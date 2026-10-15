, שמותו נקבע אמש (רביעי), הוא יקיר קוסשוילי, בן 35 מבאר שבע. לפי שירותי כבאות והצלה, מחקירה ראשונית עלה כי מדובר ככל הנראה בכשל טכני שנוצר בעקבות "פיצוץ" של צוואר מכל, שהכיל שמונה טון של חומר מסוג חנקן תלת-פלואורי (NF₃). מדובר באירוע נדיר, ועדיין לא ברור אם אירע בעקבות בלאי ואם יכול היה להימנע.

, שמותו נקבע אמש (רביעי), הוא יקיר קוסשוילי, בן 35 מבאר שבע. לפי שירותי כבאות והצלה, מחקירה ראשונית עלה כי מדובר ככל הנראה בכשל טכני שנוצר בעקבות "פיצוץ" של צוואר מכל, שהכיל שמונה טון של חומר מסוג חנקן תלת-פלואורי (NF₃). מדובר באירוע נדיר, ועדיין לא ברור אם אירע בעקבות בלאי ואם יכול היה להימנע.