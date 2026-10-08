לפני תחילת העימותים שם נראו המונים ממלאים את כיכר הבסטיליה, ורבים מהמפגינים טיפסו גם על "עמוד יולי" המזדקר במרכזה. המחאה נערכת בעידודו הפעיל של השמאל הקיצוני בצרפת, ומנהיגו ויו"ר מפלגת "צרפת בלתי-כנועה"

ז'אן לוק-מלנשון

שיתף אמש תיעוד מהאוויר שבו נראה ההמון שם, וכתב בציוץ ברשת X: "הבסטיליה נכבשה מחדש. הפגנת עוצמה מרשימה של הצעירים, שמעלים את דרישותיהם בדרך היפה ביותר שאפשר! גאווה עצומה". המחאה אמנם נערכת תחת

הדרישה לשיפור מצבה של מערכת החינוך בצרפת

, אבל מאז השבוע שעבר ליוו אותה

שלל אירועי אלימות קשים

ופוליטיקאים מהמרכז ומהימין

מאשימים את השמאל הקיצוני

בליבוי האלימות לצורך הפגנת כוחו הפוליטי, לקראת

הבחירות לנשיאות בשנה הבאה