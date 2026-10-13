פעילת השמאל השבדית גרטה טונברג, שהתפרסמה כלוחמת למען איכות הסביבה אבל בשנים האחרונות הרחיבה את פעילותה לשלל זירות המזוהות עם מאבקי השמאל האירופי, כולל קידום מסרים אנטי-ישראליים קיצוניים, הצטרפה היום (ג') למפגינים במחאת התלמידים ששוטפת את צרפת מאז אמצע החודש שעבר, ושבמסגרתה הוצתו עשרות בתי ספר ויותר מ-6,800 בני אדם, רובם בני נוער, נעצרו. טונברג, לבושה בכאפייה פלסטינית כפי שהיא נוהגת לעשות תדיר, חברה למפגינים מחוץ לבית ספר תיכון בפרבר פועלים פריזאי, לקראת עוד יום של מחאות, לדבריהם על תנאי הלימוד הירודים בכיתות.
תנועת המחאה הארצית, שנכנסת כעת לשבוע הרביעי שלה, מובלת על-ידי תלמידים, בראש ובראשונה משכונות המזוהות עם מעמד הפועלים ועם מהגרים, הטוענים כי הממשלה מזניחה את בתי הספר שלהם, וכתוצאה מכך הם סובלים מצפיפות בכיתות, ממחסור במורים ומתנאי תברואה ירודים. בשבועיים האחרונים הם חסמו שוב ושוב את הכניסות לבתי ספר, ובמקרים רבים גם התעמתו עם שוטרים – עימותים שגלשו לשימוש ברימונים ובגז מדמיע מצד המשטרה, וליידוי אבנים, בקבוקים וחפצים אחרים מצד המוחים. יותר מ-1,000 שוטרים, אנשי חינוך ותלמידים נפצעו עד כה במהומות, ובקרב כמה מהמוחים נרשמו פציעות חמורות, בהן נער שאיבד את הראייה בעינו בגלל כדור גומי ונער אחר שידו נקטעה כשהרים רימון הלם משטרתי. על רקע זה טוענים המוחים, הוריהם ותומכיהם להפעלת כוח בלתי-פרופורציונלית מצד המשטרה.
מתנגדי המחאה טוענים לעומת זאת כי בפועל לא מדובר בהפגנות אותנטיות על התנאים בבתי הספר, אלא במפגן כוח של השמאל הפוליטי, במיוחד בשל הגיבוי המוצהר שמקבלים המפגינים ממפלגת השמאל הרדיקלי "צרפת בלתי-כנועה" (LFI) של ז'אן לוק מלנשון. חלק מהמתנגדים מציגים את המוחים כמהגרים ובני מיעוטים, בכלל זה מוסלמים, הקוראים תיגר על הסדר הציבורי ועל המדינה הצרפתית, ורואים בהפגנות פעולה מכוונת של מלנשון ואנשיו שנועדה לזרוע כאוס לקראת הבחירות לנשיאות שייערכו בשנה הבאה, ושבהן חוזים הסקרים שמלנשון יעפיל לסיבוב השני והמכריע – ואז יובס על-ידי מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה פן.
גם הבוקר התקהלו תלמידים מחוץ לכמה בתי ספר בפריז ובערים נוספות, כשהם מניפים כרזות ומחזיקים מגפונים. גרטה טונברג עצמה הגיעה לתיכון פול אלואר שבסן דני, פרבר השוכן מצפון לפריז, ובכניסה למוסד החינוכי, שהוא אחד מבתי הספר שבהם החלה תנועת המחאה לצבור תנופה לראשונה, היא אמרה לעיתונאים: "אנחנו שואבים השראה מהצעירים שדורשים את זכויות היסוד שלהם. בין שמדובר בתקצוב לא מספק של בתי ספר, במשבר האקלים או במשברים של אי-צדק חברתי – הגיע הזמן שצעירים ייקחו יוזמה וידרשו בחזרה את העתיד".
בהפגנות היום צעדו המונים בנאנט שבמערב צרפת, בשטרסבורג שבמזרחה ובמרסיי שבדרומה. הם נשאו שלטים שעליהם נכתב בין השאר "גז מדמיע לא גורם לנו לבכות כמו מצבה של מערכת החינוך הלאומית". רשת BFM TV הצרפתית שידרה תמונות שבהן נראו עימותים בין אנשים לבושים בשחור לבין שוטרים בשטרסבורג ובנאנט, וכן ענני גז מדמיע בחלק מהרחובות. באזור פריז חסמו בני נוער את הכניסות לכמה בתי ספר עוד לפני הזריחה, ובמרסיי דחפו תלמידים באיטיות פחי אשפה גדולים על גלגלים והציבו אותם מול בית הספר התיכון שלהם.
בליון ביקשו הרשויות המקומיות מהמארגנים לבטל צעדה לאחר שקבוצה של "אנשים עוינים" שהקדימה את התהלוכה המרכזית השחיתה חנויות ותחנת דלק והתעמתה עם המשטרה. אף שלא נמסר מידע על זהות המעורבים, אין זה נדיר בצרפת שהפגנות רחוב מושכות אליהן מי שמכונים "קאסר" (casseurs) – שוליים של מתפרעים המבקשים להתעמת עם המשטרה ולהשחית רכוש.
משרד החינוך הצרפתי מסר כי על רקע המחאה היו סגורים היום 214 בתי ספר – ירידה מ-800 בתי ספר ביום המחאה המרכזי בשלישי שעבר. לפי הנתונים, 94.2% מבתי הספר התיכוניים היו פתוחים היום.
ממשלת צרפת דלת התקציב הבטיחה אמנם לפעול לתת מענה לדאגות שהביעו התלמידים, אך מרחב התמרון שלה מצומצם, בתקופה שבה חששות מהחוב הלאומי ומגרעון התקציב מזניקים את עלויות גיוס החוב לרמתן הגבוהה ביותר זה שנים. על רקע הטענות להפעלת כוח מופרזת מצד המשטרה השעתה בשבוע שעבר הממשלה את השימוש ברימוני הלם על-ידי המשטרה, מה שלא הרגיע את הצדדים בוויכוח הפוליטי. "השוטרים מאבדים את הנשימה כשהם רודפים אחרי צעירים כדי להכות ולפצוע אותם", כתב ממש היום בפוסט מנהיג השמאל הרדיקלי מלנשון. "היחידים שלא מאבדים את הנשימה הם הצעירים שמפגינים באומץ". הוא האשים את התקשורת כי היא אינה ממלאת את תפקידה בכך שהיא אינה מציגה לכאורה את היקף האלימות האמיתי מצד השוטרים, וקרא שוב למבוגרים לעמוד לצד התלמידים ולהגן עליהם.
מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה פן, שכאמור מובילה במרוץ לנשיאות לפי הסקרים, גינתה מצדה את האלימות שהפעילו המפגינים, וקראה לחייב את מי שהשחיתו בתי ספר – או את הוריהם אם מדובר בקטינים – לשלם על התיקונים. הממשלה כבר הגישה הצעת חוק שתאפשר בדיוק את זה, והיא נמצאת כעת בהליכי חקיקה בפרלמנט.
בתוך כך, שר החוץ של צרפת ז'אן-נואל בארו הזהיר היום מניסיונות של גורמים זרים מחוץ לצרפת להתערב בבחירות לנשיאות שייערכו באפריל ובמאי, והזכיר בין הגורמים את המיליארדר אילון מאסק וכן "חֶברה ישראלית". השר הזהיר כי גורמים זרים "מנצלים את המחלוקות בינינו, ועושים שימוש ציני בהגירה, בחילוניות ובסכסוך הישראלי-פלסטיני ככלי נשק כדי ללבות שנאה ומתחים". בארו ציין באופן ספציפי חברה ישראלית שיצרה לדבריו חשבונות צרפתיים מזויפים "כדי לביים עימותים מלאכותיים סביב הסוגיה הפלסטינית". נראה כי כוונתו לחברת BlackCore, שבחודש יוני טענו הרשויות בצרפת כי הפעילה חשבונות מזויפים וניהלה באמצעותם קמפיין השמצה נגד מועמדי מפלגתו של מלנשון בבחירות המוניציפליות שנערכו במרץ. צרפת ביקשה בזמנו גם את סיועה של ישראל בחקירת העניין.
נוסף על כך דיבר בארו על "מסעות הטרדה מקוונים נרחבים מצד אילון מאסק נגד מנהיגים אירופים, במטרה להשפיע על דיונים לאומיים תוך ניצול הוויראליות של הרשת החברתית שלו". מאסק ידוע כמי שתומך בגורמי ימין קיצוני באירופה, דוגמת מפלגת "אלטרנטיבה לגרמניה" (AfD), ומותח ביקורת חריפה על ממשלות היבשת בשל מדיניות הההגירה המתירנית שלהן.
באזהרתו היום גינה בארו גם את ניצול מחאות התלמידים בצרפת "בידי נרטיבים עוינים שמקורם ברוסיה ובסין, כמו גם בידי איראן ותנועת MAGA". נראה שהאזכור של תנועת MAGA של דונלד טראמפ הוא דרך עקיפה לגנות את מעשיו של נשיא ארה"ב, שבשבוע שעבר כתב ברשת החברתית שלו Truth Social על הפגנות התלמידים: "מה שקורה בצרפת אינו אלא הגירה המונית שיצאה לחלוטין מכלל שליטה. זה לא קשור לבתי ספר, זה קשור לאיסלאם שמנסה להשתלט על מדינה שהייתה פעם נהדרת!". בארו אמר על ניסיונות ההתערבות-לכאורה: "אנחנו רואים אותם, אנחנו מוקיעים אותם, ואנחנו בולמים אותם באפס סובלנות. לא נסבול שום התערבות זרה, לא משנה מאיזה כיוון היא מגיעה. זה עניין של ריבונות".