מתנגדי המחאה טוענים לעומת זאת כי בפועל לא מדובר בהפגנות אותנטיות על התנאים בבתי הספר, אלא במפגן כוח של השמאל הפוליטי, במיוחד בשל הגיבוי המוצהר שמקבלים המפגינים ממפלגת השמאל הרדיקלי "צרפת בלתי-כנועה" (LFI) של

ז'אן לוק מלנשון

. חלק מהמתנגדים מציגים את המוחים כמהגרים ובני מיעוטים, בכלל זה מוסלמים, הקוראים תיגר על הסדר הציבורי ועל המדינה הצרפתית, ורואים בהפגנות פעולה מכוונת של מלנשון ואנשיו שנועדה לזרוע כאוס לקראת הבחירות לנשיאות שייערכו בשנה הבאה, ושבהן חוזים הסקרים שמלנשון יעפיל לסיבוב השני והמכריע – ואז יובס על-ידי מנהיגת הימין הקיצוני

מרין לה פן