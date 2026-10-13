כשבוע לאחר שחזרו לארץ, מלי וליאל יהלומי התייחסו לראשונה להיעלמותן הלא-מוסברת, שעוררה עניין רב בקרב הציבור, ומסרו כי "אנחנו נמצאות בתקופה הקשה בחיינו. מעולם לא ביקשנו את הפרסום הזה. כשנרגיש שאנחנו מסוגלות נפשית, נשתף את הסיפור שלנו".
האם והבת עלו לכותרות ועוררו סערה בחודש אוגוסט אחרי שנעלמו באירופה, במה שעורר חשד לאירוע ביטחוני חמור. כעבור כשבוע הן אותרו באוטובוס בבירת ארגנטינה בואנוס איירס, אחרי שבישראל עלה חשש כבד לחייהן. הן שוחררו לדרכן אחרי תשאול מצד נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, ששלל חשד לפלילים. ככל הנראה הרקע להיעלמותן היה מצוקה כלכלית שאליה נקלעו.
ביום רביעי האחרון, לאחר חודשיים שבהם שהו בחו"ל, מלי וליאל שבו לישראל בטיסה מאתונה. "הן שבו לארץ כדי להשתקם", אמרו אז גורמים בסביבתן. כאמור, היום השתיים מסרו ל-ynet: ״אנחנו נמצאות בתקופה הקשה בחיינו, לאחר שעברנו ימים מורכבים מאוד. מעולם לא ביקשנו את הפרסום הזה ולא רצינו לעורר דאגה. כרגע אנחנו מבקשות לשקם את חיינו, ומבקשות מעט חמלה, זמן ושקט כדי לעבור את הימים הלא פשוטים שלפנינו. כשנרגיש שאנחנו מסוגלות לכך נפשית, נשתף את הסיפור שלנו".
במקביל, מלי וליאל פנו היום להפקת התוכנית הסאטירה "ארץ נהדרת", בבקשה למנוע את שידורו של חיקוי שלהן, שנחשף בפרומו שפורסם. עו"ד שנית בן שושן פנתה ל״ארץ נהדרת״ בשם האם והבת: ״זו בקשה שנוגעת בדיני נפשות. אל תהפכו את הסיפור שלהן למערכון ואל תעניקו לו במה נוספת במסגרת התוכנית. מאחורי הכותרות והסיפור התקשורתי עומדות שתי נשים, אם ובת, שעברו טלטלה נפשית לא פשוטה בלשון המעטה. איננו יודעים מה עלולות להיות ההשלכות של חשיפה ציבורית נוספת".