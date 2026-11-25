המלחמה בין רוסיה לאוקראינה והמתיחות מול איראן הולכות ומתרחבות יותר ויותר אל הים התיכון, ואל אזור לוב בפרט. שלושה ימים אחרי שכוחות אוקראיניים הטביעו באמצעות כלי שיט בלתי מאוישים (כשב"מים) ספינת מלחמה רוסית וגרמו נזק לספינה רוסית נוספת בנמל בנגאזי שבמזרח לוב, חושף היום (רביעי) העיתון האיטלקי "קוריירה דלה סרה" כי במתקפה ביום ראשון נפגעה גם אונייה שלישית, אוניית סוחר איראנית בשם ALVAN שהובילה לפי הדיווחים ציוד אלקטרוני מסין ומהודו שיועד לשימוש צבאי בכטב"מים בשימוש הגנרל חליפה חפתר , האיש ששולט במזרח לוב וקורא תיגר על השלטון המרכזי בטריפולי הבירה, המוכר על-ידי ארה"ב ואירופה.

תיעוד לכאורה של הנזק לספינה האיראנית ש"אוקראינה תקפה בלוב"

גלריה הספינה ALVAN, שדווח כי הותקפה "בשליחות האמריקנים" ( צילום: מתוך X )

האונייה האיראנית, כך דווח, הותקפה ככל הנראה על-ידי כטב"ם אווירי ולא על-ידי כלי שיט בלתי מאויש, אולם לא טבעה אלא רק נפגעה וניזוקה בצורה קשה. העיתון האיטלקי מדווח כי צילומי לוויין שהוצגו לו מראים כי צוות האונייה היה עסוק היום בניסיון לעגון עם הספינה בסמוך לנמל בנגאזי. בעוד נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי קיבל כבר שלשום אחריות על תקיפת שתי הספינות הרוסיות, אין נכון לעכשיו לקיחת אחריות באשר לתקיפה של כלי השיט, שלפי הדיווח שייך לגוף איראני ממשלתי.

ה"קוריירה" מדווח כי ככל הנראה מי שביצע את תקיפת האונייה האיראנית היו גם כן כוחות אוקראיניים, אולם בהפעלה אמריקנית, או כפי שתואר ב"קוריירה", כ"פעולה אוקראינית בשירות האמריקנים". אוניית המשא ALVAN, שאורכה כ-168 מטרים, חצתה לאחרונה את מצר הורמוז למרות המצור הימי האמריקני על איראן, כיבתה את המכ"ם ואת האותות שלה והצליחה כך להגיע עד לנמל בלוב. לפי הדיווח תכולת האונייה, כמו גם הציוד שהיה על סיפון שתי הספינות הרוסיות שהותקפו ביום ראשון, יועדו לכוחות של הגנרל חפתר אשר שולטים כאמור בחלק המזרחי של לוב, אזור עם משאבי טבע כמו גז ונפט. רוסיה במיוחד, אולם גם איראן, מנסות להעמיק את דריסת הרגל שלהן באזור הזה של צפון אפריקה.

לפי הדיווח, סביב המטען הרגיש שהותקף על הספינה האיראנית נוצר לאחרונה כבר משבר בין הבית הלבן לבין כוחותיו של חפתר, כאשר גורמים בממשל האמריקני דרשו מחפתר להפסיק לקבל אספקה של ציוד צבאי מטהרן. אולם, כך דווח, הבקשה הזאת לא נענתה בבנגאזי, מקום מושבם של חפתר והמיליציה הנאמנה לו, ובאזור מתחוללת התחמשות משמעותית בסיוע רוסיה ואיראן. המטרה, כך דווח, היא לאפשר לחפתר להיערך לניסיון השתלטות על טריפולי הבירה, להפיל את הממשלה הרשמית השולטת במערב לוב ולאחד את המדינה תחת חפתר ובנו סדאם.

תיעוד שפרסם זלנסקי: סירות הנפץ מתפוצצות על ספינת הקרב הרוסית - שהוטבעה

הפיצוץ ביום ראשון בספינת המלחמה הרוסית שאוקראינה תקפה בבנגאזי

לפני שש שנים חפתר כבר ניסה לכבוש את טריפולי, בקמפיין שנכשל בסופו של דבר. כעת, כך דווח, חפתר מתכונן לניסיון נוסף וממש היום, במקרה או שלא, נועד באנקרה עם נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, שבעבר דווקא תמך בממשלה היושבת בטריפולי.

הספינה ALVAN נתונה לסנקציות אמריקניות מאז שנת 2020, אבל לפי נתונים לווייניים שנאספו על-ידי חברת planetek האיטלקית ופורסמו ב"קוריירה", היא הצליחה כאמור בכל זאת לחצות את הורמוז ולעקוף את ספינות המלחמה של ארה"ב, שפועלות לחסום ספינות איראניות מלצאת מנמלי איראן או להפליג אליהם. ב-20 בנובמבר זוהתה ספינת המטען האיראנית במפרץ עומאן ואז "נעלמה" אחרי שכבו אותות הלוויין שלה. כשהופיעה שוב על המכ"ם בסמוך לנמל של בנגאזי, שינתה האונייה את שמה הרשמי ל"אחמדי", אולם חברת הלוויין הראתה כי מדובר באותו כלי שיט איראני שהוביל את הציוד הצבאי הטכנולוגי לגנרל הלובי. "ייתכן שהמטען האיראני נועד לבלבל את הנתונים שמזהים כלי שיט, אולם נראה שהניסיון הזה כשל וה-ALVAN זוהתה והותקפה", צוטט גורם בחברת הלוויינים האיטלקית planetek.

ארדואן עם שליט מזרח לוב הגנרל חליפה חפתר, היום באנקרה ( צילום: Turkish Presidental Press Service / TURKISH PRESIDENCY PRESS OFFICE / AFP )

ובינתיים, אחרי לקיחת האחריות של זלנסקי לתקיפת האוניות הרוסיות, חליפה חפתר איים היום כי כוחותיו "יגיבו בעיתוי הנכון" לפעולה, שגרמה ככל הנראה גם להרוגים בקרב אנשי הצוות הרוסים בנמל. הרשויות במזרח לוב הודו אמש כי שניים מאנשי כוחות הביטחון שלהן נהרגו. "דם אנשינו לא נשפך לשווא", צוטט חפתר במסמך צבאי רשמי של כוחותיו.