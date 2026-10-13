, הכריז ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי לממשלה יש ארבע מטרות עיקריות: "לבלום את איראן", "להחזיר את הביטחון והמשילות בתוך מדינת ישראל", "לטפל ביוקר המחיה ומצוקת הדיור" ו"להרחיב באופן דרמטי את מעגל השלום".

, הכריז ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי לממשלה יש ארבע מטרות עיקריות: "לבלום את איראן", "להחזיר את הביטחון והמשילות בתוך מדינת ישראל", "לטפל ביוקר המחיה ומצוקת הדיור" ו"להרחיב באופן דרמטי את מעגל השלום".

בתום הישיבה הכריז נתניהו כי "עכשיו מפשילים שרוולים חברות וחברים. קדימה לעבודה". את תוצאות העבודה הזו כולנו מכירים: איראן ממשיכה להוות איום על מדינת ישראל, הביטחון נפגע אנושות ב-7 באוקטובר, הפשיעה הגואה פוגעת קשות במשילות, ומי שהתרחב באופן דרמטי הוא דווקא מצב המלחמה ולא מעגל השלום. לישראל יש כיום חזיתות פתוחות מול עזה, לבנון, סוריה, תימן, ואיראן, אשר יכולות לבעור מחדש בכל רגע, המצב בשטחים נפיץ, ואפילו מול טורקיה יש כעת מתיחות.

בתום הישיבה הכריז נתניהו כי "עכשיו מפשילים שרוולים חברות וחברים. קדימה לעבודה". את תוצאות העבודה הזו כולנו מכירים: איראן ממשיכה להוות איום על מדינת ישראל, הביטחון נפגע אנושות ב-7 באוקטובר, הפשיעה הגואה פוגעת קשות במשילות, ומי שהתרחב באופן דרמטי הוא דווקא מצב המלחמה ולא מעגל השלום. לישראל יש כיום חזיתות פתוחות מול עזה, לבנון, סוריה, תימן, ואיראן, אשר יכולות לבעור מחדש בכל רגע, המצב בשטחים נפיץ, ואפילו מול טורקיה יש כעת מתיחות.

בתום הישיבה הכריז נתניהו כי "עכשיו מפשילים שרוולים חברות וחברים. קדימה לעבודה". את תוצאות העבודה הזו כולנו מכירים: איראן ממשיכה להוות איום על מדינת ישראל, הביטחון נפגע אנושות ב-7 באוקטובר, הפשיעה הגואה פוגעת קשות במשילות, ומי שהתרחב באופן דרמטי הוא דווקא מצב המלחמה ולא מעגל השלום. לישראל יש כיום חזיתות פתוחות מול עזה, לבנון, סוריה, תימן, ואיראן, אשר יכולות לבעור מחדש בכל רגע, המצב בשטחים נפיץ, ואפילו מול טורקיה יש כעת מתיחות.