גבר שאיבד קרוב משפחה בגלל הסכסוך אמר: "אי אפשר לתאר את ההתרגשות. זהו יום שחיכינו לו שנים רבות. לראות את כולם מתאחדים אחרי כל כך הרבה כאב ואובדן זה דבר שמחמם את הלב. הלוואי שהשלום הזה יישאר לתמיד". תושב רמלה הוסיף: "הגיע הזמן לעצור את מעגל הדמים. מספיק משפחות איבדו את היקרים להן, מספיק ילדים גדלו בצל הפחד והאלימות. אנחנו רוצים לחיות כמו כל בני האדם, בשקט ובביטחון".

גבר שאיבד קרוב משפחה בגלל הסכסוך אמר: "אי אפשר לתאר את ההתרגשות. זהו יום שחיכינו לו שנים רבות. לראות את כולם מתאחדים אחרי כל כך הרבה כאב ואובדן זה דבר שמחמם את הלב. הלוואי שהשלום הזה יישאר לתמיד". תושב רמלה הוסיף: "הגיע הזמן לעצור את מעגל הדמים. מספיק משפחות איבדו את היקרים להן, מספיק ילדים גדלו בצל הפחד והאלימות. אנחנו רוצים לחיות כמו כל בני האדם, בשקט ובביטחון".

גבר שאיבד קרוב משפחה בגלל הסכסוך אמר: "אי אפשר לתאר את ההתרגשות. זהו יום שחיכינו לו שנים רבות. לראות את כולם מתאחדים אחרי כל כך הרבה כאב ואובדן זה דבר שמחמם את הלב. הלוואי שהשלום הזה יישאר לתמיד". תושב רמלה הוסיף: "הגיע הזמן לעצור את מעגל הדמים. מספיק משפחות איבדו את היקרים להן, מספיק ילדים גדלו בצל הפחד והאלימות. אנחנו רוצים לחיות כמו כל בני האדם, בשקט ובביטחון".