על היתכנות לחידוש המלחמה, בצל לחץ ישראלי. בהקשר זה, דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין עדכן בצהריים כי לפי שעה "אין שינוי בהנחיות", וכי הצבא יעדכן בכל שינוי. טראמפ עצמו אמר אתמול כי הוא "

על היתכנות לחידוש המלחמה, בצל לחץ ישראלי. בהקשר זה, דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין עדכן בצהריים כי לפי שעה "אין שינוי בהנחיות", וכי הצבא יעדכן בכל שינוי. טראמפ עצמו אמר אתמול כי הוא "