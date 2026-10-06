תמונות לוויין ברזולוציה גבוהה של חברת VANTOR Technologies מספטמבר ואוקטובר 2026, הראו פעילות מחודשת משמעותית במין-זדאא'י (Min-Zadayi), מתחם לפיתוח נשק גרעיני בצפון מזרח טהרן, שנחשף והותקף בידי ישראל במהלך "שאגת הארי". בתקיפה נהרסו כמה מבנים, וככל הנראה גם מבנים תת-קרקעיים. כך פורסם בכתב העת של המכון למדע וביטחון בינלאומי.
תמונות הלוויין האחרונות הצביעו על חזרה לתנועת כלי רכב סדירה סביב האתר, לאחר מבצע ניקוי נרחב שכלל פינוי הריסות ופסולת ותיקון הנזק במדרון הגבעה. באחד האזורים שהותקפו במרץ 2026, נראית פעילות מתמשכת של עבודות עפר. עבודות העפר מתבצעות במשטח שעוצב כך שייראה כחצר, ובו נראו מכתשים רבים בעקבות התקיפות על האתר.
נוכחות משמעותית של כלי רכב נראתה ברחבי האתר בין תחילת ספטמבר לתחילת אוקטובר 2026. מכוניות חונות מחוץ לגדר הביטחון בחניון, רכבים פרטיים ומשאיות רבים נראים בתוך המתחם. לאור מה שידוע על המתחם, פעילות זו עשויה להעיד על מאמץ איראני לשקם יכולת פיתוח נשק גרעיני ולהשיב את מה שאבד בתקיפה על המתחם.
על פי כתב העת, על סמך דיווחים פומביים והצהרות שפרסם צה"ל, עבודת הנשק הגרעיני שבוצעה במקום כללה ככל הנראה מחקר ופיתוח של ראשי נפץ גרעיניים. צה"ל מסר במקור כי "קבוצת מדעני גרעין פעלה בחשאי לפיתוח רכיב מרכזי במערך הנשק הגרעיני", והוסיף כי "המתחם נועד לאפשר את שיקום הטכנולוגיה הנדרשת ואת קידום היכולות לפיתוח נשק גרעיני"
חשבון ה-X IntelliTimes@ פרסם מידע נוסף על המתחם. בפוסט מ-24 בספטמבר 2026 נטען כי התשתית הקשורה לנשק גרעיני הוקמה ב-2022 ו"קלטה חלק מהאמצעים מהמחסן הגרעיני" - כינוי מקובל לאתר טורקוזאבאד, שנחשף על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו בספטמבר 2018. נתניהו חשף את האתר לאחר שאיראן הוציאה ממנו יותר מתריסר מכולות משלוח, שלפי ההערכה הכילו חומר גרעיני וציוד הרלוונטיים ליכולות הנשק הגרעיני של איראן.
כאשר סבא"א ביקרה בטורקוזאבאד במרץ 2019, היא מצאה ראיות לכך שבאתר היו חומר גרעיני או ציוד מזוהם. מאז, מועצת הנגידים של סבא"א לוחצת על איראן להשיב על שאלות הסוכנות בנוגע למיקומם הנוכחי של החומר או הציוד.
לפי IntelliTimes@, איראן לא העבירה פשוט את החומר או הציוד לאתר אחסון חדש לטווח ארוך, אלא השתמשה באתר מין-זדאא'י, בצפון מזרח טהרן, כדי להקים "מפקדה גרעינית תעשייתית לשיקום תשתיות המחקר, הפיתוח וההתאמה של ראשי נפץ גרעיניים", כולל האמצעים "לייצור ליבות של אורניום מועשר ושל חומר הנפץ הנדרש ליציקת שרשרת ההפעלה לתוכן".
במהלך סבבי הלחימה מול איראן, בוצעו תקיפות נרחבות נגד יעדי גרעין במדינה. בסוף יוני 2025, הובילה ארה"ב תקיפה מסיבית באמצעות מפציצי B-2 וטילי טומהוק שפגעה בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים - פורדו, נתנז ואיספהאן. בעקבות זאת, ביולי 2025, איראן הודתה רשמית בנזקים כבדים למתקניה, בעוד שצה"ל פרסם תמונות לוויין והעריך כי הפעולות הצליחו להסיג את תוכנית הגרעין שנים לאחור. במקביל, חיל האוויר הישראלי השמיד רכיבים משמעותיים במתקן באיספהאן, אף שגורמי מודיעין מערביים סייגו כי פגיעת המפציצים הוגבלה בעיקר למבנים חיצוניים ולפתחי מנהרות.
למרות חודשי הלחימה הממושכים, בכירים לשעבר ומערכות המודיעין הזהירו כי התקיפות פגעו בתוכנית אך לא חיסלו אותה לחלוטין. הערכות מקצועיות שפורסמו באוגוסט 2026 הראו כי מאגר האורניום המועשר ל-60% נותר שלם ברובו, וכי המשטר האיראני פעל להעביר אלפי צנטריפוגות מתקדמות לאתרים תת-קרקעיים מוגנים בעומק ההרים. מציאות זו הובילה, כפי שדווח בספטמבר 2026, להאצה בהכנות האמריקניות להמשך הפצצות ממוקדות כדי למנוע מאיראן לפרוץ לנשק גרעיני.