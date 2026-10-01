נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס לראשונה לדיווחים הרבים על אזהרות שניתנו לנתניהו בימים שקדמו לטבח 7 באוקטובר, ובריאיון למגזין "טיים" שמתפרסם היום (חמישי) הוא אומר: אני לא מאמין לדיווחים הללו. "שמעתי את זה היום בפעם הראשונה", טען טראמפ בריאיון, "אני לא חושב כך (שהזהירו אותו). אני חושב שאם הוא היה יודע, הוא היה עושה משהו בנידון. בוודאי שהוא היה דואג שלפחות האנשים שלו יהיו בכוננות".
עם זאת, סירב לתת תמיכה פומבית לנתניהו לקראת הבחירות שיתקיימו החודש בישראל. כשנשאל אם לדעתו העם בישראל צריך לבחור בנתניהו לכהונה נוספת השיב: "ובכן, אני יכול רק לומר שאני כבר לא מעורב בפוליטיקה".
הוא נשאל ספציפית על גדי איזנקוט, ונשאל על האפשרות שיו"ר ישר! ינצח בבחירות ואם ארצות הברית תוכל לעבוד איתו טוב יותר מאשר עם נתניהו, והשיב: "אינני יודע. לא שמעתי דברים רעים עליו. אנשים כבר הספידו את ביבי פעמים רבות, בדיוק כפי שהספידו אותי פעמים רבות. לא הייתי מזלזל בביבי".