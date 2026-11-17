רצף המהלומות בין איראן לארצות הברית נמשך ואיתו גם הכוננות בצה"ל. גורמי ביטחון הסבירו בימים האחרונים כי צה"ל יידרש למתקפה משמעותית ב איראן נוכח שיקום תשתיות צבאיות של האיראנים.

נושאות מטוסים אמריקניות בים הערבי ( צילום: מתוך רשת X )





הערב (שלישי) שיגרה ארצות הברית מסר לאיראן כשפיקוד המרכז של הצבא האמריקני (סנטקום) פרסם תיעוד של שתי נושאות המטוסים - USS תיאודור רוזוולט ו-USS ג'ורג' וושינגטון כשהן מפליגות בים הערבי.

ובחזרה לסוגיית ההכנות הישראליות לתקיפה באיראן: שאלת העיתוי נותרה בעינה כשעל פי גורמי הביטחון "הדחיפות אינה מיידית בשלב זה". לצד המודיעין שמראה כי האיראנים מתכוננים למערכה ומשקמים יכולות, מבינים בצה"ל כי יצטרכו לתקוף, אך נכון לכרגע לא מדובר במשהו מיידי. פרט לכך ישנה הבנה כי המערכה מול איראן היא מערכה משמעותית שתדרוש את אמון הציבור במלואו. העורף, כפי שראינו בסבבים הקודמים, הוא משמעותי ולכן יהיה מורכב לקיים מערכה שכזו במצב פוליטי רעוע.

יש לציין כי גורמי מודיעין מערביים מביטים על ההתפתחויות האחרונות בנוגע להתקוממות של העם האיראני בעיקר בנוגע למה שמתרחש במערב המדינה. אותם גורמים מסבירים כי קשה לחזות לאן הלחץ הכלכלי של ארה"ב יוביל, אבל המצב באיראן מאוד קשה. נפילה של משטרים הוא עניין קשה לחיזוי, ובסוריה זה היה תהליך שנמשך כעשור. נזכיר גם כי כמה חודשים לאחר מבצע עם כלביא פרצו באיראן הפגנות שהמשטר הצליח לדכא. סוגיית נפילת המשטר הוא עניין מורכב, אך ראש הממשלה נתניהו דיבר עליו כמה פעמים באופן מפורש.

בכל הנוגע לשותפות עם ארצות הברית, בצה"ל יצאו למבצע שאגת הארי עם "השותף" האמריקני. מדובר בשיתופי פעולה ממש הדוקים ולמעשה הצבאות פועלים כצבא אחד, עם חלוקת גזרות ומשימות, והשאיפה בצה"ל היא לשמר את התיאום בין הצבאות ולצאת למערכה משותפת.

גלריה פועלים כצבא אחד עם האמריקנים. מטוסי חיל האוויר ( צילום: דובר צה"ל )

האפשרות הפחות טובה בשלב זה היא פעולה ישראלית נגד איראן ללא מעורבות ארצות הברית. הסיכוי לאפשרות כזו, לבטח ברקע חילופי המהלומות בין ארה"ב לאיראן, הוא נמוך - אך גם לכך נערכים בצה"ל. ברקע גם מרחפת שאלת מטרת הפעולה. אם יוצאים למבצע כזה יש להבהיר מראש מהו ההישג הנדרש בו.

נזכיר כי במהלך מבצע "שאגת הארי" לא הותקפו מטרות גרעין, בוודאי לא בכמות שהן הותקפו במבצע "עם כלביא". מה גם שהאיראנים, על פי דיווחים שונים מבצרים את הנכסים הגרעיניים שלהם באופן שהופך את התקיפות מהאוויר ליותר מורכבות. במערכת הביטחון יצטרכו, אם כן, לחדד מטרות מול הדרג המדיני. האם הולכים על הפלת המשטר שהוא יעד שאפתני, או למטרות אחרות שישפרו את המצב ויצדיקו כניסה למערכה עצימה.

במצב שכזה גם עולה שאלת בניין הכוח והזירות האחרות. צה"ל נמצא אחרי שלוש שנים של מלחמה עצימה בשבע חזיתות עם קווי אבטחה ואחזקה בעומק שטחי האויב. חיילים פחות מתאמנים וישנו עומס על לוחמי המילואים. שנת 27 מסומנת בצה"ל ככזו שאמורה להוריד את העומס מחיילי המילואים. סבב מול איראן ישנה מצב באופן דרמטי.

העורף יהיה מוכן? פגיעה איראנית בבית החולים סורוקה ( צילום: הרצל יוסף )