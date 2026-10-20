בדיון שיבוצים שנערך בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, סוכמו שורה של מינויים בכירים, ובהם מפקד ראשון ל חטיבת הטנקים 500 שתוקם מחדש - שבה שירת זמיר בצעירותו - וכן ראש חטיבת החלל וראש חטיבת הרובוטיקה. במקביל, אושרו שיבוצים לתפקידי פיקוד בחטיבות המרחביות, ביחידות השדה, במפקדות ובאגפי המטה.

אחד המינויים הבולטים הוא של סגן-אלוף ר', שימונה למפקד חטיבה 500 ויועלה לדרגת אלוף-משנה. החטיבה, שהייתה בעבר חלק מסדר הכוחות של צה"ל, פורקה בשנת 2003 ומוקמת מחדש, לראשונה זה יותר משני עשורים, בהתאם להחלטת הרמטכ"ל. בצה"ל רואים בהקמת החטיבה מהלך נוסף במסגרת התאמת הכוחות לצורכי הצבא ולתפיסת הפעלת הכוח.

גלריה טנקים של חטיבה 500 שתמרנו בחרבות ברזל ( צילום: דובר צה"ל )

מהלך משמעותי נוסף הוא הקמת חטיבת החלל, שתפעל באגף התכנון במסגרת התוכנית הרב-שנתית "חושן". תת-אלוף ש' סוכם לתפקיד ראש החטיבה החדשה, ולצידו סוכמו שני קצינים בדרגת סגן-אלוף, נ' וש', לתפקידי ראשי מחלקות, עם העלאתם לדרגת אלוף-משנה. החטיבה, שצפויה לקום בחודשים הקרובים, תרכז את בניין הכוח בתחום החלל ואת הפעלתו, תוביל את תחומי הידע וההכשרות ותפעל לקידום החלל כמקצוע צבאי ייעודי. בצה"ל מסרו כי ההחלטה על הקמתה מבטאת את ההכרה בצבא בכך שממד החלל הפך לחלק פעיל ומתפתח משדה הקרב, ושחשיבותו הצבאית צפויה לגדול בשנים הקרובות.

במקביל, סוכמה בשנה האחרונה שורה של פרויקטים בתחום, ובהם הפעלת חיישנים מהחלל לעבר כדור הארץ ופיתוח יכולות בתחום לוחמת החלל. גם תחום הרובוטיקה מקבל מסגרת ארגונית ייעודית. תת-אלוף י' סוכם לתפקיד ראש חטיבת הרובוטיקה במפקדת העומק. לצדו סוכמו סגן-אלוף ג' וסגן-אלוף במיל' ב', שיקודמו לדרגת אלוף-משנה וימלאו תפקידי ראשי מחלקות. הקמת החטיבה נועדה לרכז את העיסוק בתחום הרובוטיקה במסגרת מפקדת העומק, כחלק מהרחבת העיסוק ביכולות טכנולוגיות ובבניין הכוח.

במסגרת סבב המינויים סוכמו גם שורה ארוכה של חילופי תפקידים בפיקודים המרחביים וביחידות השדה.

בפיקוד המרכז, אלוף-משנה י' ימונה למפקד החטיבה המרחבית אפרים, סגן-אלוף נ' ימונה למפקד החטיבה המרחבית בנימין ויועלה לדרגת אלוף-משנה, אלוף-משנה ד' ימונה למפקד החטיבה המרחבית מנשה ואלוף-משנה ת' ימונה למפקד חטיבת הבקעה (417).

בפיקוד הדרום, סגן-אלוף י' ימונה למפקד החטיבה המרחבית הצפונית ויועלה לדרגת אלוף-משנה, ואילו אלוף-משנה ע' ימונה למפקד חטיבת פארן (512). סגן-אלוף ע' ימונה למפקד עוצבת השרון (5) ויועלה לדרגת אלוף-משנה, וסגן-אלוף ד' ימונה למפקד חטיבת המחץ (14), גם הוא בדרגת אלוף-משנה. בפיקוד הצפון, אלוף-משנה ת' ימונה למפקד עוצבת חירם (769), סגן-אלוף ב' ימונה למפקד חטיבת עודד (9) ויועלה לדרגת אלוף-משנה, ואלוף-משנה ע' ימונה למפקד חטיבת קרייתי (4). סגן-אלוף צ' ימונה למפקד עוצבת יפתח (679) ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

גם מערכי האש וההנדסה זוכים לשורת מינויים. סגן-אלוף נ' ימונה למפקד עוצבת חוד החנית (55) בפיקוד המרכז, סגן-אלוף ע' ימונה למפקד עוצבת חיצי האש (551), וסגן-אלוף מ' ימונה למפקד חטיבת יפתח (11). שלושתם יועלו לדרגת אלוף-משנה. בפיקוד הצפון, סגן-אלוף מ' ימונה למפקד עוצבת התקומה (חטיבת האש 213), וסגן-אלוף ר' ימונה לראש מרכז האש הפיקודי, ושניהם יועלו לדרגת אלוף-משנה. בתפקידי ההנדסה הפיקודית סוכמו סגן-אלוף נ' בפיקוד הצפון וסגן-אלוף ש' בפיקוד המרכז. שניהם יועלו לדרגת אלוף-משנה. סגן-אלוף נ' ימונה גם למפקד בית הספר לתקיפה, ובמינוי משני למפקד חטיבה 990, ויועלה לדרגת אלוף-משנה.

זמיר. המינויים שסיכם כפופים לאישור שר הביטחון ( צילום: דובר צה"ל )

גם במטה הכללי ובמערכים המקצועיים בוצעו מינויים. במפקדת העומק ימונה אלוף-משנה ר' לקצין אג"ם, סגן-אלוף ג' ימונה לראש מחלקת יכולות וטכנולוגיה וסגן-אלוף במיל' ב' ימונה לראש מחלקת בניין כוח והטמעה. שני האחרונים יועלו לדרגת אלוף-משנה. באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה סוכמו כמה מינויים בולטים. סגן-אלוף מיכל ליפשיץ תמונה לראש מחלקת בריאות הנפש ותועלה לדרגת אלוף-משנה. סגן-אלוף עזרא נחום ימונה לראש מחלקת תוא"ם במפקדת קצין לוגיסטיקה ראשי, וסגן-אלוף ג' ימונה לראש מחלקת לומ"ר באגף. שניהם יועלו לדרגת אלוף-משנה. אלוף-משנה עמרם אסייג ימונה לראש מחלקת תוא"ם במפקדת קצין טכנולוגיה ואחזקה ראשי, ואלוף-משנה משה שוורץ ימונה למפקד הטכנולוגיה והאחזקה הפיקודי בפיקוד הדרום. באגף התכנון ימונה סגן-אלוף א' לראש מחלקת מערכות רב-זירתיות ויועלה לדרגת אלוף-משנה. אלוף-משנה י' ימונה לראש מחלקת תבל.

בחיל האוויר סוכמו שני מינויים: סגן-אלוף א' ימונה לראש מחלקת מנ"א ויועלה לדרגת אלוף-משנה, וסגן-אלוף מ' ימונה למפקד כנף במערך ההגנה האווירית ויועלה אף הוא לדרגה זו. בחיל הים ימונה אלוף-משנה נ' לראש מחלקת מבצעים. באגף כוח האדם סוכמו מינויים של סגן-אלוף נוי טל, שתמונה למפקדת מרכז מופ"ת ותועלה לדרגת אלוף-משנה, ושל סגן-אלוף יפית בהרי, שתמונה לראש מחלקת הסגל והפרט בזרוע היבשה ותועלה גם היא לדרגה זו. סגן-אלוף אבירן דמרי ימונה לראש מטה הרבנות באגף כוח האדם, וסגן-אלוף אביהוד שוורץ ימונה לראש מחלקת הרבנות. שניהם יועלו לדרגת אלוף-משנה. בפרקליטות הצבאית ימונה אלוף-משנה אלי לברטוב לסגן הפרקליט הצבאי הראשי, וסגן-אלוף ג'ני לובובסקי תמונה לראש מחלקת ייעוץ וחקיקה ותועלה לדרגת אלוף-משנה.

בדיון אושרו גם כמה מינויים לנציגויות צה"ל בחו"ל. במסגרת הדיון סוכמו בנוסף מינויים של נספחים צבאיים ונציגי צה"ל במדינות שונות. אלוף-משנה לירון אפלמן ימונה לנספח צה"ל בפולין, אלוף-משנה תומר מלכימן לנספח צה"ל בגרמניה, אלוף-משנה עידו בן ענת - עד לא מזמן סגן מפקד אוגדה 38 החדשה - לנספח צה"ל בפינלנד, אלוף-משנה לירן לוריא באוור לנספח צה"ל בצרפת, ואלוף-משנה רועי כהן לנספח צה"ל בבריטניה. אלוף-משנה עדי קמפר תמונה לנספחת צה"ל בבלגיה, ואלוף-משנה אריאל גונן ימונה לנספח היבשה בוושינגטון.

עוד סוכמו מינויים לתפקידי מטה בזרוע היבשה ובאגפים נוספים: אלוף-משנה ע' ימונה למפקד יחידת ספיר באגף התקשוב, אלוף-משנה צ' ימונה לראש מחלקת דיגיטל בזרוע היבשה, וסגן-אלוף א' ימונה לראש מחלקת מערכות שכבה תחתונה במפא"ת ויועלה לדרגת אלוף-משנה. במסגרת הדיון סוכמו גם הקצינים אלוף-משנה י', אלוף-משנה מ', אלוף-משנה ג', אלוף-משנה ע' ואלוף-משנה מזי סוויסה ללימודים. כלל המינויים שאושרו בדיון השיבוצים בראשות הרמטכ"ל מותנים באישור שר הביטחון ישראל כ"ץ.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "אני מברך על החלטת צה"ל להקים חטיבת חלל במסגרת המדיניות שאותה אני מקדם: להפוך את ישראל למעצמת חלל ביטחונית - 'מלחמת הכוכבים כחול-לבן'. היעד שהוצב לצה"ל ולמערכת הביטחון הוא להפוך את ישראל לאחת המדינות המובילות בעולם בתחומי החלל הביטחוני.