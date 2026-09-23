פעילה פרו-פלסטינית בולטת מפילדלפיה מוצאת עצמה בימים אלה במרכזה של סערה בארצות הברית, אחרי שהתברר כי במשך שנים שיקרה על מוצאה והעמידה פנים של צאצאית לפלסטינים ובת הקהילה השחורה – כשבפועל היא לבנה מכל צדדיה, מוצאה יהודי ואף יש לה משפחה ישראלית ש"מתגוררת בהתנחלויות". שני ארגונים שבהם הייתה חברה ושחשפו את שקריה הודיעו כי הם מנתקים כל קשר איתה בעקבות ה"בגידה", כלשונם, והיא עצמה פרסמה הודעת התנצלות, שבה ביקשה מהציבור שלא להניח למעשיה לטשטש את סבלם של בני מיעוטים אמיתיים ולהסיח את הדעת מרצח העם שישראל מבצעת לדבריה בעזה.
הפעילה, האנה גאן, היא מורה מפילדלפיה המלמדת בבית הספר "וורקשופ" וחברה ותיקה בוועדת ההתארגנות לצדק גזעי (RJOC) ובארגון "מחנכים מפילדלפיה למען פלסטין" (PEFP). מאז מתקפת הטרור של 7 באוקטובר ופרוץ מלחמת "חרבות ברזל" היא התייצבה בחזית הפעילות החינוכית והאקטיביסטית למען הפלסטינים בפילדלפיה, ולפי עדויות היא נהגה להציג עצמה כצעירה ממוצא פלסטיני וכמי ששורשיה בקהילה השחורה. היא הזכירה מעת לעת קרובי משפחה פלסטינים, ובין השאר טענה שסבה "נולד בפלסטין", אף שבפועל מתברר כי נולד בבולטימור. מכריה העידו כי לא פעם טענה שחסר לה כסף משום שהיא שולחת מזומנים למשפחתה בפלסטין, ובעקבות זאת היו גם מי שתרמו לה כספים.
בשנים האחרונות תועדה גאן נואמת ומשתתפת בשלל אירועים של ארגונים פרו-פלסטיניים, ואת חלק מהתיעודים העלתה בעצמה לחשבון האינסטגרם שלה. בין השאר היא השתתפה כאשת חינוך באירוע הסברה ולמידה על "רצח מערכת החינוך" (scholasticide) בעזה. היא נעשתה פעילה כה בולטת למען הפלסטינים באזור, עד שב-2024 הפכה יעד לקמפיין שבמסגרתו הוצב מחוץ לבית ספרה שלט חוצות נייד שבו הוצגה תמונתה כשהיא עוטה כאפייה ולצדה הכיתוב: "האנה גאן: מורה לכיתה י' והאנטישמית המובילה של פילדלפיה".
שקריה של גאן נחשפו בעקבות מידע שהגיע לשני הארגונים שבהם הייתה חברה, RJOC ו-PEFP. בסוף השבוע פרסמו השניים הודעה משותפת שבה מסרו כי הם מנתקים כל קשר איתה, אחרי שהתברר כי "שיקרה לחלוטין בנוגע לזהותה ולמוצאה". בהודעה מסרו הארגונים כי הם ביקשו מגאן להודות בפומבי שהיא אישה לבנה ממוצא יהודי ומ"משפחה של מתנחלים ישראלים": "לא נעבוד עוד עם האנה, והיא לא תהיה רצויה עוד באף אחד ממרחבי הפעילות שלנו. אנו מכירים בנזק העמוק שנגרם מכך: לפלסטינים שזהותם ומאבקם נוכסו, לקהילה השחורה, לצעירים, לפעילים ולארגונים שאמונם ומשאביהם נוצלו". שני הארגונים מסרו כי הם המומים, עצובים ומזועזעים מ"בגידה זו".
בארה"ב יש מי שכבר מכנים את גאן "רייצ'רל דולזל הפלסטינית", משום שסיפורה מזכיר את זה של רייצ'ל דולזל, פעילת זכויות אדם אמריקנית, מרצה ללימודים אפרו-אמריקניים ונשיאת האיגוד הלאומי לקידום אנשים מרקע צבעוני בעיר ספוקיין בוושינגטון, שעמדה במרכז פרשה דומה לפני כעשור. דולזל הציגה עצמה לאורך שנים כאישה שחורה, כבת להורים אפרו-אמריקנים וכמי שילדותה עברה בצל הגזענות, ולשם כך אף שינתה את מראה החיצוני באמצעות שיזוף ותסרוקות אפרו. ב-2015 חשפו הוריה לתקשורת כי למעשה היא אישה לבנה ממוצא אירופי שאין לה שום שורשים שחורים. הפרשה חוללה בשעתו סערה ציבורית עצומה בארה"ב סביב סוגיות של התחזות גזעית ("blackfishing"), ניכוס זהות ופריבילגיה.
אחרי הודעת שני הארגונים הפרו-פלסטיניים על ניתוק הקשרים עם גאן סיפרה סטודנטית שלמדה איתה בעבר כי בקולג' הייתה גאן ידועה כמי שמזדהה כיהודייה לבנה שמשפחתה גרה "בגדה המערבית הכבושה". לטענת אותה סטודנטית, היא הופתעה לגלות שגאן שינתה את המראה שלה מזה שאפיין אותה בימיהן בקולג', והיא "בבירור גרמה לעצמה להיראות כהה יותר באמצעות איפור ושיזוף מלאכותי, והחלה לדבר באנגלית אפרו-אמריקנית".
מבקריה של גאן הדגישו בימים האחרונים כי כעסם אינו על עובדת היותה יהודייה או בעלת קשרים ישראליים, אלא על כך ששיקרה וניכסה לעצמה את סבלם של אחרים. שריף אל-מכי, איש חינוך בולט מפילדלפיה ומייסד "המרכז לפיתוח מחנכים שחורים", כתב בפוסטים שפרסם ברשת כי אדם אינו חייב להיות שחור או פלסטיני כדי לתמוך בקבוצות אלה, "אבל כנות היא מחיר הכניסה". הוא קבע כי שקריה של גאן "מטרידים, מקוממים ומרתיחים", בין היתר משום ש"ניתנת לה הפריבילגיה להתנצל לאחר שנחשפה, ובסופו של דבר לשוב אל הפריבילגיה שהייתה לה לאורך כל הדרך. פלסטינים, מוסלמים, ערבים, שחורים ואפריקנים אמיתיים אינם יכולים להניח בצד את זהותם כאשר ההשלכות מגיעות. הם אינם יכולים לבחור שלא להיות יעד לחשדנות, מעקבים, עוינות או השלכות מקצועיות הקשורות למי שהם באמת". הוא הזהיר כי מצגי השווא של גאן יגררו כעת השלכות ממשיות על שחורים ופלסטינים, משום שסביר להניח שהם יתמודדו עם בדיקה קפדנית יותר בנוגע לשורשיהם בעקבות שקריה.
בסרטון שפרסמה גאן בחשבון האינסטגרם שלה בעקבות הסערה היא התנצלה והודתה: "אחד ההיבטים המקוממים ביותר בהתמודדות עם מה שעשיתי הוא לראות כיצד התגובות הקשות פוגעות באנשים, בקבוצות, בקהילות ובמטרות שבאמת אכפת לי מהם. אני מבינה שמאוחר מדי עבורי לתקן את כל הנזק שגרמתי, אבל אני נחושה לנסות לעשות כל שביכולתי. הסתרתי את האמת או שיקרתי במפגיע בנוגע למוצאי לכל אדם בחיי. אין אדם אחד על פני כדור הארץ שידע מה עשיתי. העובדה ששיקרתי לגבי זהותי אין פירושה שכל אדם אחר שמדבר למען פלסטין משקר, והיא אינה מבטלת את הדחיפות שבהקשבה לקולות מהשטח – קולות שמספרים לנו באומץ על רצח עם מתמשך, גם כשהמדינה הישראלית מסמנת במכוון עיתונאים ואחרים שדוברים את האמת כמטרות להשמדה".