נער בן 14 שלו אזרחות ישראלית נהרג הבוקר (שישי) בקייב מפגיעת כטב"ם רוסי . הבניין שבו אירעה הפגיעה הקטלנית, נמצא ברובע פיצרק במרכז הבירה האוקראינית, לא הרחק משגרירות ישראל. אמו של ההרוג נפצעה ואושפזה בבית חולים מקומי.

גלריה הבניין בקייב שבו נהרג הנער בעל האזרחות הישראלית

אנשי ביטחון אוקראינים בוחנים את זירת הפגיעה ( צילום: AP Photo/Evgeniy Maloletka )

מאמצי החילוץ בזירת האסון ( צילום: AP Photo/Evgeniy Maloletka )

הפיצוץ אירע הבוקר בסביבות 8, כאשר כטב"ם רוסי פגע בבניין בו התגוררה משפחה שהתגוררה לסירוגין בישראל ובאוקראינה ולפני כ-20 שנים שבה לגור בקייב. בני משפחתו של הנער ביקשו להטיס את גופתו לקבורה בישראל, מאחר שסבו וסבתו מתגוררים בארץ.

ממשרד החוץ נמסר כי "קונסול ישראל בקייב והמחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל באגף הקונסולרי מטפלים במקרה מרגע קבלת הדיווח, עומדים בקשר רציף עם משפחתו ומסייעים לה ככל הנדרש בשעה קשה זו".

הבוקר דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס על פיצוץ שנשמע במרכז הבירה האוקראינית אחרי מתקפת כטב"מים מרוסיה. הרוסים טענו בהודעה שפרסמו היום כי תקפו בכטב"מים מתקנים שקשורים לתעשייה הצבאית האוקראינית, מחסנים לוגיסטיים וכלי שיט שקשורים לצבא אוקראינה. לטענת משרד ההגנה במוסקבה, חלק מהתקיפות כוונו לאתר לאחסון והרכבת רחפנים במחוז קייב, וגם פגעו - כלשון ההודעה.

פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה מסרה: "אנחנו מגנים את המתקפות הרוסיות על אוקראינה, שגורמות לנפגעים בכל יום. זה חודש החגים החמישי במלחמה והקהילות מנסות לשמור על שגרה בצל המציאות הבלתי נתפסת הזו. אנו מתפללים לשלום ולגאולה שלמה במהרה".

"קורי עכביש" מול שאהד

השימוש בכטב"מים הפך לאחד המאפיינים המרכזיים של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה , והיקף התקיפות האוויריות של שני הצדדים הלך וגדל לאורך השנים. רוסיה משתמשת, בין היתר, בכטב"מי "שאהד" מתוצרת איראנית , שאותם החלה לקבל מטהרן לאחר הפלישה. בהמשך החלה מוסקבה לייצר בשטחה גרסאות של הכטב"מים ולשדרג אותן.

במקביל, אוקראינה פיתחה יכולות הולכות ומתקדמות להפעלת רחפנים ולתקיפת מטרות בעומק רוסיה. ביוני 2025 ביצעה קייב את מבצע "קורי עכביש" , שבמסגרתו הוברחו כטב"מים לתוך רוסיה במשאיות ושוגרו לעבר בסיסי חיל האוויר הרוסי. לפי קייב, במתקפה נפגעו 41 מטוסים, ובהם מפציצים אסטרטגיים.

מאז התרחבו התקיפות האוקראיניות בעומק רוסיה, ובין היתר דווח כי הכטב"מים האוקראיניים פוגעים בנמלי תעופה צבאיים, מתקני אנרגיה ומפעלים, וכי המתקפות גורמות גם לשיבושים משמעותיים בתעופה האזרחית ברוסיה. ביוני 2026 שיגרה אוקראינה מתקפה שבה, לפי הדיווחים הרוסיים, השתתפו 555 כטב"מים, כ-200 מהם לעבר מוסקבה, ופגעו בין היתר בתשתיות אנרגיה.