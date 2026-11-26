דרש פרוטקשן על שירותי שמירה - ולא סיפק אותם: אישום נגד ראש המועצה מהצפון

עאהד רחאל נעצר במבצע "שומרי הצל" נגד הפרוטקשן בצפון לפני כשבועיים. הוא נאשם, עם שניים מבניו ושני חשודים נוספים, כי גבה דמי חסות משתי חברות שונות בתמורה לאבטחה על אתרי בנייה ואתרים להקמת מערכות סולאריות - אך זו מעולם לא ניתנה. עוד נטען כי ניצל את המצוקה הכלכלית של החברות וסחט מהן כ-1.3 מיליון שקלים