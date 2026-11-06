רודינה אבו רביעה, הצעירה הבדואית שלפי החשד נרצחה אתמול (חמישי) בביתה בנגב, סיפרה באוגוסט האחרון שמאיימים עליה בבית - ולא בפעם הראשונה. המשטרה עצרה את אביה, אמה ואחיה בחשד למעורבות ברצח, והיום השלושה שוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים, ללא אפשרות ליצור קשר אחד עם השני.
השלושה, האב קאסם אבו רביעה בן ה-63, האם גאזיה בת ה-58 והאח ג'והר בן ה-31, נעצרו בביתם. זמן קצר לאחר מעצרם נהרג אח נוסף של רודינה, אמיר, לאחר שהתנגש עם רכבו באוטובוס בצומת בדרום.
בדיון בהארכת מעצרו של האב בבית משפט השלום בבאר שבע, קבע השופט בני גרקו כי אין נגדו חשד סביר לביצוע עבירת רצח, ולכן גם לא הוזהר כחשוד במשטרה. האב לא נחקר באזהרה, ובשלב זה לדברי השופט הוא מוגדר כעד. מכיוון שהמשטרה לא האמינה לגרסתו הוא שוחרר למעצר בית, אך נמנע ממנו כאמור ליצור קשר עם יתר בני משפחתו. בני משפחתה של רודינה, שאינם עצורים, סיפרו כי האב היה מודע למצבה של בתו, וכי היא הותקפה בעבר.
השופט גרקו אמר כי "החשד בעניינו הוא שיבוש מהלכי משפט וקשירת קשר לביצוע פשע, כאשר טיבו של הפשע אינו ידוע בשלב זה. אולם לא הוצגו בפניי כל אינדיקציות או בסיס ראייתי לכך שהחשוד שיבש את החקירה או ניסה לשבשה. ניתן לומר כי החשד לביצוע עבירות בתיק זה אינו סביר. על פניו מדובר בחשד בעלמא". נציג המשטרה תהה: "אדם נרצח בביתו ואף אחד מבני הבית לא ראה ולא שמע?".
אתמול סמוך לשעה 14:20 התקבלה ההודעה על מציאתה של רודינה, כשעל גופה סימני פגיעה וחתך. בתחילה סברו במשטרה כי מדובר באירוע אובדני, אך לא שללו אפשרות שמדובר ברצח. שוטרי תחנת ערוער וחוקרי הזיהוי הפלילי החלו באיסוף ממצאים ובבדיקת נסיבות המוות, ובמשטרה אמרו כי הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך קביעת סיבת המוות.
זמן קצר לאחר מכן, התקבל ב-14:30 דיווח על תאונה בצומת חתרורים שבנגב. מהחקירה עלה כי נהג הרכב הפרטי, גבר כבן 30, איבד שליטה והתנגש באוטובוס, שבו היו מורי של"ח שלא נפגעו. אז התברר כי מדובר באמיר, אחיה של רודינה. "נשמע רעש מטורף והאוטו עף", סיפר עד ראייה לתאונה. "הנהג טס והתהפך באוויר ואף אחד לא יכול היה לחלץ אותו".