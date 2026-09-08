בנוסף ל סנקציות הכלכליות על ישראל, ממשלת בריטניה הטילה עיצומים גם נגד חמישה אזרחים ישראלים, חלקם דמויות מוכרות ברמה הציבורית. הסנקציות של בריטניה הוטלו על בנצי גופשטיין, ברוך מרזל, מאיר מרדכי אטינגר, אביחי סויסה ואליאב ליבי, שאותם הגדירו הרשויות בלונדון כ"מתנחלים קיצוניים".

גלריה יוסי דגן בפגישה עם ראש ממשלת סלובניה יאנז יאנשה ( צילום: מועצה אזורית שומרון )

בתוך כך, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, נמצא בביקור בסלובניה - שם הוא נפגש עם בכירים במדינה ובהם ראש הממשלה החדש והפרו ישראלי יאנז יאנשה בניסיון למנוע מהלכים אירופיים נגד ישראל. דגן התייחס לסנקציות של לונדון ואמר: "החלטת בריטניה להחרים מוצרים מיהודה ושומרון ולהטיל סנקציות על יהודים רק משום שהם חיים ופועלים בחבלי מולדתם היא צעד אנטישמי מחפיר. הגיע הזמן שבריטניה תתעורר: המנדט הבריטי הסתיים לפני כמעט 80 שנה".

במהלך פגישה של דגן עם סגן ראש ממשלת סלובניה ושר התחבורה והאנרגיה, יירניה ורטובץ, ענד הבכיר הסלובני את סיכת השומרון ואמר: "תודה רבה לך, מר דגן, על ביקורך בסלובניה. סלובניה וישראל הן מדינות ידידות, ואנו צריכים לשדרג את הרוח הזו תחת הממשלה השמרנית החדשה שלנו".

ובחזרה לאזרחים הישראלים שעליהם הוטלו סנקציות אישיות: בנצי גופשטיין הוא פעיל ימין מוכר ותלמידו מנהיג כך הרב מאיר כהנא. הוא הוצב ברשימת עוצמה יהודית לכנסת בשתי מערכות בחירות, אך בית המשפט העליון פסל את המועמדות לאחר עתירות של תנועות שמאל. הוא הקים את תנועת "להבה" למניעת התבוללות ובשנת 2024 הורשע בבית משפט שלום בעבירה של הסתה לגזענות לאחר שבטקס זיכרון למאיר כהנא השווה בין ערבים לגרורות סרטניות. בפברואר 2025 קיבל בית המשפט המחוזי את ערעור המדינה והרשיע אותו בעבירה של הסתה לטרור.

גופשטיין מסר בתגובה לסנקציות: "אין לי שום כוונה להיכנס לאירופה. אני מאחל להם הצלחה רבה עם הכיבוש הערבי שפוקד אותם, נשמח לשלוח להם גם את הערבים מפה. בוז לספר הלבן! אנחנו בארגון להב"ה נמשיך להציל את בנות ישראל, והם ימשיכו להטיל סנקציות.

בנצי גופשטיין ( צילום: גיל יוחנן )

ברוך מרזל הוא פעיל ימין מוכר שאף הוא היה מתלמידיו של מאיר כהנא. הוא נעצר פעמים רבות על ידי המשטרה בחשד להפרות סדר, עימותים עם כוחות הביטחון ותושבים פלסטינים. בשנות ה-80 הורשע לראשונה בהפרעה לשוטר במילוי תפקידו במהלך פינוי מאחז. בשנת 2003 הורשע בתקיפת שוטר בעימותים בחוות גלעד, ובשל כך נגזרו עליו עבודות שירות.

בשנת 2023 הורשע, במסגרת הסדר טיעון מקל בסעיף מופחת של השתתפות בתגרה ודחיפה - בעקבות עימות עם פעיל שמאל בחברון, אירוע שהסתיים בעונש של מאסר על תנאי בלבד. במהלך השנים מרזל התמודד לכנסת מספר פעמים אך לא הצליח להיבחר. בשנת 2019 בית המשפט העליון פסל אותו מלהתמודד לאחר שאמר בריאיון מצולם: "ערבים – אויב צריך לגרש! לא מנסים לחנך". מרזל התבטא גם נגד העסקת ערבים וקרא "וכל מי שמעסיק אותם עובר עבירה".

ברוך מרזל ( צילום: יואב דודקביץ' )

מאיר מרדכי אטינגר , שגם עליו הטילה בריטניה סנקציות, הוא פעיל ימין קיצוני ונכדו של מאיר כהנא. הוא סומן על ידי שב"כ כמנהיג בולט של "נוער הגבעות". הוא נחשב למנסח האידיאולוגיה של התארגנות "המרד", השואפת למוטט את מוסדות המדינה ולכונן מלכות הלכה.

בעקבות פיגוע ההצתה בכפר דומא ב-2015, הוא הוחזק במעצר מנהלי במשך כעשרה חודשים. לאטינגר לא יוחסה מעורבות ישירה או מעשה פיזי כלשהו בפיגוע - אך כפי שעלה מחקירות השב"כ, הקשר שלו הוא רעיוני ואידיאולוגי עמוק. בעברו הורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות של קשר למעשה פשע ממניע גזעני ולאורך השנים הוצאו נגדו עשרות צווי הרחקה מנהליים מיהודה ושומרון ומאזורים נוספים בארץ. בעבר כבר הטילו עליו סנקציות מדינות נוספות שבהן ארצות הברית, קנדה ואוסטרליה.

אביחי סויסה הוא ממקימי ארגון השומר יו״ש והיה מנכ"ל של ארגון זה בעבר. מדובר בארגון שמירה שפועל ביהודה ושומרון בהשראת ארגון השמירה ההיסטורי "השומר". בחודש מאי האחרון הוטלו על סויסה סנקציות מצד האיחוד האירופי, בטענה כי היה מעורב בעבר בהתעללות בפלסטינים.

מאיר אטינגר ( צילום: גל ארבל )

אליאב ליבי הוא איש ימין, פעיל התיישבות וממייסדי איגוד החוות - שפועל להסדיר חוות חקלאיות ביהודה ושומרון. הוא הקים מספר מאחזים שחלקם הפכו לישובים, כגון ״מלאכי השלום״ בבנימין. כיום עומד ליבי בראש פורום "הביתה", שמקדם התיישבות יהודית גם בשטחי A ו-B במטרה לבטל את החלוקה שהונהגה בהסכמי אוסלו.

הפורום עוסק אף מביא פוליטיקאים ואישי ציבור לסיורים במאחזים. אחד מהם הוא המאחז תל תלפיות בבנימין שפונה כמה פעמים. אליאב ליבי איבד את בנו ב-29 במאי 2025 בצפון רצועת עזה לאחר שמטען חבלה התפוצץ על הדחפור עליו עבד. דוד ז"ל, עבד כמפעיל ציוד הנדסי בחברה קבלנית עבור צה"ל וביצע עבודות של הריסת תשתיות ברצועה.

ליבי מסר בתגובה לסנקציות שהוטלו עליו: "'לא משנה מה יגידו הגויים - משנה מה יעשו היהודים'. אני אומר בבירור, לא נירתע ולא נעצור. נמשיך להיאבק ולהילחם למען עם ישראל לגאולת ישראל. אני קורא למדינת ישראל לגבש מדיניות ברורה ונחושה ולתת גיבוי מלא לכל הגופים והאנשים הנרדפים בסנקציות, שאני רואה בהן רדיפה אנטישמית ופגיעה בוטה בריבונות ישראל. נמשיך לבנות, להתיישב ולהכות שורש בנחלת אבותינו".

"נגיב בעוד בנייה ויישובים"

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ מסר: "החלטת בריטניה להחרים מוצרים מיהודה ושומרון ולהטיל סנקציות על יהודים רק משום שהם חיים ופועלים בחבלי מולדתם היא צעד אנטישמי מחפיר. במקום לטפל בבעיות הקשות אצלה בבית, ממשלת בריטניה מגייסת קואליציה של מדינות פרו-פלסטיניות למלחמה כלכלית ביהודים בבנימין, יהודה ושומרון. זו חרפה מוסרית. המסר שלנו לבריטניה ולכל מי שמצטרף לחרם ברור: לא תצליחו להוציא את היהודים מיהודה ושומרון. על כל ניסיון לפגוע בהתיישבות נגיב בעוד בנייה, בעוד יישובים ובריבונות ישראלית."