתו הריבון בשטח הוא צה״ל, וכי הנחה בשלב זה את בכירי המשטרה שלא לקיים פגישות עם הצבא בנושא העברת האחריות.

מתנחלים הציתו הלילה אש במסגד וריססו כתובות נאצה על קירותיו במהלך תקיפה בכפר בזאריה שמצפון-מערב לשכם. באחת מכתובות הנאצה נכתב "ראו הוזהרתם" וכתובות אחרות פנו לשגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי ולעיתונאי כאן 11 רועי שרון. החשודים ברחו מהאזור לפני הגעת כוחות הביטחון. צה"ל גינה את התקרית ומסר: "אירועים אלה פוגעים בתושבי האזור וביציבות הביטחונית, ומסיטים את הקשב של כוחות הביטחון מפעילות סיכול והגנה".

האקבי הגיב לכתובות הנאצה נגדו וכתב: "זה באמת עצוב שמישהו יתגאה בהיותו טרוריסט. אבל קבוצה קטנה שפוגעת במוניטין של 99.9% מהישראלים שחיים גם על פי החוק האזרחי וגם על פי התורה, אינה מייצגת את העם היהודי או את שאר ישראל".

עימותים אלימים בכפר קוסרה בסוף השבוע





לפי נתוני האו"ם ש פורסמו השבוע ב"ניו יורק טיימס", מאז מתקפת 7 באוקטובר ביצעו מתנחלים אלפי תקיפות ביהודה ושומרון, שבהן נפצעו אלפי פלסטינים. יותר מ-3,200 פלסטינים נעקרו מבתיהם בשל אלימות מתנחלים מתחילת השנה - קצב כפול מזה שנרשם בשנה שעברה. עוד נמסר כי מספר הפלסטינים שנפצעים בתקיפות מתנחלים עלה מממוצע של אדם אחד מדי שלושה ימים ב-2020 ליותר משלושה בני אדם ביום ב-2026.