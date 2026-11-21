משפחת ג'רושי ומשפחת שמאלי מרמלה סיכמו היום (שבת) על סולחה, לאחר סכסוך דמים קשה וממושך שגבה את חייהם של יותר מ-40 בני אדם והותיר אחריו משפחות רבות כואבות. שתי המשפחות התחבקו, לחצו ידיים והודיעו בפני המשתתפים שהסכסוך הסתיים. מתחילת השנה נרצחו 202 בני אדם בחברה הערבית.
מעמד הסולחה התקיים בבית משפחת זבארקה בלוד, לאחר שנים ארוכות של ציפייה ותקווה מצד תושבים רבים לראות את הסכסוך מגיע לסיומו, ואת שתי המשפחות פותחות דף חדש. תושבים שהגיעו למעמד הביעו תקווה כי הסולחה תהיה נקודת מפנה ותוביל לעתיד שונה, ללא ירי, איומים ונקמות.
גבר שאיבד קרוב משפחה בגלל הסכסוך אמר: "אי אפשר לתאר את ההתרגשות. זהו יום שחיכינו לו שנים רבות. לראות את כולם מתאחדים אחרי כל כך הרבה כאב ואובדן זה דבר שמחמם את הלב. הלוואי שהשלום הזה יישאר לתמיד". תושב רמלה הוסיף: "הגיע הזמן לעצור את מעגל הדמים. מספיק משפחות איבדו את היקרים להן, מספיק ילדים גדלו בצל הפחד והאלימות. אנחנו רוצים לחיות כמו כל בני האדם, בשקט ובביטחון".
אחד מבני המשפחות שאיבדו את יקיריהן אמר: "אנחנו יודעים היטב מה המשמעות של אובדן. אף אחד לא יכול להחזיר לנו את יקירינו, אבל אנחנו לא רוצים שאחרים יחוו את אותו כאב. חשוב לנו שהסולחה הזאת תמנע את הקורבן הבא". בן משפחה אחר הוסיף: "הלב עדיין כואב על כל מי שאיננו, אבל לראות את המשפחות מתקרבות זו לזו נותן לנו תקווה. אסור לתת לשנאה ולנקמה להמשיך להרוס חיים של אנשים".