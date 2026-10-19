פחות משבוע אחרי פיצוץ מכל החנקן במפעל אינטל שבקריית גת, שגרם למותם של שני עובדים, דווח הבוקר (שני) על חשד לדליפת אותו חומר מסוכן באותו מקום בדיוק. עובדים מעידים שהונחו להסתגר בתוך המבנה. מאינטל נמסר: "במהלך הכנות לפינוי מכלי גז במפעל אינטל בקריית גת זוהתה דליפת NF3 באמצעות מערכות הניטור של החברה. אינטל פועלת בתיאום מלא עם כוחות החירום והרשויות הרלוונטיות לטיפול באירוע".
מכבאות והצלה לישראל נמסר כי "במוקד 102 התקבל דיווח על עובדים שמזהים דליפה של חומר מסוכן במפעל אינטל. צוותי כבאות והצלה מתחנת אשקלון נמצאים במקום, ובנוסף הוזנקו יחידות חומ"ס (חומרים מסוכנים) ייעודיות העושות את דרכן לזירה. הצוותים מבצעים ניטור של מוקדי החומר, פועלים לייצוב המצב ומבצעים דיגום של החומר המסוכן. האירוע ממוקד בשטח המפעל בלבד ואין סכנה לתושבים באזור. נכון לשעה זו אין נפגעים".
בפיצוץ במפעל בקריית גת בשבוע שעבר נהרגו שני עובדי אינטל: איליה צ'צ'ולין (49) ויקיר קוסשוילי (35). באירוע נפגע אדם שלישי, צעיר בשנות העשרים לחייו שאף הוא עובד החברה. הוא אושפז ביחידה לטיפול נמרץ פנימי בסורוקה במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם.
על פי שירותי כבאות והצלה, הסיבה לאסון הייתה ככל הנראה כשל טכני שנוצר בעקבות "פיצוץ" של צוואר מכל, שהכיל שמונה טון של חומר מסוג חנקן תלת-פלואורי (NF₃). מדובר באירוע נדיר, ועדיין לא ברור אם אירע בעקבות בלאי ואם יכול היה להימנע.
ביום האירוע סיפרו הפרמדיקים יובל אליאס ומועד אלעמור שהגיעו לזירה: "מדובר באירוע קשה עם שלושה פצועים שנכוו קשות במהלך עבודתם, שניים מהם היו ללא דופק ונשימה. ביצענו בהם פעולות החייאה מצילות חיים שכללו עיסויים, הנשמות ומתן שוקים ממכשיר המפעם (דפיברילטור), ולאחר שחזר הדופק המשכנו בהענקת טיפול רפואי שכלל הרדמה והנשמה. פינינו את השלושה לבית החולים כשמצבם קשה".