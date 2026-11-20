על רקע המתיחות במזרח התיכון והאפשרות לחידוש המלחמה באיראן, וכיממה לאחר שחזר לארה"ב מהפסגה המשולשת ההיסטורית בסין, הנשיא דונלד טראמפ מקיים הערב (שישי) מסיבת עיתונאים. הבית הלבן לא מסר מראש במה תעסוק מסיבת העיתונאים.
בגזרת איראן, מסיבת העיתונאים מתקיימת שעות לאחר שרשת CBS דיווחה כי "ישראל וארה"ב שוקלות מתקפה נגד איראן בטווח הזמן הקרוב", במקביל לריבוי דיווחים בימים האחרונים על היתכנות לחידוש המלחמה, בצל לחץ ישראלי. בהקשר זה, דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין עדכן בצהריים כי לפי שעה "אין שינוי בהנחיות", וכי הצבא יעדכן בכל שינוי. טראמפ עצמו אמר אתמול כי הוא "לא ממהר לקבל שום החלטה", והוסיף: "נראה ב-2027".
איראן מצדה ממשיכה לשגר איומים. מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי טען ש"פעולות האויב יובילו לשינוי בדוקטרינת ההגנה של איראן" וכי "הנקמה היא זכותנו"; יועצו של מפקד כוח האוויר והחלל של משמרות המהפכה, עלי בלאלי, איים: "הכוחות נמצאים במצב של כוננות מלאה, כשאצבעם על ההדק"; ויו"ר הוועדה לביטחון הלאומי בפרלמנט, איברהים עזיזי, צייץ באנגלית ובפרסית את המשפט: "לא ניתן להטיל מצור על איראן", בצירוף אימוג'י של חבית נפט ושל שעון חול, בצל דיווחים לא-מאומתים שטהרן שוקלת לכאורה לנסות לפרוץ את המצור האמריקני.
אתמול נפגש טראמפ בשנג'ן עם נשיאי סין ורוסיה, שי ג'ינפינג וולדימיר פוטין, בשולי ועידת APEC. בתום הפסגה הם פרסמו "הצהרת שלום" ובה ארבעה סעיפים מרכזיים: המנהיגים התחייבו לפעול לקידום רפורמות באו"ם שיאפשרו לארגון להתמודד ביעילות עם אתגרים עולמיים; הביעו כוונה להגדיל את הייצור והאספקה של מוצרי נפט מזוקק; קבעו כי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (ICC) ומוסדות דומים "אינם רשאים לנצל לרעה את סמכות השיפוט שלהם"; הצהירו כי "אי אפשר לנצח במלחמה גרעינית, ואסור לעולם להילחם בה", והתחייבו לקיים דיאלוג לצמצום הסיכונים הגרעיניים ולמניעת הפצת נשק גרעיני. בהצהרה לא הוזכרו במפורש המלחמות באוקראינה ובאיראן, ולא הוצג הסכם לצמצום מאגרי הנשק הגרעיני.