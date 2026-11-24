ארצות הברית חוקרת את האפשרות ש איראן עומדת מאחורי עשרות מתקפות סייבר נגד מכליות נפט, בצל החשש כי טהרן מרחיבה את המלחמה באמצעות פעולות סייבר ומזימות טרור נגד מטרות אמריקניות הרחק מהמזרח התיכון. כך דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל" הלילה (בין שני לשלישי).

על פי גורמים אמריקנים רשמיים ומקורות המעורים בפרטים, ההערכה היא שהותקפו כ-50 ספינות, הנושאות נפט, גז פחמימני מעובה (גפ"מ), מוצרים כימיים וחומרים נפיצים אחרים. חלק מהספינות אף קיבלו אזהרות ואיומים על הטמנת פצצות, שרמזו כי כלי השיט עלולים להתפוצץ.

גלריה "ספינות בוגדות יישרפו בגיהינום": הודעות האיומים שקיבלו אנשי צוות. מכלית נפט במפרץ הפרסי

איראן היא החשודה המרכזית במתקפות, לדברי הגורמים, אם כי הרשויות בארה"ב רואות גם ברוסיה גורם אפשרי שעומד מאחוריהן. התרחבות המתקפות, לצד המסרים המאיימים שליוו חלק מהן, מעוררות חשש כי איראן מנסה לזרוע פחד בקרב חברות הספנות, לשבש נתיבי שיט קריטיים או לגרום לפיצוץ בנמל מרכזי הרחק מהמזרח התיכון. בעיתון האמריקני הוסבר שספינות מופעלות באמצעות מערכות משולבות, שפריצה אליהן עלולה להוביל לפיצוץ, להתנגשות או לדליפת נפט.

הדיווחים הראשוניים על חלק ממתקפות הסייבר צצו באתרי אינטרנט ובערוצי טלגרם איראניים ורוסיים. חלק מהפוסטים קשרו את המתקפות לעימות בין ארה"ב לאיראן והציגו את ארה"ב כשותפה לא אמינה בתחום האנרגיה. במקרים אחרים, הגורמים אמרו שהספינות כלל לא היו מודעות לכך שהותקפו.

בנוסף דווח כי משמר החופים האמריקני שיגר צוותי הגנת סייבר כדי לטפל בלפחות ארבע מהספינות, בעת שהתקרבו לחופי ארה"ב בשבועות האחרונים. הצוותים פעלו לנטרול האיומים בטרם המשיכו כלי השיט לעבר נמלים אמריקניים. לדברי גורמים המעורים בנושא, ספינות אחרות שהותקפו שטו בקרבת אירופה ואסיה.

בחודש ספטמבר דווח על שתי מתקפות סייבר, שפגעו בספינות VL Prosperity ו-Kohaku כשהיו בדרכן לטקסס. ספינות אלו נמנו עם כלי השיט שקיבלו איומי פצצה, לדברי מקור המעורה בפרטים. צוותי הסייבר של משמר החופים האמריקני הגיעו ועלו לסיפונן כדי לטפל בפרצות האבטחה.

"נצוד אתכם בכל העולם"

מכתב כופר שמוען לקפטן של ה-VL Prosperity ופורסם בערוץ טלגרם ציבורי בשפה הרוסית המשמש חברות ספנות, תיאר את המתקפה כ"פעולה מתוכננת". המכתב האשים את הספינה בהובלה "בלתי חוקית" של נפט סעודי לנמלים אמריקניים וב"שותפות לפשעים המאורגנים" של ארה"ב וישראל.

"ספינות אינן עוד נזק אגבי בקמפיינים של סייבר, הן מטרות מכוונות". מכלית נפט מול חופי אנגליה ( צילום: AFP )

החברה המנהלת את ה-VL Prosperity אישרה כי הרשויות בארה"ב ערכו בדיקת אבטחת סייבר על הסיפון, ומסרה כי הספינה אושרה להמשך פעילות שגרתית, אך לא השיבה לשאלות בנוגע למכתב הכופר.

ספינה נוספת שקיבלה איום בפצצה, Vivit Africa, הובילה גז טבעי נוזלי מארה"ב לאיטליה בעת שהותקפה, כך עולה מנתוני מעקב ימי ומגורם המעורה בפרטים. הידיעות על הפריצה הופצו בערוצים רוסיים, ונתוני המעקב מראים כי הספינה הפגינה דפוסי שיט חריגים כשהתקרבה לחופי איטליה.

בעל חברת ספנות אירופית סיפר ל"וול סטריט ג'ורנל" כי שני קצינים באחת מספינותיו קיבלו בחודש שעבר הודעות מאיימות לטלפונים הניידים שלהם, בזמן שהובילו גז טבעי מלואיזיאנה לשני נמלים בים התיכון. בהודעות נכתב לטענתו כי "ספינות בוגדות יישרפו בגיהינום", "אין הפסקת אש" ו"נצוד אתכם בכל העולם". במקרים אחרים, ספינות קיבלו הודעות איום בפרסית, שהזהירו אותן שלא להעמיס סחורה אמריקנית.

מנצלים פרצות אבטחה בנתבים של ספינות ( צילום: shutterstock )

בתוך כך, גורם בממשלו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מסר כי ארה"ב לא מצאה ראיות המצביעות על מעורבות איראנית. לדברי גורמים אמריקניים ומקורות אחרים המעורים בפרטים, התוקפים מנצלים פרצת אבטחה בנתבים (ראוטרים) של חברת Fortinet, הפופולריים בתעשייה הימית. בספטמבר, לאחר מתקפות הסייבר הראשונות שדווחו, פרסמו פיקוד הסייבר של משמר החופים האמריקני וה-FBI התרעה שבה ציינו כי זיהו מגמה של גורמים מדינתיים המנצלים פגיעות במכשירי FortiGate של Fortinet, שמשמשים חברות ספנות ומתקנים ימיים נוספים.

משמר החופים האמריקני סירב להתייחס למתקפות ספציפיות, אך מסר כי הוא מעודד את כל חברות הספנות לדווח על חשדות לתקלות ולהשתמש במשאבים החינמיים שהוא מציע להגנה על מערכותיהן. "מערכת התובלה הימית חיונית לשגשוג הכלכלי ולביטחון הלאומי של אמריקה, והגנה עליה מפני סיכוני סייבר פוטנציאליים היא חלק בלתי נפרד ממשימת הבטיחות והביטחון של משמר החופים של ארצות הברית", נמסר בהודעת המשמר.

"ספינות מוגנות פחות ממשרד בינוני"

"מה שאנחנו רואים ב-2026 הוא שספינות אינן עוד נזק אגבי בקמפיינים של סייבר, הן מטרות מכוונות", אמר אלון איילון, מייסד ושותף בחברת Cydome הישראלית, הפועלת להגנה על כלי שיט מפני מתקפות סייבר. "האמת הלא נוחה היא שלרוב כלי השיט המפליגים כיום יש פחות הגנת סייבר מאשר למשרד בגודל בינוני", בשיחה עם העיתון האמריקני הוא הוסיף.

הרעיון שניתן לפרוץ לספינה, להשיט אותה לתוך גשר או לפוצץ אותה בנמל הוא "תרחיש הוליוודי" לא מציאותי, שכן לכלי שיט יש מערכות עקיפה ושליטה ידניות. כך טען לארס ינסן, אנליסט ספנות ומנכ"ל חברת Vespucci Maritime מקופנהגן, המייעצת לחברות ספנות מובילות בנושאי אסטרטגיה וסיכונים ימיים.

עם זאת, הוא ציין כי תוקפי סייבר יכולים להשבית זמנית חלקים ממערכות הספינה ולשגר איומים או דרישות כופר. הוא אמר בנוסף כי מתקפות סייבר עלולות גם לגרום לעיכובים משמעותיים ולשיבושים בשווי מיליוני דולרים בשרשרת האספקה העולמית, משום שכלי שיט שנפרץ ייאלץ ככל הנראה לעצור את הפלגתו כדי לטפל במערכותיו.