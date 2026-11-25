מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, מתח ביקורת בישיבת סגל הפיקוד הכללי על מעורבות אנשי משטרה בהליכי סולחה בחברה הערבית, ואמר כי לא ייתכן שאנשי משטרה ייקחו חלק באירועים מסוג זה. הדברים נאמרו על רקע הסולחה שנערכה בין משפחות ג'רושי ושמאלי בלוד , לאחר סכסוך ממושך שגבה את חייהם של יותר מ-40 בני אדם.

חתימת הסולחה בין המשפחות





גלריה הסולחה בין משפחת ג'רושי לשמאלי

בין מובילי הליך הפיוס היה היועץ לענייני ערבים של מחוז מרכז במשטרה, שאף נכח בטקס הסולחה. באירוע, שנערך ביום שבת בבית משפחת זבארקה בלוד, השתתף גם השייח ראאד סלאח. לטקס קדמה פגישה בתחנת המשטרה ברמלה. בעבר כבר נעשו ניסיונות להביא לסיום הסכסוך בין המשפחות, אלא שהם קרסו.

סוגיית מעורבות המשטרה בהליכי סולחה בחברה הערבית אינה חדשה. בדוח הצוות הבין משרדי בנושא נפגעי עבירה בחברה הערבית מינואר 2026, שגובש בהשתתפות נציגי משרד המשפטים, המשטרה, הפרקליטות והמשרד לביטחון לאומי, הועלתה הסוגיה של מעורבותם האקטיבית של אנשי משטרה בהליכי פיוס בין משפחות.

במסגרת עבודת הצוות, שהוקם מכוח החלטת הממשלה לטיפול בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית, נערכו ראיונות עם 24 נפגעי עבירה, וכן עם גורמי מקצוע. בדוח נכתב כי מתקיימים "תהליכים של בירור בין משפחות ומפגשי סולחה, לעיתים אף במעורבות ובעידוד המשטרה".

"לא ייתכן שאנשי משטרה ייקחו חלק באירועים כאלה". לוי ( צילום: עמית שאבי )

אחת העדויות שהובאו בדוח עסקה במעורבות אנשי משטרה בהליכים משפטיים בעקבות הסכמות שהושגו בין משפחות: "לפעמים השוטר שמתווך בין המשפחות מגיש תצהיר לבית המשפט שהמשפחות פתרו את הקונפליקט ואין צורך בהתערבות המשטרה". במסגרת הראיונות עלו גם שני מקרי רצח שאירעו, למרות מפגשי סולחה שנערכו קודם לכן. בהקשר זה נשמעה ביקורת חריפה מצד משתתפים בהליך שיתוף הציבור, שטענו: "זה לא מוריד את מקרי הרצח ורק המשטרה נהנית מסגירת התיק".

מחברי הדוח לא שללו את חשיבותם של הליכי הפיוס המסורתיים בחברה הערבית, אך הבהירו כי אין בהם כדי לשמש תחליף לאכיפת החוק. "אף אם תהליכים קהילתיים לעשיית צדק והשכנת שלום הם חשובים, עליהם להתנהל במקביל לפניה למשטרה ולמערכת המשפט", נכתב בדוח.