ההרוג הראשון בפיצוץ במפעל אינטל, שמותו נקבע אמש (רביעי), הוא יקיר קוסשוילי, בן 35 מבאר שבע. לפי שירותי כבאות והצלה, מחקירה ראשונית עלה כי מדובר ככל הנראה בכשל טכני שנוצר בעקבות "פיצוץ" של צוואר מכל, שהכיל שמונה טון של חומר מסוג חנקן תלת-פלואורי (NF₃). מדובר באירוע נדיר, ועדיין לא ברור אם אירע בעקבות בלאי ואם יכול היה להימנע.
חברו של קוסשוילי, נועם ברגמן, ספד לו בדף זיכרון מיוחד שהוקם לזכרו: "יקיר אחי היקר, קשה לי להאמין שאתה כבר לא איתנו. הכרנו לפני הרבה שנים, עברנו רגעים יפים וצחקנו ביחד. תמיד אזכור אותך עם החיוך שלך והלב הטוב. נוח על משכבך בשלום, אח שלי. יהי זכרך ברוך".
חבר נוסף, אור חקשור, כתב: "ככה נזכור אותך, חלק בלתי נפרד מהשכונה שכ״כ אהבת, מהאנשים שגדלת איתם, שהצחקת והסבת להם אושר ושמחה בלב. אוהבים ומתגעגעים".
מוקדם יותר היום פורסם כי ההרוג השני בפיצוץ במפעל הטכנולוגיה בקריית גת הוא איליה צ'צ'ולין (49), גם הוא מבאר שבע. הנפגע השלישי בפיצוץ, צעיר בשנות העשרים לחייו שאף הוא עובד החברה, מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ פנימי בסורוקה במצב קשה, מורדם ומונשם.
ראש העיר באר שבע רוביק דנילוביץ ספד לשניים וכתב ברשת X: "העיר באר שבע מרכינה ראש וכואבת את מותם הטראגי של תושבי העיר, יקירקוסשוילי ואיליה צ'צולין ז"ל, בעקבות הפיצוץ במפעל אינטל בקריית גת. ליבנו עם המשפחות היקרות בשעתן הקשה, הצוותים המקצועיים מלווים אותן מקרוב. תנחומינו מעומק הלב. יהי זכרם ברוך".
שי אללי, מפקד משטרת קריית גת, אמר בזירה: "אני לא יודע להצביע על חשד לפלילים או מקרה רשלנות ברגע זה. אנחנו מבינים שמשאית אחת רוקנה חומר למיכלים במפעל. אחרי שהתנתקה והשנייה התחברה - נוצר הפיצוץ. אנחנו מבינים שהיה כשל".
מאינטל נמסר: "אנחנו כואבים מאוד את מותם של שני עובדים בעקבות האירוע הטרגי באתר בקריית גת, ומשתתפים בצער משפחותיהם, חבריהם ועמיתיהם. לעובד השלישי שנפצע אנחנו מאחלים החלמה מלאה. אנחנו משתפים פעולה באופן מלא עם הרשויות החוקרות את האירוע. נמשיך לעמוד לצד המשפחות ולצד כל מי שנפגע".