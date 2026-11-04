ניסיו החיסול האחרון בלבנון

היה ב-9 באוקטובר, כשבאופן חריג מחבל סורי הותקף בגבול עם סוריה באזור אל-הרמל. שעות אחרי הדיווחים על התקיפה בחוש א-סייד עלי במזרח לבנון, דובר צה"ל אישר כי היעד היה יוסף עלי אלחסון שפעל בהכוונת איראן. לפי צה"ל , המחבל "קידם מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בדרום סוריה, בהכוונת משטר הטרור האיראני". בהודעת דובר צה"ל נכתב עוד כי לאורך השנה האחרונה, אלחסון קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל שסוכלו.