תמונות הלוויין האחרונות הצביעו על חזרה לתנועת כלי רכב סדירה סביב האתר, לאחר מבצע ניקוי נרחב שכלל פינוי הריסות ופסולת ותיקון הנזק במדרון הגבעה. באחד האזורים שהותקפו במרץ 2026, נראית פעילות מתמשכת של עבודות עפר. עבודות העפר מתבצעות במשטח שעוצב כך שייראה כחצר, ובו נראו מכתשים רבים בעקבות התקיפות על האתר.

תמונות הלוויין האחרונות הצביעו על חזרה לתנועת כלי רכב סדירה סביב האתר, לאחר מבצע ניקוי נרחב שכלל פינוי הריסות ופסולת ותיקון הנזק במדרון הגבעה. באחד האזורים שהותקפו במרץ 2026, נראית פעילות מתמשכת של עבודות עפר. עבודות העפר מתבצעות במשטח שעוצב כך שייראה כחצר, ובו נראו מכתשים רבים בעקבות התקיפות על האתר.

תמונות הלוויין האחרונות הצביעו על חזרה לתנועת כלי רכב סדירה סביב האתר, לאחר מבצע ניקוי נרחב שכלל פינוי הריסות ופסולת ותיקון הנזק במדרון הגבעה. באחד האזורים שהותקפו במרץ 2026, נראית פעילות מתמשכת של עבודות עפר. עבודות העפר מתבצעות במשטח שעוצב כך שייראה כחצר, ובו נראו מכתשים רבים בעקבות התקיפות על האתר.