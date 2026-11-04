אדם חשוד נהרג ואחד נוסף נפצע היום (רביעי) בניסיון חיסול ממוקד שביצע צה"ל באמצעות זיק, בכפר קרביחא שבדרום לבנון. לפי דיווח מקומי, התקיפה בוצעה לעבר אופנוע.
מדובר בניסיון חיסול יחסית חריג וראשון זה כמה שבועות בדרום לבנון, של חשודים שעל פי גורמי ביטחון היוו איום מיידי על הכוחות בכך שהגיעו מספיק קרוב אליהם. זאת לצד תקיפת תשתיות שמתבצעת באופן שוטף.
במערכת הביטחון עוד מתחקרים מי השניים שהותקפו - ולא מאשרים בשלב זה שמדובר בפעילי חיזבאללה. נבדק גם האם היו חמושים.
ניסיו החיסול האחרון בלבנון היה ב-9 באוקטובר, כשבאופן חריג מחבל סורי הותקף בגבול עם סוריה באזור אל-הרמל. שעות אחרי הדיווחים על התקיפה בחוש א-סייד עלי במזרח לבנון, דובר צה"ל אישר כי היעד היה יוסף עלי אלחסון שפעל בהכוונת איראן. לפי צה"ל , המחבל "קידם מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום סוריה, בהכוונת משטר הטרור האיראני". בהודעת דובר צה"ל נכתב עוד כי לאורך השנה האחרונה, אלחסון קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל שסוכלו.
בדרום לבנון דווח לאחרונה על תקיפת רכב ע"י כטב"ם ב-24 בספטמבר, באזור הכפר שובא. לא דווח על נפגעים.