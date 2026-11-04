שבוע אחרי הבחירות, והקריסה של ש"ס לשישה מנדטים, צפוי יו"ר המפלגה אריה דרעי לפגוש את חברי מועצת חכמי התורה - ולבקש מהם לפרוש מראשות המפלגה.

במועצת חכמי התורה רצו לגבש מכתב שלפיו דרעי יישאר בתפקידו, אלא שהמכתב לא יצא בסופו של דבר בשל חילוקי דעות על נוסח וזהות החותמים. לכן הוחלט לכנס את המועצה לקיום הדיון באופן פיזי ולא כתוב. המועצה הייתה צפויה להתכנס היום (רביעי), אך מכיוון שהרב אברהם סלים נמצא בחו"ל, ייתכן שהכינוס יידחה ליום שישי.

דרעי ( צילום: עמית שאבי )

דרעי הודיע כבר למעשה לרבנים על רצונו לפרוש, והדיונים הם על אופן הפרישה. אם לא יהיה כלל חלק מהתנועה, אם יהיה יו"ר מחוץ לכנסת, או ישמש כ"נשיא". על רקע הכישלון בבחירות, לכשניגשו לגבש את המכתב שדרעי יישאר בתפקיד, שניים מחברי מועצת חכמי התורה לא הסכימו לחתום יחד עם הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. לטענתם, הסרטון של הרב הראשי לשעבר "לזרוק את צווי האסלה לשירותים" הבריח 100 אלף קולות והביאו את ש"ס לקריסה. לכך, המכתב נגנז ובמקומו מקדמים את כינוס מועצת.

ש״ס מסרה בתגובה: "הפרסומים היום בתקשורת, שלפיהם יו״ר ש״ס הרב אריה דרעי הודיע במכתב למועצת חכמי התורה על התפטרותו מהכנסת ומראשות התנועה - אינם נכונים".

גם חודשים ספורים לפני בחירות 2015 הודיע דרעי על התפטרותו מראשות המפלגה בעקבות פרסום הקלטה של מנהיג התנועה, הרב עובדיה יוסף, שבה תקף את דרעי ואמר שאין לו אמון בו. דרעי הודיע שיפרוש, אך כעבור שבועיים כינס את הח"כים של הסיעה ולאחר מכן גם את צוות קמפיין הבחירות - והודיע להם על שובו.

הרב יוסף ( צילום: דר וסתרות )





"אני מקבל בהכנעה ובהרכנת ראש את ציווי מועצת חכמי התורה", אמר אז דרעי. "לאחר תקופה לא פשוטה שבה ערכתי חשבון נפש אישי ומשפחתי ושקלתי את מכלול השיקולים החלטתי כי תנועת ש"ס, תנועתו של מרן זצ"ל, על מאות אלפי מצביעיה, חשובים יותר מכל שיקול שהוא. בראש מורם, גאווה ונחישות אמשיך להנהיג את התנועה כדי להמשיך את מפעליו הגדולים של מרן, וליהיות לפה לכל אותם אלו שהמדינה השאירה מאחור".

את הדברים אמר אחרי שהרבנים חתמו על מכתב שלפיו "מועצת חכמי התורה דוחה בתוקף את בקשת יו"ר התנועה לפרוש מתפקידו וקובעת כי הוא ממלא את התפקיד ביד רמה ונאמנות על פי דעת תורה".

שפל חסר תקדים

6 מנדטים, תוצאה שנחשבה לשיא בבחירות 1992, היא כעת שפל חסר תקדים. במעוזים החרדיים איבדה ש"ס מכוחה כ-21%, בשקלול הקולות בערים המגזריות מי שהתחזקה באחוזי הצבעה - על חשבון התנועה הספרדית - היא האחות האשכנזית יהדות התורה.

כך לדוגמה באלעד ירדה המפלגה מ-9,734 קולות ל-8,919 - ירידה של כ-21.5%, בבני-ברק ירידה של כ-17%. בירושלים, עיר המזוהה עם המפלגה, שם החלה פעילותו של המנהיג המיתולוגי הרב עובדיה יוסף והקהילות שסביבו גם החרדיות וגם המסורתיות. מבחירות 2022 לבחירות 2026 ההצבעה עבורה ירדה מכמעט 52,000 קולות לכ-42,800, ירידה של כ-24%.