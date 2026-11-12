שר הפנים גדעון סער פתח היום (חמישי) בהליך לביטול אזרחותו של תושב אום אל-פאחם, זיאד מחמוד עארף ג'בארין, שהורשע בסיוע לאויב בזמן מלחמה ומקבל כספים מהרשות הפלסטינית.
סער, המכהן גם בתפקיד שר החוץ, הודיע לג'בארין כי בכוונתו לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים בבקשה לבטל את אזרחותו. החלטה זו התקבלה בהתאם לסעיף 11 לחוק האזרחות התשי"ב-1952, המאפשר לשר הפנים לפעול לביטול אזרחות ישראלית של מי שהורשע בעבירות המהוות מעשה טרור, ריצה מאסר בפועל ומקבל כספים בזיקה לטרור.
בשנת 2001 רכש ג'בארין נשק וכדורים מתושב יהודה ושומרון, ומכר אותם בידיעה לשוטרים במשטרה הפלסטינית המשתייכים לפתח. בשנת 2002 הסיע ג'בארין שני תושבי אזור ג'נין, אחד מהם בעל תעודת זהות ישראלית, בידיעה ששניהם בדרכם לבצע פיגוע התאבדות, וכי אחד מהם נושא עליו חגורת נפץ במשקל של 10 ק"ג. ג'בארין אף הדריך את הנוסע כיצד להגיע לכרכור, שם התכוון לבצע פיגוע נגד אזרחים ישראלים, ואף סייע לו לא להיתפס על ידי כוחות הביטחון.
ג'בארין הורשע בגין מעשים אלו ובשנת 2004 נגזרו עליו 20 שנות מאסר.
בגזר הדין בעניינו הודגש כי "חיים בקרבנו אזרחים החבים למדינה נאמנות ומסייעים לאויבנו, בצורות שונות, להוציא לפועל פיגועי טרור רצחניים כנגד חפים מפשע, לזרוע הרס ולהטיל אימה ופחד על אזרחי הארץ ותושביה, נוסעי אוטובוסים וכלל הציבור, שהתהלכו בחוצות עיר".
על בסיס מעשים אלה, שבוצעו על רקע לאומני, ועל בסיס העובדה שג'בארין גם מקבל כאמור כספים מהרשות הפלסטינית, החליט סער לפעול לביטול אזרחותו באופן מיידי.
רק אתמול אישרה הממשלה את מינויו של סער לתפקיד שר הפנים, במקביל לתפקידו במשרד החוץ, אחרי שהמשרה לא אוישה במשך שנה. מדובר אפוא במינוי זמני, ככל שתוקם ממשלה חדשה. מאחר שמדובר בממשלת מעבר, המינוי של סער לא טעון את אישור הכנסת.