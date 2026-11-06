בדיון בהארכת מעצרו של האב בבית משפט השלום בבאר שבע, קבע השופט בני גרקו כי אין נגדו חשד סביר לביצוע עבירת רצח, ולכן גם לא הוזהר כחשוד במשטרה. האב לא נחקר באזהרה, ובשלב זה לדברי השופט הוא מוגדר כעד. מכיוון שהמשטרה לא האמינה לגרסתו הוא שוחרר למעצר בית, אך נמנע ממנו כאמור ליצור קשר עם יתר בני משפחתו. בני משפחתה של רודינה, שאינם עצורים, סיפרו כי האב היה מודע למצבה של בתו, וכי היא הותקפה בעבר.