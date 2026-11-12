סער, המכהן גם בתפקיד שר החוץ, הודיע לג'בארין כי בכוונתו לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים בבקשה לבטל את אזרחותו. החלטה זו התקבלה בהתאם לסעיף 11 לחוק האזרחות התשי"ב-1952, המאפשר לשר הפנים לפעול לביטול אזרחות ישראלית של מי שהורשע בעבירות המהוות מעשה טרור, ריצה מאסר בפועל ומקבל כספים בזיקה לטרור.

סער, המכהן גם בתפקיד שר החוץ, הודיע לג'בארין כי בכוונתו לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים בבקשה לבטל את אזרחותו. החלטה זו התקבלה בהתאם לסעיף 11 לחוק האזרחות התשי"ב-1952, המאפשר לשר הפנים לפעול לביטול אזרחות ישראלית של מי שהורשע בעבירות המהוות מעשה טרור, ריצה מאסר בפועל ומקבל כספים בזיקה לטרור.

סער, המכהן גם בתפקיד שר החוץ, הודיע לג'בארין כי בכוונתו לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים בבקשה לבטל את אזרחותו. החלטה זו התקבלה בהתאם לסעיף 11 לחוק האזרחות התשי"ב-1952, המאפשר לשר הפנים לפעול לביטול אזרחות ישראלית של מי שהורשע בעבירות המהוות מעשה טרור, ריצה מאסר בפועל ומקבל כספים בזיקה לטרור.