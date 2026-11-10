יו"ר מפלגת ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שובר שתיקה. פחות משעתיים לפני השבעת הכנסת ה-26, בנט אמר בצהריים (שלישי) לפני ישיבת סיעתו: "אין לנו זמן. אני עושה הכול כדי לעזור לאיזנקוט להקים ממשלת תיקון ציונית ולחולל את מהפכת המשרתים".
למרות הפלונטר שנוצר כתוצאה מתוצאות הבחירות, והדיווחים שעליהם לא הגיב עד כה על ניסיונות להקים ממשלה של גוש השינוי יחד עם המפלגות החרדיות, בנט הצהיר: "קיבלנו את הכלים הנדרשים כדי להקים ממשלה טובה לישראל, אבל אין זמן. גם ברגעים אלה המילואימניקים שלנו זועקים לחילוף תחת האלונקה". לדבריו, "לכן אני עושה הכול כדי לעזור לאיזנקוט להקים ממשלת תיקון ציונית כמה שיותר מהר, כדי שנוכל לחולל את מהפכת המשרתים ונוכל להתחיל לתקן את מדינת ישראל".
עוד קודם שלח הקלטה לפעילי מפלגתו שבה אמר מסרים דומים - והוסיף: "נכונו לנו מאבקים לא קטנים". בנט, שחרט על דגלו את "מהפכת המשרתים", הוסיף בהקלטה: "אנחנו עושים הכול בשקט כדי לעזור לאיזנקוט ולהביא לממשלת תיקון ציונית, להביא מהפכת משרתים ולתקן את ישראל".
בישיבת הסיעה עצמה דיבר גם יאיר לפיד, שאמר לחברי סיעת ״ביחד״ כי "יש חוק שעובד בפוליטיקה הישראלית כבר 13 שנים, אם בנט ואני שקטים - זה סימן שקורים דברים".
הדברים הללו נאמרים לאחר שאמש ביקש יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מיו"ר ישר! גדי איזנקוט לסמוך עליו שיידע להביא את המפלגות החרדיות לממשלה. לכן, ההבנה בגוש השינוי הייתה שצריך קודם כל למצות את האופציה לממשלת שינוי-חרדים, לפני שנבדקות האפשרויות האחרות - כמו ממשלת מיעוט בהישענות מפלגות ערביות.
בנט, שכבר הגיע לכנסת לקראת ההשבעה, הוא אחד הנעלמים הגדולים תרתי-משמע מאז היוודע תוצאות הבחירות. ראש הממשלה לשעבר נועד שלשום עם גדי איזנקוט אחרי שיו"ר ישר! קיבל מנשיא המדינה את המנדט להרכבת ממשלה, אולם מטעם השניים לא נמסרה שום הודעה בנוגע לפגישתם.
בניגוד ליו"ר מפלגתם ששתק עד כה, חברי סיעתו של בנט דווקא הסכימו להתייחס להתפתחויות במערכת הפוליטית ביממה האחרונה, בין היתר על רקע החשש מצד תומכיהם לפגיעה בהבטחת הבחירות לעצירה מוחלטת של תקציבים וכספים מהמדינה למי שאינו משרת במישור צבאי או אזרחי. החשש גבר לנוכח העובדה שבגוש השינוי מתנהלות כאמור שיחות על צירוף המפלגות החרדיות לקואליציה של איזנקוט.
יונתן שלו (24) אמר הבוקר, עם הגיעו לכנסת שם הוא יושבע לח"כ הצעיר בכל הזמנים, כי הוא הבטיח לבנות עתיד לצעירים ולעבוד קשה - ולא התייחס הפעם לסוגיית הגיוס. אתמול אמר: "אני נכנסתי למפלגת ביחד כדי לקדם את מהפכת המשרתים, נשאף לממשלה ציונית. אנחנו נעשה הכול כדי להעביר את מהפכת המשרתים, לא נתפשר בנושא הזה. הממשלה הזאת פגעה בלוחמים ופגעה במשרתים, אנחנו נעשה את זה אחרת".
"נעשה הכול להקים ממשלה מהר", אמרה אתמול לירן אבישר בן חורין. "נעשה את זה בחדרים הסגורים, זה המקום להחליף ממשלות. הדרך היא להשאיר את כל האופציות פתוחות, ולהביא אותה ברגע הנכון. אנחנו נאמנים לעקרונות שלנו ונעשה הכול להביא את התוצאה הכי קרובה למה שהבטחנו לבוחר. שתיקה לא פירושה כהסכמה בשום עניין".
קרן טרנר, לשעבר מנכ"לית משרדי האוצר והתחבורה, התייחס גם היא אתמול לסוגיה הנפיצה: "אנחנו רוצים להקים ממשלה מעולה לאזרחי ישראל. המשרתים צריכים להיות בראש סדר העדיפויות, הפירמידה חייבת להתהפך".