בפגישה בין אביגדור ליברמן לגדי איזנקוט, סיכמו ראשי המפלגות על זהות יו"ר הכנסת שיחליף את אמיר אוחנה. לפי כל ההערכות, זה יהיה נציג ממפלגת ישר! - ואולי אפילו איזנקוט בעצמו, אחרי שקיבל את המנדט להרכבת הממשלה.
ראשי יתר המפלגות בגוש השינוי - נפתלי בנט ויאיר גולן - השאירו את ההחלטה לשניים, שלא הסתירו את המחלוקות ביניהם מאז הבחירות.
אם איזנקוט אכן יהיה המחליף של אוחנה, זו לא תהיה הפעם הראשונה שמועמד להרכבת ממשלה יחזיק בתפקיד. ב-2020, בני גנץ כיהן כיו"ר הכנסת במשך חודש ו-21 ימים בלבד. הוא נבחר לתפקיד בכנסת ב-26 במרץ 2020, במהלך המשא ומתן להקמת ממשלת האחדות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכיהן בו עד להתפטרותו ב-17 במאי 2020 עם השבעת הממשלה ה-35 - שבה מונה לראש הממשלה החליפי ושר הביטחון.
איזנקוט וליברמן נפגשו היום בצל העימותים הפומביים והמתיחות ביניהם. בתום הפגישה מסרו השניים כי היא הייתה "עניינית וטובה". למרות הקשיים, נמסר כי "השניים הביעו את ביטחונם המלא ביכולת להקים ממשלה יציבה לארבע שנים". השניים החליטו לא לפרסם את שם המחליף עד שיקבלו את הסכמתם הרשמית של בנט וגולן. בנוסף, אמרו איזנקוט וליברמן כי יש הסכמות על נושאים נוספים שהיו במחלוקת, אך ככל הנראה לא בסוגיית הליבה של הרכב הממשלה.
מהרגע שבו המועמד שמחזיק במנדט מודיע לנשיא המדינה כי עלה בידו להרכיב ממשלה, יש ליו"ר הכנסת שבוע לקבוע את ישיבת ההשבעה. הוא יכול לקבוע אותה ביום למחרת, אבל גם לדחות אותה ליום האחרון. אם יו"ר הכנסת הנוכחי אוחנה יישאר בתפקיד, הוא יוכל לנצל את המצב כדי לדחות את ההשבעה ולהפעיל לחץ על הח"כים שבליכוד רואים כמי שיכולים לסכל את המהלך.
לכן, בין היתר, עוד לפני יום הבחירות הסכימו כל ראשי גוש השינוי כי אחד הצעדים הראשונים שיש לקדם אחרי תוצאות האמת הוא החלפת יו"ר הכנסת. בגוש איזנקוט כבר הגישו לאוחנה דרישה לקיים את ההצבעה על החלפתו ביום שלישי הקרוב, יום השבעת הכנסת. אוחנה השיב כי ככל שיוגשו לו 61 חתימות הוא יקיים את ההצבעה תוך שבוע, כלומר בשבוע הבא.
יו"ר הכנסת הוא אחד התפקידים המשמעותיים ביותר במשכן, כזה שמעניק למחזיק בו השפעה רבה על סדר היום הפרלמנטרי ועל קידום מהלכי חקיקה.
מינוי יו"ר כנסת עוד לפני הקמת הממשלה יאפשר לגוש השינוי לשלוט בסדר היום החקיקתי ובהחלטה אילו חוקים יקודמו. כך למשל גם אם יתקיימו בחירות נוספות, יו"ר הכנסת יוכל לנסות להעלות להצבעה חוקים מורכבים כמו חוק ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, חוק הגבלת כהונת רה"מ לשתי קדנציות וחוקים נוספים אותם הם שואפים לקדם.
גם אם זה יצליח, קידום חוקים שכאלה הוא מהלך מאתגר שידרוש רוב פרלמנטרי שלא בטוח שיימצא - שכן מהלך להחלפת יו"ר כנסת נחשב לצעד פרלמנטרי ולא מהותי, וייתכן שחלק מחברי הכנסת יסתייגו מקידום חוקים שנויים במחלוקת בתקופה כזאת.