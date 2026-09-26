שני פרסומים בשני כלי תקשורת מרכזיים בארצות הברית חשפו פרטים חדשים על האזהרות לפני טבח 7 באוקטובר. ב"ניו יורק טיימס" דווח על שיחה בין מנהיג האמירויות מוחמד בן זאיד הזכיר בפני ראש ה-CIA את השיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו - שאותה נתניהו הכחיש. לפי הדיווח, בן זאיד אמר שחמאס מתכנן מתקפה גדולה - אך נתניהו לא הזכיר זאת כלל בכינוס ביטחוני ב-1/10, שבו התנגד להצעה לתקוף את בכירי חמאס.
בנוסף, לפי תחקיר נרחב של מגזין "אטלנטיק" האמריקני, ראש המודיעין המצרי עבאס כאמל נחת בחשאי בנתב"ג 11 ימים לפני הטבח ושהה בישראל 67 דקות בלבד: "הוא הזהיר שחמאס נערך למתקפה גדולה וקרא לישראל לבצע הקלות כלכליות כדי למנוע הסלמה". לפי הדיווח, וכפי שנחשף לראשונה ב-ynet על ידי סמדר פרי, מצרים המשיכה להתריע עד יומיים לפני הטבח.
בליכוד התייחסו עם צאת השבת לאותם פרסומים והדיווחים עליהם ואמרו: "למרות ההכחשות של איחוד האמירויות, ולמרות שהוכח על ידי משרד ראש הממשלה שכלל לא התקיימה שום שיחה, הם ממשיכים להפיץ את השקר.
"הפעם הם מתבססים על העיתון האנטי-ציוני 'ניו יורק טיימס', שפרסם עלילות דם שישראל מאמנת כלבים לאנוס פלסטינים ותמונת שער של ילד 'מורעב בעזה' שהתברר אחר כך שהוא בכלל חולה במחלה גנטית, ושמפיץ יום יום את טענות חמאס שישראל עושה רצח עם בעזה. הציבור חכם וכבר מזמן לא קונה את השקרים הללו".
מנגד, יו"ר ישר! גדי איזנקוט אמר כי "צבר העובדות שנחשפו בתקופה האחרונה, כולל בסוף השבוע, על התרעות ראשי מערכת הביטחון וגורמים ממדינות זרות שונות אינו מותיר מקום לספק: נתניהו הוביל בעיוורון, בזחיחות ובחוסר אחריות את מדינת ישראל לאסון הגדול ביותר בתולדותיה. הניסיון השיטתי לברוח מאחריות, להפיץ תיאוריות בגידה ולהנדס את התודעה לאחור קורס למול המציאות. התיעוד והמידע המצטבר מוכיחים כי נתניהו מעל באופן חד וברור באמון הציבור ובתפקידו.
"המחשבה מה היה קורה אילולא הוא היה נשמע להתרעות, כמה חיים יכלו להינצל ומה היה מעמד המדינה כיום - צריכה להדיר שינה מעיניו של כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל. לנתניהו ולחברי הקבינט שלא קיבלו אחריות על ה-7/10 אין את הכשירות להוביל את השיקום והתיקון לו עם ישראל זקוק כל כך. בעוד חודש - אזרחי ישראל יבחרו בהקמת ממשלה אחראית וראויה, שתקים ועדת חקירה ממלכתית, תסיק את המסקנות, תמנע את האסון הבא ותפעל לשיקום ישראל".