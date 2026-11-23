היומיים האחרונים בעדות היועמ"ש לשעבר אביחי מנדלבליט ע"י סנגורי ראש הממשלה, התמקדו בחומרים החדשים שהעבירה הפרקליטות בהוראת בית המשפט בנוגע לאישורי מנדלבליט. החומרים כולם הם קטעי פרוטוקול מתוך ישיבות פנימיות במשרד המשפטים בראשות מנדלבליט , עם בכירי הפרקליטות והמשטרה על ניהול חקירות ראש הממשלה נתניהו וכן בקשות שונות של המשטרה והפרקליטות מהיועץ.

גלריה עדותו של אביחי מנדלביט ( צילום: שלו שלום )

מנדלבליט התעקש כי אף שלא נתן אישור מפורש לחקור את הדס קליין בנוגע לסיגרים ושמפניות, הרי שנתן לחוקרים ממילא אישור לחקור קבלת טובות הנאה. עורך דינו של נתניהו, עמית חדד, תהה "אם יש אישור כללי, למה הם באים אליך לבקש אישור לחקירת מתנות מלאודר?". ביום רביעי הקרוב תתייצב היועמ"שית בפני השופטים בניסיון להגיע למתווה לקיצור המשפט.

"המשטרה קפצה לתיק 1000"

זמן ניכר הושקע בקטע מתוך תמלול החקירה, בו לאחר שמנדלבליט התקשר בעצמו לנתניהו ומודיע לו כי נפלה החלטה לחקור אותו באזהרה, כאשר הכוונה היא לתיק 2000, רק אז מוצגים תוצרי חקירות הדס קליין והנהג יונתן חסון. מנדלבליט צוטט כמי שאמר בפרוטוקול הישיבה: "מה שיש כאן זה ניצול הזדמנות. פתאום המשטרה קפצה לתיק 1000 אחרי ששמעו שיש מועד לחקירה. קפצו ובצדק. התמונה השתנתה".

באולם אמר העד "כך אמרתי, ואני לא רואה בזה בעיה. ההחלטה הייתה לחקור את רה"מ בתיק 2000 וזה מה שחשבתי כשאמרתי לנתניהו. אבל אז באו ראיות שמקימות חשד סביר והוספנו לחקור גם את 1000. זה בסדר גמור". חדד אמר למנדלבליט "אתה בזמן אמת חשבת שזה לא בסדר, אמרת המשטרה קפצה אחרי ששמעה שיש מועד", ומנדלבליט השיב "אני לא זוכר דבר כזה שחשבתי שזה לא בסדר. כתוב שאמרתי שזה היה בצדק".

בתחילה כאמור, סבר מנדלבליט שאין די במידע שהציגה המשטרה בתיק 1000 כדי לעבור מבדיקה לחקירה באזהרה של ראש הממשלה, אלא שלאחר עדות הדס קליין המצב השתנה. חדד הציג מתוך הפרוטוקול כי מנדלבליט אמר בישיבה "בשורה תחתונה יש בסיס לחקירה באזהרה ב-1000. יש כאן תשתית בגלל ההיקפים וכו'. אין דין מתנות מתכלות של אלפי שקלים למתנות של מאות אלפי שקלים. זה אפילו מתגבר עכשיו. 14 בקבוקים בשבוע".

בנימין נתניהו ( צילום: ערוץ הכנסת )

הסנגור חדד פנה אל העד מנדלבליט: "לפי זה, מה ששינה את התמונה אלה ההיקפים. האם עדכנו אותך שמילצ'ן אמר שרה"מ אמר לו אל תביא סיגרים? כי זה מופיע בתמלול החקירה". מנדלבליט השיב בשלילה ואמר כי באופן כללי לא קרא תמלולי חקירה אלא סיכומים שהכינו עבורו המשטרה.

חדד טען בדיון כי ההחלטה למעבר לחקירה באזהרה הייתה על בסיס מצג כוזב של המשטרה כלפי מנדלבליט. "הדס קליין אומרת להם בחקירה כל הזמן 'אני לא יודעת מה ההיקפים', דיברה על מתנות שלוש פעמים בשנה בלבד ולא מציגים לו את זה בכלל והוא לא קורא את התמליל".

"זה היה עורך הדין שלו"

בהמשך חזרה ההגנה לעסוק בתיק 2000 והציגה מידע נוסף שהעבירה להם הפרקליטות לאחרונה, והוא פרפראזה על כך שהמקור, אשר העביר לפרקליט המדינה דאז שי ניצן את הקלטות נתניהו ונוני מוזס, הוא אינו ארי הרו עצמו ובנוסף כי אותו מקור הציב תנאי למסירת ההקלטות והוא כי מערכת האכיפה תשמור בסודיות על שמו כמקור.

בפרפראזה נכתב כי "אדם מסר שבכוונתו לחשוף מידע אודות חשד לביצוע עבירה פלילית חמורה. לדבריו, ברשות פלוני שתי הקלטות. מדובר בשתי פגישות המתועדות בהקלטות, בין מר בנימין נתניהו, ראש הממשלה, לבין מר נוני מוזס, בעליו של עיתון ידיעות אחרונות. פלוני אינו מוכן להיחשף כמי שהציע למסור המידע ובשום אופן אינו מוכן לשמש כעד מדינה. בתחילה אמר האדם כי בתמורה להעברת המידע מבקש פלוני סגירת תיק נגדו התלוי ועומד כיום. בהמשך השיחה אמר האדם כי הוא מעדיף למסור את ההקלטות ואת שמו של פלוני בשלב זה בלי הסכם ובלי שום מחויבות שלנו אליו, כדי שניווכח שהסיפור רציני".

כאשר הסנגור חדד שאל על כך את מנדלבליט, הוא אישר זאת ואז חשף בטעות: "זה היה עורך הדין שלו", שהיה אז עו"ד רועי בלכר. חדד תהה ורמז "אם הוא נשלח ע"י הלקוח שלו ארי הרו, אז למה הוא ביקש להישאר בעילום שם?" ומנדלבליט השיב כי אינו יודע. חדד פנה לשופטים ואמר כי גרסתו של ארי הרו, כפי שהוא העיד בבית המשפט ב-2023, היא שונה לגמרי ולכן קיים חשש שהעברת ההקלטות לא הייתה על דעתו. השופט שחם העיר "הבנו היטב את קו ההגנה, אך העד הנוכחי אינו המקום לחקור בנושא".

"יש אישור כללי לחקור"

חקירתו היום של מנדלבליט ע"י הסנגורים עמית חדד, נעה מילשטיין וישראל וולנרמן, הייתה המשכה של חקירתו אתמול אשר התמקדה בתיק 1000. נזכיר, בתחילה הציגה המשטרה ליועמ"ש דאז מנדלבליט מידעים על קבלת טובות הנאה של נתניהו בהיקפים קטנים ומנדלבליט סבר שאין בהם די כדי להקים חשד לפלילים.

עם זאת, אישר לקיים בדיקה אודות הסוויטה של פאקר במלון רויאל ביץ' בתל אביב, אותה הוא העניק לשימוש לבנו של נתניהו, יאיר. האחראית על הדירה הייתה עוזרתם של מילצ'ן ופאקר, הדס קליין, ובמסגרת עדות שנגבתה ממנה בנוגע לסוויטה של פאקר, החוקרים שאלו אותה גם לגבי קבלת טובות הנאה ממילצ'ן, על בסיס אותו המידע שהיה להם קודם לכן.

חדד הציג למנדלבליט חומר חדש שהועבר להגנה על ידי הפרקליטות ובו מסמך משטרתי של להב 433 עם פירוט פעולות החקירה הראשונות בתיק 1000. במסמך לא מופיעים סיגרים ושמפניות וכי טובות ההנאה שהוזכרו שם היו הסוויטה של פאקר ו"מתנות מרון לאודר".

ארי הרו, הדס קליין ( צילום: שאול גולן, עמית שאבי )

זה המסמך שקדם לשאלות החוקרים את הדס קליין, כאשר לטענת חדד, החוקרים חרגו מאישור החקירה שנתן להם מנדלבליט בבדיקה בנוגע לראש הממשלה. "ברור שלפי המסמך הזה אני לא מאשר בדיקה לגבי סיגרים ושמפניות, אבל רואים שאני כן מאשר חקירה של טובות הנאה. יש אישור כללי לחקור בנושא הזה".

חדד הקשה, "מתנות רק מרון לאודר, הרי הציגו לך את כל המידע ואתה אישרת רק את עניין המלון ולאודר". בשלב הזה הציג חדד מייל ששלח פרקליט המדינה דאז שי ניצן אל מנדלבליט, שכותרתו "תוכנית חקירה 1000" וגם שם מוזכר רק עניין המלון.

מנדלבליט השיב, "אולי ישנם עוד הקשרים נוספים, אני לא יודע". אז חדד הציג עוד מייל משי ניצן תחת הכותרת "תוכנית חקירה - עניין המלון", וטען שזו ראייה נוספת שכל הבדיקה עסקה אך ורק בטובות הנאה בדמות סוויטה ומתנות מלאודר. מנדלבליט בכל זאת התעקש "זה הכול תחת העניין הכללי של קבלת טובות הנאה". חדד התרעם "אתה שאלת את קליין רק בנוגע למלון והם בניגוד לדעתך חקרו את קליין וחסון על מילצ'ן סיגרים ושמפניות. גם העד החוקר צחי חבקין העיד שהם היו מתוסכלים שאתה לא מאשר להם".