בג"ץ דחה הערב (שלישי) את העתירה שדרשה לכפות על יו"ר הכנסת אמיר אוחנה לקבוע מועד לקיום סבב ההצבעה השני לבחירת מבקר המדינה, אך חייב אותו בהוצאות משפט. ברקע, יו"ר ישר! גדי איזנקוט כבר הודיע כי בכוונתו לקבוע מועד חדש לבחירות למבקר.

השופטים הסבירו כי סבב הבחירות הראשון שנפסל נערך על ידי הכנסת הקודמת, ואת קיום הסבב החדש מונע יו"ר הכנסת, שפועלת כעת רק מדין רציפות בעקבות הבחירות שנערכו לכנסת ה-26. בשל כך, ציינו, ישנו קושי בקיום פסק הדין שקבע כי נדרש לקיים סבב נוסף לבחירת המבקר. עם זאת, למרות דחיית העתירה, בצל התנהלותו של אוחנה חייב אותו כאמור בג"ץ בהוצאות משפט בסך 10,000 שקלים.

גלריה לא נדרש לקבוע מועד נוסף, אך חויב בהוצעות משפט. אוחנה ( צילום: ירון ברנר, טל אזולאי, אורי דוידוביץ' )

בהרכב השופטים עמדו הנשיא יצחק עמית, חאלד כבוב ורות רונן. רונן הסבירה כי "לאחר קיומן של הבחירות לכנסת ה-26 חל שינוי משמעותי במצב הדברים, לעומת המצב שהיה בעת הגשת העתירה. הבחירות לכנסת התקיימו ב-27 באוקטובר ומכוחן נבחרה כנסת חדשה, הכנסת ה-26, שההרכב הפרסונלי שלה הוא כמובן שונה מזה של הכנסת ה-25. בכלל זה עתידה הכנסת ה-26 גם לבחור לעצמה יו"ר חדש, שלא בהכרח יהיה מי שכיהן כיו"ר של הכנסת הקודמת".

"האפשרות לקיים בכנסת החדשה בחירות לתפקיד מבקר המדינה מאותה נקודה שבה הופסקו בכנסת הקודמת היא אפשרות מוקשית, בהינתן שאין לפנינו דין רציפות ולאור בחירתם של חברי כנסת חדשים", הוסיפה. "ברם, איני רואה לנכון לקבוע מסמרות בנושא זה ולא אחווה בשלב זה דעה ביחס לאופן שבו יש לערוך את הבחירות למבקר המדינה - נושא שככל שיעלה ויתקבלו לגביו החלטות על ידי הכנסת ה-26 והיו"ר שייבחר על ידה, ניתן יהיה לבררן בהתאם לצורך במסגרת הליך נפרד, לאחר שמיעת טיעון מלא ביחס לכך".

לדברי רונן, "אין בדחיית העתירה משום מתן אישור להתנהלותו החמורה של יו"ר הכנסת. לא ניתן להשלים עם הפגיעה הקשה שיוצרת ההתנהלות באינטרס הציבורי בהגנה על שלטון החוק, וזאת בייחוד על ידי גורם שלטוני. לפגיעה זו מצטרפת גם פגיעה במעמדם של הכנסת ושל בית המשפט; פגיעה במועמדים שהתמודדו בסבב ההצבעה הראשון; ומעל הכול - פגיעה בציבור, בשל חוסר איוש מתמשך של תפקיד מבקר המדינה, לכל אורך התקופה הנדונה. בנסיבות אלה, שהובילו כאמור למיצוי העתירה ולדחייתה, אני סבורה כי יש לפסוק הוצאות לחובת יו"ר הכנסת".

מילביצקי וקרעי מתעדים את הצבעתם בסבב הראשון

במסגרת סבב שני לבחירת המבקר יתמודדו לתפקיד שני המועמדים מהסבב הקודם - שופט בית משפט העליון בדימוס יוסף אלרון, ועו"ד מיכאל ראבילו - שזכה ברוב הקולות. בעתירה נטען כי חרף האמור בחוק מבקר המדינה, הכנסת לא קיימה את סבב ההצבעה השני כנדרש. היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק הצטרפה באופן עקרוני לעמדת העתירה , תוך שציינה את הקשיים האפשריים ביישום פסק הדין במועד שבו הוגשה, כפי שנחשף ב-ynet.

בפסק הדין מסר בג"ץ כי יו"ר הכנסת לא קבע מועד לעריכת הסבב השני של הבחירות למבקר, בניגוד לעמדתה של אפיק כפי שהובעה בפניו בכמה הזדמנויות. בפסק הדין נקבע כי ההימנעות הממושכת מקיום פסק הדין בעניין כמוה כהפרתו באופן המהווה פגיעה חמורה בסדרי השלטון והמשטר.