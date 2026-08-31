"חברה שמתנהגת כך - דינה להיכחד": "ניו יורק טיימס" פרסם היום (שני) כתבה נרחבת על העלייה באלימות מצד מתנחלים קיצונים ב יהודה ושומרון - ובמרכזה ביקורת חריפה במיוחד שמשמיעים בחודשים האחרונים בכירים לשעבר במערכת הביטחון הישראלית. העיתון בחר לפתוח את הכתבה בדבריו של האלוף במיל' איל בן ראובן, שפיקד בעבר על אוגדה ביהודה ושומרון ועל כוחות היבשה במלחמת לבנון השנייה, וכעת טוען כי התופעה הפכה בעיניו לאחד האיומים החמורים ביותר על ישראל.

גלריה ארכיון ( צילום: מאבק על כל דונם )

בן ראובן הצטרף בחודשים האחרונים לסיורים של קצינים ובכירים ישראלים לשעבר בכפרים פלסטיניים. בכתבה, שעליה חתום גם עיתונאי ynet ו"ידיעות אחרונות" רונן ברגמן, תואר כי בן ראובן ביקר בין היתר בבית ספר פלסטיני שנבזז ונהרס, ושמע מרועים ומחקלאים פלסטינים עדויות על תקיפות, גניבת עדרים והשתלטות על אדמות. "מה שהמתנחלים עושים כאן - זה האיום האמיתי על ישראל", אמר לעיתון כשעיניו דומעות. "זה מדאיג אותי יותר מאיראן, עזה או לבנון".

העיתון העניק מקום בולט גם להתבטאויות חריגות אף יותר מצד בכירים לשעבר. תא"ל במיל' והשר לשעבר אפרים סנה אמר על תקיפות פלסטינים בידי מתנחלים: "זה טיהור אתני, במילים פשוטות". תא"ל במיל' אסף אגמון, לשעבר בכיר בחיל האוויר, השווה את המתרחש למה שחוו אבותיהם של חלק מהישראלים בתקופת השואה. הוא הדגיש כי אינו משווה את היקף האלימות, אלא את מה שתיאר כניסיון למחוק את הנוכחות הפלסטינית מחלקים נרחבים מיהודה ושומרון. "ברגע שחברה מתנהגת כך", אמר, "דינה של החברה הזאת להיכחד".

לפי ה"ניו יורק טיימס", הביקורת הזאת כבר אינה מגיעה רק מארגוני שמאל ופעילים נגד ההתנחלויות. העיתון מתאר "קבוצה קטנה אך מתרחבת במהירות" של ישראלים בעלי השפעה, רבים מהם מצמרת הצבא וקהילת המודיעין לשעבר, שמזהירים כי היעדר האכיפה והאלימות ביהודה ושומרון מסכנים את אופייה הדמוקרטי של ישראל.

איל בן ראובן. "זה מדאיג אותי יותר מאיראן, עזה או לבנון" ( צילום: יאיר שגיא )

אסף אגמון. "אני מתבייש במה שהאנשים שלנו עושים כאן" ( מתוך פייסבוק )

לפי "ניו יורק טיימס", יותר מ-200 ישראלים בולטים חתמו ביוני על מכתב שקרא לממשלה לעצור את הפגיעה באזרחים פלסטינים. בין החותמים, לפי העיתון, היו שני ראשי ממשלה לשעבר, יותר מ-30 אלופים ותתי-אלופים לשעבר בצה"ל ובחיל האוויר, ראשי המוסד והשב"כ לשעבר, רבנים, חתן פרס נובל ואחד הסופרים הישראלים הבולטים. חלק מהחותמים מזוהים לאורך השנים דווקא עם עמדות ניציות בנושאי ביטחון.

במכתב השתמשו החותמים במונחים "טרור יהודי" ו"טיהור אתני", וטענו כי לא מדובר רק בכישלון של הממשלה לאכוף את החוק. לדבריהם, קיימת "מדיניות ממשלתית מכוונת" שבמסגרתה גם מערכת הביטחון - ובה צה"ל, שב"כ והמשטרה - משתפת פעולה ביודעין עם המתרחש. הם הצביעו בין היתר על השקעה של עשרות מיליוני דולרים מכספי ציבור במאחזים ובחוות בלתי חוקיים, באמצעות כבישים, מים, חשמל, כלי רכב וכלי נשק.

העיתון הדגיש לקוראיו בעולם את חריגות הביקורת בהתחשב בזהות המשמיעים אותה. "האשמות על טיהור אתני מצד קבוצה כה גדולה של ראשי ממשלה לשעבר, גנרלים ובכירים ישראלים אחרים - אותם אנשים שבעבר הובילו את מערכות הביטחון של המדינה - הן כמעט חסרות תקדים", נכתב. חלק מאותם בכירים, מציין העיתון, היו בעצמם מעורבים במהלך שירותם באישור חיסולים, תקיפות אוויריות ומבצעים שבהם נהרגו פלסטינים. לטענתם, ההבדל הוא שאז הפעולות נעשו לשם ביטחון ישראל, תחת שרשרת פיקוד ופיקוח משפטי, בעוד כעת מדובר לדבריהם באלימות בלתי מובחנת נגד אזרחים שנועדה לסלק פלסטינים משטחיהם.

יעלון באולפן ynet: "יש פה תפיסה של עליונות יהודית. מיין קאמפף במהופך 80 שנה אחרי השואה" ( צילום: ליאור שרון )





העיתון הזכיר גם את הדברים ש אמר לפני כחודשיים ל-ynet שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה (בוגי) יעלון, שהשווה את אידיאולוגיית הזרם הקיצוני בהתנחלויות לזו של גרמניה הנאצית. באותו ריאיון אמר יעלון: "מה זה עליונות יהודית? 80 שנה אחרי השואה - 'מיין קאמפף' הפוך. גזע האדונים הוא אנחנו".

הסיורים שמביאים בכירים ישראלים לכפרים הפלסטיניים

חלק מרכזי בכתבה מוקדש ל סיורים שמארגן האלוף במיל' יעקב (מנדי) אור , ששירת במשך שנים ביהודה ושומרון ובהמשך היה אחראי במשרד מבקר המדינה על ביקורת מערכת הביטחון. בשנה האחרונה הוא הביא לדבריו יותר מ-250 משתתפים - קצינים בכירים לשעבר, אנשי מודיעין, משפטנים, כלכלנים ודיפלומטים - לראות בעצמם את המתרחש בשטח.

לפני תחילת הסיורים נוהג אור להזהיר את המשתתפים מפני מה שהם עומדים לראות. "כשאקח אתכם לראות מה קורה ביהודה ושומרון, יהיו לכם שתי אפשרויות", אמר באחד הסיורים: "לשתוק ולהיות שותפים לדבר, או לדבר ולספר לכל מי שאתם מכירים מה קורה". לאחר מכן אף הציע למי שאינו רוצה להיקלע למצב הזה לעזוב לפני תחילת הסיור.

צוות העיתון הצטרף ביוני לאחד הסיורים, שבו השתתפו בין היתר אלופים לשעבר, שר לשעבר, מזכיר צבאי ששירת תחת ארבעה ראשי ממשלה, איש מודיעין, פרקליט מדינה ושגריר. אור הפנה את תשומת לבם לגדרות חדשות שהקימו מתנחלים ולמאחזים שהוקמו על גבעות. לדבריו, המטרה הכוללת היא "להרחיב את אזורי השליטה ולצמצם את המקומות שבהם קהילות פלסטיניות יכולות לחיות". בין המשתתפים היה גם תא"ל במיל' עזריאל נבו, שכיהן כמזכיר הצבאי של ארבעה ראשי ממשלה. הוא תיאר את מה שראה בסיור במילה "מזעזע", ואמר כי ראשי ממשלה שעבורם עבד בעבר "לעולם לא היו מאפשרים לדבר כזה להתרחש".

יעקב (מנדי) אור. "לשתוק ולהיות שותפים לדבר, או לדבר ולספר לכל מי שאתם מכירים מה קורה" ( צילום: רמי זרנגר )

באחד הכפרים פגשו המשתתפים את בשאר עיד, חקלאי פלסטיני שסיפר כי נפגע בתקיפת מתנחלים וכי הוא כבר אינו מסוגל לעבד את אדמתו. הוא תיאר תקיפות חוזרות מצד מאחזים באזור ואמר כי כיום רוב זמנו עובר עליו כשהוא צופה מגג ביתו ומנסה לזהות מתנחלים שמתקרבים. "אני לא יודע מה לעשות, הם רוצים לקחת את הבית שלי", אמר.

השגריר לשעבר רפאל שוץ, שכיהן בין היתר בספרד, בנורבגיה ובוותיקן, סיפר כי אמו נמלטה מגרמניה הנאצית בגיל תשע. לדבריו, כשהיא צופה כיום בסרטונים שבהם מתנחלים מציתים מכוניות ויורים בחקלאים פלסטינים, היא מתביישת. "מבחינתה, לא מתקבל על הדעת שיהודים יכולים להתנהג כך", אמר, והוסיף: "אני שמח שעזבתי את שירות החוץ. היה בלתי אפשרי מבחינתי להסביר את זה".

בקהילת חממת אל-מליח שבבקעת הירדן עוד נותרו בפברואר כמה משפחות פלסטיניות, אף שרבים מהתושבים כבר עזבו בעקבות פשיטות אלימות בשעות הלילה. אחד התושבים סיפר אז ל"ניו יורק טיימס"": "אנחנו לא ישנים אפילו שעה. אם הם יבואו כשאתה ישן - לא תשרוד". עד חודש מרץ, בעקבות שורת פשיטות, גניבות ותקיפות, עזבו גם המשפחות האחרונות. זמן קצר לאחר מכן, לפי תושבים ופעילים, הגיעו מתנחלים עם דחפור והרסו את בית הספר המקומי, ובהמשך הפיצו סרטון שבו הם נראים חוגגים את פסח בין ההריסות. כשקבוצת האלופים והבכירים הגיעה למקום בסוף יוני, הקהילה הפלסטינית כבר הייתה ריקה מתושביה.

רפאל שוץ. "בלתי אפשרי מבחינתי להסביר את זה" ( ללא קרדיט )

תא"ל במיל' נחמיה דגן, ממקימי מערך המסוקים בחיל האוויר ולשעבר קצין חינוך ראשי, הגיב בזעם למראות. "כשאתה שורף ספרים, כשאתה הורס ידע ותוקף ילדים - אתה כמו הגרמנים. איבדנו את עצמנו, ואיבדנו את המאבק הזה", אמר. דגן קרא להיפרדות מהפלסטינים ולהקמת שתי מדינות: "לא למענם - למעננו".

אלפי תקיפות, יותר מ-3,200 פלסטינים נעקרו השנה

לפי נתוני האו"ם שמובאים בכתבה, מאז מתקפת 7 באוקטובר ביצעו מתנחלים אלפי תקיפות ביהודה ושומרון, שבהן נפצעו אלפי פלסטינים. יותר מ-3,200 פלסטינים נעקרו מבתיהם בשל אלימות מתנחלים מתחילת השנה - קצב כפול מזה שנרשם בשנה שעברה. עוד נמסר כי מספר הפלסטינים שנפצעים בתקיפות מתנחלים עלה מממוצע של אדם אחד מדי שלושה ימים ב-2020 ליותר משלושה בני אדם ביום ב-2026.

במקביל, ציין העיתון כי מאז 7 באוקטובר נהרגו ביהודה ושומרון יותר מ-1,100 פלסטינים, בהם גם מחבלים, ורובם המכריע נהרגו בידי כוחות ישראליים. לפי האו"ם, מדובר במספר דומה לכלל הפלסטינים שנהרגו בשטח בין 2005 ל-2022. בעיתון הוסיפו כי "מאז 2023 נהרגו 67 ישראלים בידי פלסטינים ביהודה ושומרון".

גל לוורטוב, לשעבר מנהל המחלקה הבינלאומית במשרד המשפטים, ומי שייצג את ישראל בפני בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ניסח את ההבדל מבחינתו באופן חד: "אם הייתי צריך, הייתי יכול להגן משפטית על מה שצה"ל עשה בעזה", אמר. "אבל מה שקורה היום בגדה המערבית? אי אפשר להגן על זה".

העימותים האלימים בקוסרה בסוף השבוע





נתניהו. "קומץ" ( צילום: אלכס קולומויסקי )

גם בקרב רבנים המזוהים עם ההתיישבות נשמעה לאחרונה אזהרה מפני האלימות. הרב אליקים לבנון הזהיר את תומכי ההתיישבות להימנע ממנה, ואמר כי מבקרי המפעל ההתיישבותי משתמשים באירועים האלה כדי לפגוע ב"מוניטין שלו בישראל, בארה"ב ובעולם".

לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו לא השיבה לשאלות שהעביר העיתון בנוגע לטענות מצד הבכירים לשעבר. בעיתון ציינו כי בעבר דחה נתניהו את תופעת אלימות המתנחלים כמעשים בלתי חוקיים של "קומץ נערים", אך שבעקבות האירועים בסוף השבוע שבהם הותקפו ב כפר קוסרה בתים פלסטיניים - בהם בית של אזרח אמריקני - פרסם נתניהו הודעה חריגה שבה אמר כי מעשים פליליים מסוג זה גורמים "נזק עצום" לציבור המתיישבים שומרי החוק ו"פוגעים במעמדה של ישראל בעולם". יש לציין כי גם בתגובה זו השתמש נתניהו במילה "קומץ".

צה"ל דחה בפני העיתון כל טענה שלפיה הוא תומך ב"פעולות של קבוצות אלימות" ביהודה ושומרון. בצבא מסרו כי משימתו היא "להגן על כלל התושבים", וכי חייל שמשתתף בתקיפת מתנחלים או עומד מן הצד בזמן שהיא מתרחשת פועל "בניגוד מוחלט" לפקודותיו.