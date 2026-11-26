פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית משפט השלום בנצרת כתב אישום נגד ראש המועצה האזורית אל-בטוף, עאהד רחאל, במסגרת מבצע נגד הפרוטקשן בצפון. רחאל נאשם כי יחד עם שניים מבניו, ואנשים נוספים, גבה דמי חסות בתמורה למתן שירותי שמירה על אתרי בנייה ואתרים להקמת מערכות סולאריות.
נגד בנו של רחאל, רדא, והנאשמים זידאן ח'אלדי, סלימאן שיבלי וחברת איילון שירותי אבטחה בע"מ, שבבעלות בן נוסף של ראש המועצה, הוגשו כתבי אישום בגין עבירות של גביית דמי חסות.
500 שוטרים, לוחמי מג"ב ויחידות מיוחדות פשטו ב-9 בנובמבר על יעדים ברחבי הארץ ועצרו עשרות חשודים במסגרת 15 פרשיות שונות. רחאל, שהיה בין העצורים, שימש בעבר כשוטר וקיבל לפני יותר מ-20 שנה את עיטור המופת. המבצע, שהמשטרה תיארה כ"חוצה מחוזות" וכינתה "שומרי הצל", נערך בתום חקירה ממושכת שארכה עשרה חודשים.
לפי כתב האישום, שהגיש עו"ד באסל סעדי מפרקליטות מחוז צפון, ראש המועצה הגיע לאתר בנייה בשכונת גבעת אלונים בקריית אתא ודרש לקבל לידיו את השמירה באתר. בהמשך, בשיחה עם סמנכ"לית הכספים של החברה הקבלנית, הציג את עצמו כראש מועצה ודרש תשלום עבור נקודת שמירה נוספת. לפי האישום, שירותי השמירה שנקבעו בחוזה לא סופקו בפועל. הנאשמים המשיכו לדרוש את התשלומים תוך ניצול מצוקת החברה, והיא המשיכה לשלם מחשש לגניבות ולנזק באתר. בסך הכול העבירה החברה כ-800 אלף שקלים בשנים 2023–2026.
האישום השני עוסק בשירותי שמירה שסוכמו עבור אתרים להקמת מערכות סולאריות בעין חרוד, במעוז חיים ובבית השיטה. לפי כתב האישום, לאחר שבאתרי החברה אירעו גניבות ופריצות, נפגש ראש המועצה עם נציגיה במשרדי המועצה. כשנציגי החברה העלו את הנזקים ואת היעדר השמירה, אמר להם עאהד כי "העולם אכזר" והציב בפניהם שתי אפשרויות.
האחת הייתה להפסיק את ההתקשרות עמו ועם חברת השמירה. בהקשר זה סיפר על לקוח שלדבריו הפסיק את ההתקשרות חרף אזהרתו, ולאחר מכן נגרם לו נזק בסך 3 מיליון שקלים. האפשרות השנייה הייתה לשלם מדי חודש סכום גבוה מזה שנקבע בהסכם ולהתחלק שווה בשווה עם חברת השמירה בכל נזק עתידי באתרים. בהמשך, חברת האנרגיה המשיכה לשלם מחשש לגניבות ולנזק, אף ששירותי השמירה שסוכמו לא סופקו. בסך הכול העבירה החברה כ-550 אלף שקלים.
בבקשת המעצר הוסיפה הפרקליטות: "כתב האישום לא מפרט איומים מפורשים כלשהם שהשמיעו הנאשמים כלפי הקורבנות, אשר גרמו להם לשלם למשיבים סכומי כסף משמעותיים על בסיס חודשי, בעבור שירותי שמירה. עם זאת, מצוקתם הייתה מוכרת לנאשמים ולכאורה נוצלה על ידם לשם גביית דמי חסות, בצורה מאורגנת ומתוכננת היטב, לאורך זמן ובהיקף כספי משמעותי".