משטרת מרחב אייל סיימה את חקירת הרצח של נורה מנסור (41), ומחר (שני) יואשם בעלה איהאב קאסם בכך שדקר אותה למוות בדירה בטירה בתחילת החודש. כתב האישום יוגש לבית המשפט המחוזי בלוד, ומהחקירה עלה כי הרקע לרצח היה בקשתה של נורה לגירושים.

גלריה "הייתה אחות, בת ואמא לכולם". נורה מנסור

"הרצח התרחש בתוך הבית ולא תוכנן מראש", סיפר רפ"ק אריק רזניק, סגן מפקד ימ"ר מרחב אייל. "הרקע למעשה היה בקשתה של נורה להתגרש מבעלה. במהלך הדקירה, הסכין הראשונה נתקעה בגופה, אז החשוד הביא סכין נוספת והמשיך לדקור אותה, ואז חנק אותה עד שהפסיקה לנשום".

עוד ציין רזניק כי "לאחר הרצח ניסה הבעל לנקות את הדם ולהעלים ראיות. בהמשך שתה חומר רעיל בניסיון לשים קץ לחייו. הוא אף התקשר לאחיו כדי שיסייע לו לקבל טיפול רפואי. למרות הקשיים בזירת האירוע, הצליחו החוקרים לשחזר את השתלשלות הרצח מתחילתו ועד סופו. בבדיקות שנערכו לחשוד לא נמצאה עדות למצב נפשי חריג, ונמצא כי הוא מתפקד ועובד כרגיל".

לדבריו, "כל מקרה רצח ביישובים הערביים הוא קשה ומורכב. אנחנו עושים את כל המאמצים והפעולות הנדרשות כדי להגיע לחקר האמת ולהילחם בפשיעה על כל סוגיה".

העדויות מזירת הרצח





"גדע את חייה". איהאב קאסם החשוד ברצח אשתו

בני משפחתה של נורה אמרו ל-ynet: "מאז שהתרחש הרצח אנחנו נמצאים בהלם כבד, שאי אפשר לתאר במילים. נורה הייתה אחות, בת ואמא לכולם. למרות כל הסבל שעברה, היא שתקה וסבלה למען משפחתה, אבל הרוצח גדע את חייה".