בליכוד התייחסו עם צאת השבת לאותם פרסומים והדיווחים עליהם ואמרו: "למרות ההכחשות של איחוד האמירויות, ולמרות שהוכח על ידי משרד ראש הממשלה שכלל לא התקיימה שום שיחה, הם ממשיכים להפיץ את השקר.

בליכוד התייחסו עם צאת השבת לאותם פרסומים והדיווחים עליהם ואמרו: "למרות ההכחשות של איחוד האמירויות, ולמרות שהוכח על ידי משרד ראש הממשלה שכלל לא התקיימה שום שיחה, הם ממשיכים להפיץ את השקר.

בליכוד התייחסו עם צאת השבת לאותם פרסומים והדיווחים עליהם ואמרו: "למרות ההכחשות של איחוד האמירויות, ולמרות שהוכח על ידי משרד ראש הממשלה שכלל לא התקיימה שום שיחה, הם ממשיכים להפיץ את השקר.

"הפעם הם מתבססים על העיתון האנטי-ציוני 'ניו יורק טיימס', שפרסם עלילות דם שישראל מאמנת כלבים לאנוס פלסטינים ותמונת שער של ילד 'מורעב בעזה' שהתברר אחר כך שהוא בכלל חולה במחלה גנטית, ושמפיץ יום יום את טענות חמאס שישראל עושה רצח עם בעזה. הציבור חכם וכבר מזמן לא קונה את השקרים הללו".

"הפעם הם מתבססים על העיתון האנטי-ציוני 'ניו יורק טיימס', שפרסם עלילות דם שישראל מאמנת כלבים לאנוס פלסטינים ותמונת שער של ילד 'מורעב בעזה' שהתברר אחר כך שהוא בכלל חולה במחלה גנטית, ושמפיץ יום יום את טענות חמאס שישראל עושה רצח עם בעזה. הציבור חכם וכבר מזמן לא קונה את השקרים הללו".

"הפעם הם מתבססים על העיתון האנטי-ציוני 'ניו יורק טיימס', שפרסם עלילות דם שישראל מאמנת כלבים לאנוס פלסטינים ותמונת שער של ילד 'מורעב בעזה' שהתברר אחר כך שהוא בכלל חולה במחלה גנטית, ושמפיץ יום יום את טענות חמאס שישראל עושה רצח עם בעזה. הציבור חכם וכבר מזמן לא קונה את השקרים הללו".

אמר כי "צבר העובדות שנחשפו בתקופה האחרונה, כולל בסוף השבוע, על התרעות ראשי מערכת הביטחון וגורמים ממדינות זרות שונות אינו מותיר מקום לספק: נתניהו הוביל בעיוורון, בזחיחות ובחוסר אחריות את מדינת ישראל לאסון הגדול ביותר בתולדותיה. הניסיון השיטתי לברוח מאחריות, להפיץ תיאוריות בגידה ולהנדס את התודעה לאחור קורס למול המציאות. התיעוד והמידע המצטבר מוכיחים כי נתניהו מעל באופן חד וברור באמון הציבור ובתפקידו.

אמר כי "צבר העובדות שנחשפו בתקופה האחרונה, כולל בסוף השבוע, על התרעות ראשי מערכת הביטחון וגורמים ממדינות זרות שונות אינו מותיר מקום לספק: נתניהו הוביל בעיוורון, בזחיחות ובחוסר אחריות את מדינת ישראל לאסון הגדול ביותר בתולדותיה. הניסיון השיטתי לברוח מאחריות, להפיץ תיאוריות בגידה ולהנדס את התודעה לאחור קורס למול המציאות. התיעוד והמידע המצטבר מוכיחים כי נתניהו מעל באופן חד וברור באמון הציבור ובתפקידו.