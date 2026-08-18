אחרי התוצאה המאכזבת בפריימריז הליכוד, השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן הודתה היום (שלישי) למתפקדים שהצביעו עבורה, ובמקביל תקפה את "הספינים השקריים, רשימות החיסול ו'מתדרכים מטעם רה״מ'״ שלדבריה "לא רצו אישה ימנית ודעתנית במפלגה". לאחר שהגיעה למקום לא ריאלי, ייתכן כי גולן תעבור כעת למפלגת "עוצמה יהודית" בראשות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.
בין גולן ובן גביר יש יחסים חמים, והשניים עבדו בשיתוף פעולה צמוד לאורך הקדנציה. בין היתר, על גולן התעוררה ביקורת קשה לאחר שהפנתה אל בן גביר את תקציב משרדה שיועד לתכנית חומש עבור החברה הערבית, ויחד הם שינו את שיטת העברת הכספים לרשויות ערביות.
השרה גולן, שבקדנציה נפתחה נגדה חקירה שבמהלכה נמנעה מלהגיע לחקירות שאליהן זומנה, סיימה במקום ה-23 ברשימה הארצית של הליכוד, שנחשב כאמור ללא ריאלי. אחרי השריונים שהובטחו לראש הממשלה בנימין נתניהו גם עם הבטחות הייצוג לנשים, גולן לא תהיה בין 39 הח"כים הראשונים.
בהודעה שמסרה הבוקר גולן נכתב כי "למרות הספינים השקריים שהופצו יום לפני הפריימריז, למרות רשימות החיסול של מי שלא רצו אישה ימנית ודעתנית במפלגה ואותם 'מתדרכים מטעם רה״מ' - שעוד אפרט ואספר על מעשיהם בהמשך - שהחליטו שמאי גולן היא 'ימנית מדי' ויכולה להפריע לתוכניות העתידיות שהם מייעדים לממשלה ולעומד בראשה, למרות כל זה - אתם הייתם איתי, קהל עצום של אנשי ימין אמיתיים".
רק בחודש שעבר הוטל עונש של 13 חודשי מאסר על בעלה של עדי חודפי-ביטון, יועצת לשרה גולן, לאחר שבפשיטה על ביתו התגלתה מעבדת סמים. הפשיטה בוצעה במסגרת חקירת פרשת "מד גובה", שבה מעורבת גולן עצמה בנוסף לכמה ממקורביה.
הפרשה עוסקת בחשד לכך שעובדי משרדה של גולן היו מעורבים בקבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור לצרכים פרטיים, העסקה פיקטיבית והסתרה של מקורות מימון, תוך שימוש בעמותות ובמערכות ממשלתיות להוצאת כספים שלא כדין. גולן זומנה לחקירה באזהרה, אך כאמור לא התייצבה אליה.