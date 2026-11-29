מתקדמים לעבר ממשלה? יו"ר סיעת ישר, חבר הכנסת רועי פולקמן, ביקש מראשי סיעות גוש השינוי כי עד יום שני הבא - "בשל היערכות מיוחדת" - יוודאו שאף אחד מהח"כים לא מבקש קיזוזים בהצבעות ממחנה נתניהו, ולא נעדר מהמליאה.

"אני מבקש לוודא שאין קיזוזים ואין נסיעות לחו"ל עד יום שני הבא כולל", כתב פולקמן. "אנחנו בהיערכות מיוחדת בשבוע הקרוב".

המטרה במכתב היא לשמור על האפשרות של גדי איזנקוט להכריז עוד השבוע בפני הנשיא כי "עלה בידי", כלומר, שהצליח להרכיב ממשלה - ולהביא אותה להצבעה בכנסת.

איזנקוט נועד הבוקר בקריה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר לשעבר רון דרמר במשך שעתיים, כחלק מהמגעים להקמת ממשלת אחדות. במקביל, התקיימה פגישה בין צוותי המו"מ של ישר וביחד, שם ראש המפלגה בנט עדיין חותר לממשלת אחדות - בעוד רבים מחבריה, ובראשם יאיר לפיד, מתנגדים ומאמינים שמדובר בטריק של נתניהו שנועד לסכל את ההכרזה על ממשלת שינוי.

נתניהו אמר אתמול בערב כי הוא מוכן לממשלת אחדות שבה הוא יכהן כראש ממשלה חליפי ושני ברוטציה, "נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו". אלא שבמהלך הפגישה, הוא צפוי להניח על השולחן בקשה שלפיה רק אחרי "אירוע ביטחוני רגיש בו יטפל בקרוב", תיכנס הרוטציה לתוקפה - ואיזנקוט ייכנס למשרד ראש הממשלה - תנאי שבמפלגת ישר לא מסכימים לו ודוחים על הסף.

השיירות מגיעות לקריה, הבוקר





בדברי התגובה שלו להצהרת נתניהו אתמול, הדגיש יו"ר ישר גם כי הסוגיות המהותיות הן אלו שצריכות להיות במוקד ולא סוגיית הרוטציה. הוא טען שהליכוד טרם השיב להצעה חשאית שהועברה אליו כבר לפני שבוע, עם "פשרות משמעותיות מצידנו", וחושד כי מטרתו של ראש הממשלה היא רק למרוח את הזמן כדי לסכל הקמת ממשלה חדשה.

בין הסוגיות המהותיות שהצדדים חלוקים לגביהן, כאמור, ניתן למנות את הדרישה להקים ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, שנתניהו מסרב לה, וגם המחלוקות סביב המהפכה המשפטית. בנוסף, תפקיד ראש הממשלה החליפי בוטל בחוק בכנסת הקודמת, כך שיהיה צורך לחוקק אותו מחדש כדי לאשר את הצעת נתניהו.

האפשרויות של איזנקוט

בפני יו"ר ישר ניצבות כעת מספר אפשרויות עם כניסה לימים האחרונים של המנדט: האפשרות הראשונה היא לשחק עם נתניהו את "משחק האחדות". בכך הוא יהיה השחקן הפוליטי הראשון שלקח את נתניהו הכי רחוק שיש בנושא הרוטציה ומהמר עליו, ואולי בסוף לגלות שכל זה היה תרגיל למריחת זמן, כמו שכבר מזהירים אותו חלק משותפיו.