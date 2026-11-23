ביום חמישי האחרון, ב פסגה המשולשת בין מנהיגי ארה"ב, רוסיה וסין , הצהירו נשיאי שלוש המעצמות הגרעיניות כי מלחמה גרעינית היא כזו ש"אי אפשר לנצח ושאסור לעולם שתפרוץ" – אבל הסכמות של ממש לא הושגו בכל הנוגע לשאיפותיו של דונלד טראמפ להטיל הגבלות על ארסנל הגרעין של המעצמות, והיום (שני) התפרסם דיווח על מודיעין דרמטי שהגיע לידי נאט"ו ולפיו הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין נערך להסלמה משמעותית בחזית הזו: שיגור לחלל של לוויין עם ראש קרב גרעיני, כזה שלפי דיווחים בעבר מוסקבה תכננה כנשק שישתק המוני לוויינים אחרים, וכך ישבש מערכות תקשורת וניווט של האויב.

לפי תחקיר משותף שהתפרסם הבוקר בתאגידי השידור הציבורי הגרמניים NDR ו-WDR ובעיתון זידדויטשה צייטונג, שירותי מודיעין במערב חוששים שרוסיה מתכננת לשגר כבר השנה – שמסתיימת בעוד קצת יותר מחודש – לוויין עם נשק גרעיני. לפי התחקיר, כמה מדינות החברות בנאט"ו החליפו ביניהן לאחרונה את המודיעין שלפיו הלוויין המדובר, שמכונה Sputnik-S, נבנה כבר לפני כמה שנים ועד כה אוחסן באזור מוסקבה. המודיעין, כך דווח, התקבל בתחילת חודש נובמבר, ולפיו הלוויין עשוי להיות משוגר בתוך 60 יום, בעוד הערכה אחרת מדברת על אפשרות של שיגור כבר בתחילת דצמבר.

גלריה אילוסטרציה. "כבר ב-2022 שוגר אב-טיפוס" ( צילום: shutterstock )

כבר ב-2024, נזכיר, דווח בתקשורת האמריקנית כי בוושינגטון מזהים תוכנית רוסית לשגר לחלל לוויין עם ראש קרב גרעיני – כזה שלא יהיה מיועד לפגיעה במטרות על כדור הארץ, אלא לחולל פגיעה המונית בלוויינים בחלל. בהמשך טענו גורמים אמריקניים כי ב-2022 שיגרה רוסיה לחלל לוויין שבו נוסו רכיבים הקשורים בנשק נגד לוויינים – מעין "אב-טיפוס" ללוויין שטרם שוגר ושלפי החשש בוושינגטון עלול להשתמש בנשק גרעיני כדי לשתק קונסטלציות של לוויינים, כמו "סטרלינק" של חברת SpaceX, רשת לוויינים ענקית שמשמשת לא רק לשירותי אינטרנט ברחבי הגלובוס אלא גם מעניקה שירותים קריטיים לצבא ארה"ב ולצבאות אחרים, בכלל זאת צבא אוקראינה במלחמה מול רוסיה.

בתחקיר שהתפרסם כעת בגרמניה דווח כי לצד פגיעה ביכולות הצבאיות של מדינות המערב כתוצאה משימוש אפשרי בנשק גרעיני בחלל, מתקפה חסרת תקדים שכזו עלולה לחולל נזק אדיר גם לאזרחים, עם שיבוש לא רק של מערכות ניווט אלא של רשתות חשמל ואספקת מזון. בתחקיר צוין כי "מרכז משחקי המלחמה", הפועל באוניברסיטת הלמוט שמידט של צבא גרמניה בהמבורג, בחן תרחיש של שימוש בנשק כזה ובסימולציה שנערכה זוהו קשיים באספקת צורכי האוכלוסייה. מנהל הפרויקט, פיליפ יאן שפר, אמר לתאגיד השידור הציבורי הגרמני WDR: "בתרחיש הגרוע ביותר, יהיו מקרי ביזה או מהומות, מהסוג שאנחנו מכירים כנראה רק מסרטי אסונות".

פסגת טראמפ, פוטין ושי. אין הסכמות על הגבלות גרעין ( צילום: Win McNamee/Pool via REUTERS )

בתאגיד דיווחו עוד כי ב"מרכז משחקי המלחמה" הזהירו שלרשויות המקומיות בגרמניה אין תוכנית "זמינה באופן מיידי" להתמודדות עם "השבתה ממושכת של שירותים מבוססי חלל", שתגדיר סדרי עדיפויות לפעולה או את שירותי הסיוע הנדרשים. "אנחנו רחוקים מלהיות ערוכים לתרחיש של 'הפסקת חלל' (Spaceout), שבו לוויינים רבים יוצאים מכלל פעולה", אמר אנריקו פלס, מומחה לביטחון ולחלל מאוניברסיטת בון. "הבעיה היא שכחברה, אנחנו אפילו לא יודעים כרגע בדיוק עד כמה אנחנו תלויים בחלל". במשרד הפנים של גרמניה אמרו כי הם נערכים כעת לצעד ראשון במסגרת ההכנה למצב חירום שכזה: פרסום הנחיות לציבור כיצד להתמודד עמו.

פומבית, רוסיה מכחישה שהיא מפתחת יכולות התקפיות בחלל. השגרירות הרוסית בברלין הכחישה גם את התחקיר הגרמני וטענה שהוא "חלק מקמפיין פרופגנדה" נגד רוסיה, וכי פעולותיה של מוסקבה בכל הנוגע לחקר ולשימוש בחלל הן אך ורק למטרות אזרחיות, ותואמות את הדין הבינלאומי.

ההיערכות הרוסית לכאורה לשגר לוויין עם ראש קרב גרעיני באה אחרי שבשנים האחרונות גבר המרוץ של המעצמות הגדולות סביב פיתוח יכולות התקפיות בחלל, כשעל המוקד היכולת לשתק לוויינים בעימות עתידי – שיתוק שבאמצעותו ניתן לפגוע ביכולות קריטיות של האויב, כמו תקשורת, ניווט או איסוף מודיעין. "אמנת החלל החיצון" משנת 1967 אוסרת על הצבת כלי נשק גרעיניים או כלי נשק אחרים להשמדה המונית במסלול סביב כדור הארץ, אבל לא נשקים מסוגים אחרים, וכבר לפני שנים הוכיחו ארה"ב, רוסיה, סין וגם הודו יכולת להפיל לוויינים באמצעות שיגור טילים מהקרקע – אולם בשנים האחרונות דווח על חשש הולך וגובר בארה"ב מכך שסין ורוסיה מפתחות שתיהן לוויינים התקפיים, כאלו שיוכלו בין היתר לתקוף מערכות לווייניות של היריב.

טיל בליסטי בין-יבשתי רוסי. מרוץ החימוש הגרעיני יגיע לחלל? ( צילום: Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS )

שיבוש של לוויינים יכול להיעשות באופן קינטי – כלומר לוויין שמשגר לעבר לוויין אחר חימוש כלשהו שמתפוצץ או מתנגש בו וגורם נזק פיזי – אבל מדובר בשיטה מסוכנת למדי, מפני שהיא יוצרת שברים ורסיסים רבים במסלול, שיכולים להפוך לסכנה גדולה גם ללוויינים וחלליות אחרים. השיבוש יכול להיעשות גם בשיטות לא-קינטיות, כמו שיבוש אלקטרוני שבו עושים כעת שימוש רחב בקרקע כדי להפיל כטב"מים. לפי BBC, רק בחודש פברואר השנה התברר כי שני לוויינים רוסיים ככל הנראה הצליחו ליירט תקשורת מלפחות תריסר לוויינים אירופיים מאז פרוץ המלחמה באוקראינה ב-2022, וברשת הבריטית ציינו כי היכולת הזו ליירט שידורים של לוויינים עשויה לאפשר לשירותי המודיעין הרוסיים לא רק לשים את ידיהם על מידע רגיש, אלא גם, באופן תיאורטי, להשתלט על הלוויינים.

בספטמבר האחרון חשפה ארה"ב כי היא כבר הציבה נשק בחלל . את החשיפה ניפק מזכיר חיל האוויר האמריקני טרוי מינק, שאמר כי החיל הציב "כלי נשק לשליטה בחלל" במסלול סביב כדור הארץ – אך סירב לפרט על אופיו של הנשק הזה או אפילו לומר מתי בדיוק הוא שוגר. מינק הבהיר כי המטרה בחשיפת המידע היא להרתיע את יריבותיה של ארה"ב במרוץ החימוש. הוא הוסיף ששמירה על עליונות אמריקנית, "לא רק באוויר אלא גם בחלל", היא קריטית: "לכן היינו חייבים לנקוט בצעדים שמטרתם להבטיח שאם נהיה תחת איום, נוכל לטפל בו".

בינתיים, במלחמה בין רוסיה לאוקראינה ממשיכה קייב לקטוף הצלחות מרשימות – והבוקר חשף הנשיא זלנסקי תיעוד דרמטי מ מתקפת סירות הנפץ הרובוטיות שהתפוצצו על ספינת מלחמה רוסית 2,400 ק"מ מקווי החזית באוקראינה – בנמל בנגאזי שבמזרח לוב, המדינה שמפוצלת מאז מלחמת האזרחים בה בין שתי ממשלות במזרח ובמערב, כשזו שבמזרח הנשלטת על ידי הגנרל חליפה חפתר מנהלת קשרים הדוקים עם מוסקבה. כבר אמש התפרסמו תיעודים דרמטיים מרגעי הפיצוץ של הקורבטה "מרקורי", וכעת זלנסקי פרסם תיעוד חדש שצולם ממצלמות שהונחו על הסירות הרובוטיות, ובו הן נראות מתקרבות במהירות לספינת המלחמה ומתפוצצות עליה. הוא טען שהספינה טבעה, יחד עם מסוק צבאי מדגם Ka-27 שהיה על הסיפון.

תיעוד שפרסם זלנסקי: סירות הנפץ מתפוצצות על ספינת הקרב הרוסית - שהוטבעה





לפי זלנסקי המתקפה נגד ספינת המלחמה כללה שיגור של שבעה כלי שיט בלתי-מאוישים (כשב"מים): "למרות כל המאמצים של האויב לסכל את המתקפה, הקורבטה הרוסית 'מרקורי' הוטבעה. מדובר באחת מספינות המלחמה החדישות ביותר של רוסיה, שנכנסה לשירות ב-2023, במהלך המלחמה בעצימות מלאה. גם מסוק קרב מדגם Ka-27 הושמד לצד הקורבטה", הוא כתב ברשת X. לצד ספינת הקרב שהוטבעה אמש הותקפה מול חופי בנגאזי ספינת הסוחר Angara ששטה תחת דגל מלטה, וזלנסקי קיבל אחריות גם על הפגיעה בה, גם כן באמצעות כשב"מים, כשלטענתו מדובר בספינה רוסית ששימשה להעברת כלי נשק. הוא לא אמר מה הנזק שנגרם לה, אבל בתיעוד שפרסם נראית סירה אחת לפחות פוגעת בספינה ומתפוצצת עליה.

"אנחנו ממשיכים במבצעינו במרחבים הימיים שהוגדרו לכך. אנחנו משיבים מלחמה לתוקפנות הרוסית. אנחנו מפתחים את אמצעי הלחימה האוקראיניים", הוסיף הנשיא האוקראיני. הממשלה במזרח לוב מסרה אמש כי הפיצוץ אירע בעת שספינת הקרב הרוסית עגנה בנמל בנגאזי לצורך תדלוק והצטיידות בדרכה חזרה לרוסיה, במסגרת הסכם שיתוף פעולה ימי מול מוסקבה. עשרה בני אדם, בהם אזרחים רוסים ולובים, נפצעו באורח קל במתקפה. הממשלה במזרח לוב הדגישה כי השריפה כובתה וכי המתקנים בנמל ובבסיס חיל הים, לרבות המחסנים, לא נפגעו והפעילות בהם חזרה לשגרה. היא גינתה את המתקפה, הגדירה אותה הפרה של ריבונות לוב ואיום על הביטחון הימי והבטיחה לנקוט צעדים משפטיים ודיפלומטיים נגד האחראים.

מתוך התיעוד שפרסם זלנסקי. סירות הנפץ הרובוטית מתקרבת לספינת הקרב - שבה כבר אירע פיצוץ מסירה קודמת שפגעה בה

המתקפה על ספינת הסוחר הרוסית מול חופי בנגאזי, אתמול

גורמים לוביים אמרו לסוכנות הידיעות AP כי המתקפה בוצעה על ידי כוחות אוקראיניים שפועלים במערב לוב, שם שוכנת הממשלה שמוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית, במסגרת הסכם חשאי שזכה לתמיכת המערב. לפי הגורמים הלוביים, כבר בחודש מרץ תקפו הכוחות האוקראיניים הפועלים במערב לוב מכלית רוסית בים התיכון. החיילים, רובם מומחים להפעלת כלים בלתי מאוישים, פעלו באותה עת בעיקר מבסיס אווירי בעיר החוף מיסראתה, אך גם ממתקנים צבאיים נוספים בבירה טריפולי ובעיירת החוף זאוויה.

שירות הביטחון של אוקראינה (SBU) תיאר את המבצע אמש כ"ייחודי". לדבריו, הקורבטה "מרקורי" ליוותה באופן קבוע שיירות של כלי שיט רוסיים, ובין היתר הגנה על הספינה Angara שנטען כי הובילה נשק רוסי. סירות הנפץ האוקראיניות, כך לפי ה-SBU, הועברו לנקודה שנקבעה מראש ושוגרו מ"ספינת אם" בקרבת המטרה.

אירוע חריג נוסף התרחש בסוף השבוע במפרץ פינלנד שבים הבלטי, שם נפגעה ספינת המטען הרוסית "ספרטה 2" ממתקפת כטב"מים, ועלתה באש. לפי הצבא הפיני, התקיפה התרחשה בשבת במים בינלאומיים ממערב לאי הרוסי גוגלנד, וככל הנראה בוצעה על ידי אוקראינה. הספינה, שאורכה 121 מטרים, הייתה בדרכה לקלינינגרד, המובלעת הרוסית שבין פולין לליטא. בעקבות הפגיעה היא נסחפה למים הטריטוריאליים של פינלנד. כל 16 אנשי הצוות פונו לכלי שיט רוסי סמוך, ואחד מהם נפצע באורח קל. אתמול החלה ספינת חילוץ רוסית לגרור את כלי השיט הפגוע אל מחוץ למים הפיניים.

ספינת המלחמה הרוסית "מרקורי" עולה באש בבנגאזי, אמש





צילום לוויין של הקורבטה הרוסית עולה באש, לפני שטבעה בנמל בנגאזי ( צילום: AFP PHOTO / © 2026 PLANET LABS PBC )