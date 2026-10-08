בצרפת דיווחו גם אמש (יום חמישי) על מהומות במחאת התלמידים ששוטפת את המדינה בימים האחרונים, ובכיכר הבסטיליה נרשמו עימותים בין מפגינים לשוטרים שירו גז מדמיע בניסיון לפזרם. לפי חלק מהדיווחים השוטרים השתמשו גם ברימוני הלם, אף שלכאורה השימוש בהם הופסק בעקבות התקרית ביום שלישי שבה ידו של נער נקטעה כשהרים רימון שכזה. בתמונות מהכיכר המפורסמת ניתן היה לראות כאוס של ממש ברגעי ההתנגשות בין השוטרים שבשלב מסוים הסתערו על המפגינים, בעוד שאלו לפי הדיווחים השליכו חפצים על הכוחות. השוטרים עשו שימוש גם בתותחי מים, ובתמונות משם נראים המפגינים – רבים מהם רעולי פנים או עם מסכות על פניהם – מגינים על עצמם עם לוחות עץ גדולים.
לפני תחילת העימותים שם נראו המונים ממלאים את כיכר הבסטיליה, ורבים מהמפגינים טיפסו גם על "עמוד יולי" המזדקר במרכזה. המחאה נערכת בעידודו הפעיל של השמאל הקיצוני בצרפת, ומנהיגו ויו"ר מפלגת "צרפת בלתי-כנועה" ז'אן לוק-מלנשון שיתף אמש תיעוד מהאוויר שבו נראה ההמון שם, וכתב בציוץ ברשת X: "הבסטיליה נכבשה מחדש. הפגנת עוצמה מרשימה של הצעירים, שמעלים את דרישותיהם בדרך היפה ביותר שאפשר! גאווה עצומה". המחאה אמנם נערכת תחת הדרישה לשיפור מצבה של מערכת החינוך בצרפת, אבל מאז השבוע שעבר ליוו אותה שלל אירועי אלימות קשים ופוליטיקאים מהמרכז ומהימין מאשימים את השמאל הקיצוני בליבוי האלימות לצורך הפגנת כוחו הפוליטי, לקראת הבחירות לנשיאות בשנה הבאה.
ההפגנה בפריז הייתה השיא של אירועי המחאה אתמול בצרפת, ולפי המשטרה בצעדות ובהפגנות בערים ברחבי המדינה השתתפו לפחות 71,000 בני אדם, ועוד 55,000 השתתפו בפעולות מחאה נוספות מחוץ לבתי ספר תיכוניים, שמאות מהם נחסמו גם אתמול – אם כי מספרם פחת ביחס לימים קודמים ועמד על 375 מתוך כ-3,700. מוקדם יותר אתמול דווח על עימותים נוספים בין שוטרים לתלמידים בפריז, כשאלו הפכו פחי אשפה והקימו מחסומים מחוץ לבית הספר הלן בושה בצפון-מזרח העיר. אמש עדכן משרד הפנים הצרפתי כי בסך הכול נעצרו אתמול עוד 504 בני אדם, וכי 48 שוטרים ואנשי כוחו נפצעו. המשרד מסר כי הוא "מגנה בחריפות את האלימות ומשבח את עבודת המשטרה", כשברקע טענות התלמידים ותומכיהם שהשוטרים עושים שימוש בכוח מופרז.
תחנת משטרה הוצתה, סגן מנהל הותקף, בית ספר נבזז
במקביל לעימותים בפריז, אמש הודיעה התביעה הצרפתית כי פתחה בחקירה בעקבות הצתה של תחנת המשטרה ברובע קפוסין בעיר בורדו. לפי ההודעה קבוצה של רעולי פנים הציתה פחי אשפה בכניסה הראשית של התחנה, והאש התפשטה לשאר המבנה. בהמשך הושגה שליטה על הלהבות, אבל שלושה שוטרים שהיו בפנים נדרשו לברוח דרך יציאת חירום כדי לחמוק מהאש. ההודעה הגיעה מעט אחרי שבעיתון "לה פריזיאן" דיווחו כי אותה תחנה גם נסקלה באבנים, וכי שניים מהשוטרים שהיו בה היו גם הם למטרה למיידי האבנים, אבל הצליחו בסופו של דבר להימלט. בדיווחים על התקרית שם לא צוין אם מי מהפורעים נעצר.
בלורמון, פרבר של בורדו, דווח אמש גם על קבוצת רעולי פנים שבזזה והשחיתה את בית הספר תיכון "לז-איריס". לפי מנהל המוסד טיירי מלביץ האירוע התרחש בשעות הבוקר, בשעה שבמקום היו מאות תלמידים ומעט אחרי שיחה שנערכה עמם ו"התנהלה טוב מאוד". מלביץ אמר שהקבוצה – שתיעדה את מעשיה בסרטונים שהופצו ברשתות החברתיות – גנבה כעשרה מחשבים, הציתה מאגר של דפים יקרים ששימשו את מחלקת האמנות הגרפית ושברה חלונות וציוד נוסף בכיתות. לדבריו הנזק מוערך ב-100,000 אירו לפחות, אך עלול להיות כפול מזה. "הייתה לי קבוצה של אנשים נסערים בחוץ, שחבשו כובעי גרב ומסכות ויידו אבנים לעבר המשטרה", סיפר מלביץ בשיחה עם עיתונאים. לדבריו בהמשך נאלצו השוטרים לעזוב את המקום כדי לטפל בהפגנה אחרת בבורדו, והמתפרעים ניצלו את היעדרותם כדי לחדור למקום ולהשחית אותו.
עוד תקרית אלימה דווחה אמש בעיר מארסיי, שם מסרה המשטרה כי סגן מנהל תיכון הותקף בשעות הבוקר המוקדמות, וכי הוא נפצע באופן שיאלץ אותו להיעדר מעבודתו למשך תשעה ימים לפחות. "הוא הוכה על ידי כמה אנשים בעת שניסה לכבות שריפה של ערימת אשפה באמצעות מטף", אמרה מפקדת משטרת מחוז בוש-די-רון, שהבהירה כי בשלב זה יש בידיה רק את גרסתו של איש הצוות וכי נפתחה חקירה. לפי עדויות אחרות של אנשים שנכחו במקום, איש הצוות הותקף על ידי תלמידים בעת שניסה לקחת את המטף. הקצינה, קורין סמון, אמרה כי שאר אירועי המחאה "עברו באופן די מוצלח".
מחאת התלמידים בצרפת, נזכיר, החלה ב-17 בספטמבר וצברה תאוצה בשבוע שעבר, כשתלמידים ממאות בתי ספר, במיוחד בפרברים העניים שבהם מתגוררות משפחות ממעמד הפועלים, כגון פרבר סן דני של הבירה פריז, החלו לחסום את הכניסה לבתי הספר שלהם, להשתלט על כבישים, להבעיר פחים ולתקוף שוטרים ועוברי אורח, לדבריהם במחאה על הזנחת התשתיות בבתי הספר, הצפיפות בכיתות והמחסור במורים. ההפגנות פרצו בשעה שממשלת צרפת מנסה להעביר את תקציב המדינה לשנת 2027, ששם לו למטרה לצמצם את הגירעון.
מאז תחילת ההפגנות הוצתו או נבזזו עשרות בתי ספר, וכ-800 שוטרים, יותר מ-200 בני נוער וגם 85 אנשי הוראה נפצעו. לפי העדכון האחרון של הרשויות, ברחבי צרפת כולה נעצרו מתחילת המחאה לפחות 6,600 בני אדם, רובם בני נוער, ומשרד המשפטים מסר מוקדם יותר השבוע כי מתוכם 1,800 לפחות יועמדו לדין, בהם 1,483 קטינים. הנזק שנגרם לרכוש במחאה האלימה מוערך בעשרות מיליוני אירו.
מתנגדי ההפגנות האשימו את מפלגת "צרפת בלתי-כנועה" של מנהיג השמאל הרדיקלי ז'אן לוק מלנשון, שהוא גם פוליטיקאי אנטי-ישראלי אדוק, בהסתה לאלימות ובשלהוב הפרעות, והם הדגישו את חלקם של מהגרים ובני מהגרים באלימות ברחובות. ברבות מההפגנות בימים האחרונים נצפו כאפיות פלסטיניות ודגלי פלסטין, וכך היה גם בהפגנות אתמול בפריז. בשלישי פרסם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פוסט שבו התערב בסוגיה והאשים כי ההפגנות אינן נוגעות באמת למצב בבתי הספר, אלא הן ביטוי להגירה שיצאה לשליטה ולניסיון של האיסלאם להשתלט על צרפת. לפי סקר שערך מכון Elabe עבור BFM TV, מבין אזרחי צרפת 72% סבורים שדרישות התלמידים לגיטימיות, אך 55% מהם סבורים שיש להפסיק את המחאות.
שר החינוך הצהיר על תוכנית חירום, מנהיגי התלמידים: "לא ניסוג"
ראש ממשלתו של הנשיא עמנואל מקרון, סבסטיאן לקורנו, האשים גם הוא את מפלגת "צרפת בלתי-כנועה" של מלנשון בניסיון ל"לזרוע כאוס" לקראת הבחירות לנשיאות באפריל ובמאי הקרובים, שבהן צופים הסקרים שמלנשון יגיע לסיבוב השני והמכריע – ושם ינחל תבוסה מול מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה פן. לצד זאת לקורנו גם הבטיח לנסות למצוא פתרונות לדרישות התלמידים לשיפור מערכת החינוך, והורה לשריו להציג צעדים בסוגיה עד סוף החודש. אתמול גם נפגש עם נציגי המחאה שר החינוך אדואר גפרה, ולאחר מכן הוא הכריז על תוכנית חירום שתבטיח שלמורים נעדרים יימצא מחליף, וכי גם מערכת השעות העמוסה בבתי הספר תיבחן (בצרפת יום הלימודים הוא ארוך במיוחד, ולעיתים תלמידים לומדים מ-8 בבוקר עד 6 בערב). גפרה אמר גם כי יפעל לשפר את הפורטל המקוון הלאומי להגשת מועמדות ללימודים באוניברסיטאות, שעליו נמתחת ביקורת רבה בטענה שהוא מבלבל ומלחיץ.
אולם מנהיגי מחאת התלמידים אמרו אחרי המפגש כי הצעדים ששר החינוך הבטיח אינם מספקים – וקראו לקיים יום הפגנות ארצי נוסף ביום שלישי הבא, אחרי "יום הזעם" שנערך גם ביום שלישי השבוע. "הדרישות שלנו חייבות להישמע. אתמול, לקורנו הרבה לדבר ולא הציע שום דבר ממשי", אמר ריאד ראני, אחד ממנהיגי ארגוני התלמידים. "המחאה תימשך, אנחנו לא נסוגים משום דרישה". גם נציגי התלמידים המוחים במארסיי, שערכו שם מסיבת עיתונאים אחרי מפגש עם נציגי הממשלה, הבטיחו שהמחאה תימשך. ב"לה מונד" דיווחו כי בהצהרה שנשאו שם אמר אחד מנציגיהם: "שאלו אותנו עד מתי התנועה תימשך. היא תימשך עד שמקרון ייכנע ויגיב לכל הדרישות שלנו".
ראש העיר שגונן על המפגינים, וצעק לשוטרים: "עצרו!"
עם המפגינים אתמול בפריז צעד גם באלי בגאיוקו, ראש העיר של הפרבר סן דני שהפך לאחד ממוקדי המחאה. בגאיוקו, איש מפלגת "צרפת בלתי-כנועה" של מלנשון, הפך בעצמו לאחד מסמלי המחאה כשהצטרף שוב ושוב למפגינים ובתיעוד שהופץ ביום שלישי הוא אף נראה חוצץ בינם לבין שוטרים בהפגנה בפריז ומגונן עליהם בידיו הפרושות לרווחה, בעודו צועק לשוטרים שלא להסתער לעברם: "עצרו!". הסרטון הפך לוויראלי, ובהמשך טען בגאיוקו כי התלמידים שעליהם הגן לא היו אלימים, וכי למרות הפצרותיו בסופו של דבר השוטרים כן ירו גז מדמיע לעבר הקבוצה, בכלל זאת עליו.
יריביו של בגאיוקו מאשימים אותו מנגד בהסתה לאלימות, אחרי שבשלב מוקדם יותר במחאה צוטט אומר כי אלימות יכולה להיות מוצדקת לעיתים, אם כי הוא טען שדבריו הוצאו מהקשרם. אתמול כאמור צעד שוב עם המפגינים הצעירים, ואמר: "אנחנו כאן כדי להפגין סולידריות עם תלמידי התיכונים. התלמידים שלנו נפצעו, הילדים שלנו נפצעו, ונשיא הרפובליקה שלנו לא מסוגל להתנצל בפני המשפחות שלהם". בריאיון ל-BFM TV, שנערך על רקע התפשטות המחאה ביממה האחרונה גם לבלגיה השכנה, הוסיף בגאיוקו: "תהיה התעוררות גם מחוץ לצרפת, בגלל שהנוער של העולם מתגייס".
המפגינים ותומכיהם טוענים כאמור לאלימות משטרתית מופרזת, וגם באו"ם קראו אתמול לשלטונות הצרפתיים לנהוג באיפוק. בסניף המקומי של יוניצף, קרן החירום של האו"ם לילדים, מסרו אמש כי "לבני נוער יש זכות להישמע, להשתתף בהחלטות הנוגעות להם ולהפגין בדרכי שלום". ביוניצף קראו ל"הפחתת האלימות" ול"הגנה על קטינים".
אלוואן בן ה-17 הפך לכוכב: "לא רוצה לעוף על עצמי"
לצד בגאיוקו, "מרד התלמידים" הוליד בימים האחרונים כוכב נוסף ברשתות החברתיות: אלוואן בן ה-17, תלמיד כיתה י"ב מתיכון בפריז, שסרטונים שלו מדבר בצורה רהוטה ונלהבת בעד המחאה – ואף מצדיק במידה מסוימת את האלימות בה – הפכו לוויראליים, ואחד מהם זכה כבר ליותר מ-10 מיליון צפיות ברשת X (טוויטר לשעבר). מאז כבר התראיין לכמה תוכניות בטלוויזיה, וביום שלישי תועד מנשק בהפגנה בבירה את מנהיג השמאל הקיצוני מלנשון, ששיתף מצדו את התיעוד וכתב: "כולנו יחד, כדי לנצח!".
הסרטון המקורי שהפך לוויראלי צולם ביום ראשון כשאלווין, שלא מזוהה בדיווחים בתקשורת הצרפתית בשמו המלא, השתתף בחסימה של התיכון שלו ברובע התשיעי של פריז, והציג תחילה מסמך שבו אישור מהוריו להתראיין. הוא התראיין ליוטיובר ואיש הימין הקיצוני ונסן לפייר, כשכאפייה כרוכה סביב צווארו, והסביר כי "בפרברים, האלימות משתלמת הרבה יותר לאנשים, כי אין להם כלום". הוא טען כי צרפת סובלת מאפליה חברתית: "יש שכונה אחת שהיא טובה, אחרת שהיא רעה, ולממשלה לא אכפת מהראשונה אבל אכפת לה מאוד מהשנייה!".
אלווין הוסיף בסרטון כי בבתי ספר רבים בפרברי פריז אין לתלמידים "די משאבים כדי להתחמם בחורף ולהתקרר בקיץ. הם אפילו לא יכולים להגיע לשיעורים באופן סדיר, למרות שהם תלמידים בדיוק כמונו כאן". הוא פירט את דרישות המפגינים, והביע תקווה שהשמאל הקיצוני יעלה לשלטון: "מקרון, לקורנו, אנחנו כבר לא רוצים אותם, והבחור ההוא... איך קוראים לו, גפרה (שר החינוך), אני לא יודע מה". בריאיון נוסף בהמשך לטלוויזיה הצרפתית הביע תקווה שמלנשון ינצח בבחירות, אף שלו עצמו אין עדיין זכות הצבעה: "צרפת בלתי-כנועה תציל את הנוער", הוא אמר, וכשנשאל על הפיכתו המהירה לכוכב, אמר שהוא לא רוצה "לעוף על עצמו", וקרא לתקשורת "לתת יותר מקום למיעוטים" ולראיין "אנשים מהפרברים". אמש התראיין לתוכנית טלוויזיה נוספת, ובדיון שנערך בה על האלימות במחאה אמר: "אני יכול להבין מידה מסוימת של אלימות... כשאתה מגיע משכונות קשות מאוד".
פורסם לראשונה: 23:30, 08.10.26