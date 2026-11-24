היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, הבהירה היום (שלישי) כי השימוש בצירוף המילים "תומך טרור" אינו אסור עבור חברי הכנסת במליאה. עם זאת, היא הדגישה כי "השתלחות מכפישה ובה חזרה שיטתית על המונח 'תומך טרור', לצד גידופים נוספים, היא למעשה השפלה וביזוי אסורים ומאפשרת קריאה לסדר (ככל השתלחות משפילה ומבזה)".
הבהרת היועצת המשפטית ניתנה בעקבות דרישת חבר הכנסת אחמד טיבי מהרשימה המשותפת, ושל ח"כים ערבים נוספים, לאסור את השימוש במילים הללו. עו"ד אפיק הסבירה את ההנחיות במסגרת ישיבה פנימית לסגני יו"ר הכנסת לסקירת תפקידיהם. היא ציינה כי המונח "תומך טרור" אינו מונח אסור - זאת להבדיל מהמונח "טרוריסט" ו"מחבל" שוועדת האתיקה קבעה כי הם מונחים אסורים.
מאז קמפיין הבחירות, וביתר שאת מאז השבעת הכנסת והטלת המנדט להרכבת הממשלה על יו"ר ישר! גדי איזנקוט, חברי הממשלה הנוכחית - ובהם ראש הממשלה בנימין נתניהו - מכנים את הח"כים מהמפלגות הערביות "תומכי טרור". ככלל, נתניהו ושאר חברי הקואליציה לא מבחינים בין הרשימה המשותפת לרע"מ, כשמטרתם העיקרית היא קמפיין דה-לגיטימציה לח"כים הערבים, ובמקביל ניסיון לסכל הקמת ממשלה בתמיכתם.
בשבוע שעבר פרצה מהומה במליאה בזמן נאומו של ח"כ חנמאל דורפמן מעוצמה יהודית, שתקף את סגן יו"ר הכנסת טיבי, שניהל את הדיון והוריד אותו מהדוכן. דורפמן תקף ח"כים מגוש השינוי והאשים אותם בצביעות, אותה הפנה גם כלפי טיבי: "שיא הניגוד העניינים זה שיש פה סגנים של יו"ר הכנסת שהם תומכים בטרור. אתה תומך בטרור", הטיח בטיבי, שקרא למאבטחים להוריד אותו מהדוכן: "'תומך טרור' זה עבירה על החוק. יש רק ח"כ אחד שהורשע בתמיכה בטרור וזה יו"ר המפלגה שלך (איתמר בן גביר)", ענה לו.
מי שהצטרף לבקשה לאסור את השימוש במונח הוא ח"כ יאיר (יאיא) פינק מהדמוקרטים, המשמש גם הוא כסגן יו"ר הכנסת. בפנייה לעו"ד אפיק, כתב כי הוא מבקש "להרחיב את הפרשנות הקיימת בעניין השימוש בכינויים פוגעניים כלפי חברי כנסת, כך שתחול גם על הכינוי 'תומך טרור'".
פינק הרחיב והסביר כי "מאז השבעת הכנסת ה-26 אנו עדים לשימוש גורף בכינוי 'תומכי טרור' כלפי חברי הכנסת הערבים בישיבות המליאה. ייחוס קולקטיבי של תמיכה בטרור לקבוצה שלמה של נבחרי ציבור ערבים, ללא הבחנה בין עמדותיהם ומעשיהם, הוא מעשה גזעני ופסול". הוא הוסיף כי מתוקף תפקידו כסגן יו"ר כנסת, ובמסגרת סמכויותיו בניהול ישיבות המליאה, בכוונתו "לפעול למניעת השימוש בכינויים אלה כלפי ח"כים", בפרט כאשר מדובר ב"האשמה קולקטיבית על רקע השתייכות לאומית או סיעתית".