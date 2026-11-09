בין אביגדור ליברמן לגדי איזנקוט, סיכמו ראשי המפלגות על זהות יו"ר הכנסת שיחליף את אמיר אוחנה. לפי כל ההערכות, זה יהיה נציג ממפלגת ישר! - ואולי אפילו איזנקוט בעצמו, אחרי שקיבל את המנדט להרכבת הממשלה.

בין אביגדור ליברמן לגדי איזנקוט, סיכמו ראשי המפלגות על זהות יו"ר הכנסת שיחליף את אמיר אוחנה. לפי כל ההערכות, זה יהיה נציג ממפלגת ישר! - ואולי אפילו איזנקוט בעצמו, אחרי שקיבל את המנדט להרכבת הממשלה.

אם איזנקוט אכן יהיה המחליף של אוחנה, זו לא תהיה הפעם הראשונה שמועמד להרכבת ממשלה יחזיק בתפקיד. ב-2020, בני גנץ כיהן כיו"ר הכנסת במשך חודש ו-21 ימים בלבד. הוא נבחר לתפקיד בכנסת ב-26 במרץ 2020, במהלך המשא ומתן להקמת ממשלת האחדות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכיהן בו עד להתפטרותו ב-17 במאי 2020 עם השבעת הממשלה ה-35 - שבה מונה לראש הממשלה החליפי ושר הביטחון.

אם איזנקוט אכן יהיה המחליף של אוחנה, זו לא תהיה הפעם הראשונה שמועמד להרכבת ממשלה יחזיק בתפקיד. ב-2020, בני גנץ כיהן כיו"ר הכנסת במשך חודש ו-21 ימים בלבד. הוא נבחר לתפקיד בכנסת ב-26 במרץ 2020, במהלך המשא ומתן להקמת ממשלת האחדות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכיהן בו עד להתפטרותו ב-17 במאי 2020 עם השבעת הממשלה ה-35 - שבה מונה לראש הממשלה החליפי ושר הביטחון.

אם איזנקוט אכן יהיה המחליף של אוחנה, זו לא תהיה הפעם הראשונה שמועמד להרכבת ממשלה יחזיק בתפקיד. ב-2020, בני גנץ כיהן כיו"ר הכנסת במשך חודש ו-21 ימים בלבד. הוא נבחר לתפקיד בכנסת ב-26 במרץ 2020, במהלך המשא ומתן להקמת ממשלת האחדות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, וכיהן בו עד להתפטרותו ב-17 במאי 2020 עם השבעת הממשלה ה-35 - שבה מונה לראש הממשלה החליפי ושר הביטחון.