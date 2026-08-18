בין גולן ובן גביר יש יחסים חמים, והשניים עבדו בשיתוף פעולה צמוד לאורך הקדנציה. בין היתר, על גולן התעוררה ביקורת קשה לאחר שהפנתה אל בן גביר את תקציב משרדה שיועד לתכנית חומש עבור החברה הערבית, ויחד הם שינו את שיטת העברת הכספים לרשויות ערביות.

בין גולן ובן גביר יש יחסים חמים, והשניים עבדו בשיתוף פעולה צמוד לאורך הקדנציה. בין היתר, על גולן התעוררה ביקורת קשה לאחר שהפנתה אל בן גביר את תקציב משרדה שיועד לתכנית חומש עבור החברה הערבית, ויחד הם שינו את שיטת העברת הכספים לרשויות ערביות.

בין גולן ובן גביר יש יחסים חמים, והשניים עבדו בשיתוף פעולה צמוד לאורך הקדנציה. בין היתר, על גולן התעוררה ביקורת קשה לאחר שהפנתה אל בן גביר את תקציב משרדה שיועד לתכנית חומש עבור החברה הערבית, ויחד הם שינו את שיטת העברת הכספים לרשויות ערביות.

שבמהלכה נמנעה מלהגיע לחקירות שאליהן זומנה, סיימה במקום ה-23 ברשימה הארצית של הליכוד, שנחשב כאמור ללא ריאלי. אחרי השריונים שהובטחו לראש הממשלה בנימין נתניהו גם עם הבטחות הייצוג לנשים, גולן לא תהיה בין 39 הח"כים הראשונים.

שבמהלכה נמנעה מלהגיע לחקירות שאליהן זומנה, סיימה במקום ה-23 ברשימה הארצית של הליכוד, שנחשב כאמור ללא ריאלי. אחרי השריונים שהובטחו לראש הממשלה בנימין נתניהו גם עם הבטחות הייצוג לנשים, גולן לא תהיה בין 39 הח"כים הראשונים.