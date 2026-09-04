מגישת "פוקס ניוז" ו"פוקס ביזנס" הוותיקה מריה ברטירומו, סיימה את תפקידה ברשת. דיווחים חדשים בארה"ב חשפו הלילה (בין חמישי לשישי) את הרקע: לפי הפרסומים, ברטירומו העבירה לבכירים בבית הלבן הנחיות עריכה פנימיות של הרשת בנוגע לסיקור של הנשיא דונלד טראמפ, ובפוקס ראו בכך הפרה חמורה של כללי החברה. הרשת עצמה לא אישרה את הפרטים, אך גם נמנעה מלהכחיש אותם, ומסרה רק כי עזיבתה הייתה "החלטה עסקית".
לפי הדיווחים, הפרשה החלה לאחר נאום בפריים טיים שנשא טראמפ ביולי, שבו חזר על טענות הנוגעות לזיופי בחירות 2020 והעלה טענות למעורבות סין. לאחר הנאום הופצה בקרב בכירים ומגישים בפוקס הנחיה שלא לתת משקל רב לחלק מהטענות שהשמיע הנשיא כי לא נמצאו אמינות.
בהמשך פנו טראמפ או גורמים בבית הלבן לברטירומו ושאלו מדוע הרשת אינה עוסקת בנושא בהרחבה. לפי הפרסומים, ברטירומו חשפה בפניהם כי מדובר בהחלטת הנהלה, ואף העבירה להם את ההנחיה הפנימית שקיבלה. בפוקס גילו על כך לאחר שאחד מאנשי הממשל יצר קשר עם הרשת, והאירוע הפך לעימות ישיר בינה לבין הנהלת החברה.
מעבר לכך, ברטירומו ביקשה לקדם אייטם שעסק בסין ובטענות הקשורות להתערבות המדינה בהצבעה בבחירות לנשיאות ב-2020. מנהל בפוקס ביזנס הודיע לה כי לא ניתן לשדר את האייטם, והיא, לפי הדיווחים, צילמה את ההודעה ושלחה גם אותה לבכירים בבית הלבן.
הפרשה הגיעה בתקופה רגישה במיוחד מבחינת פוקס בכל הקשור לסיקור בחירות 2020. ברטירומו הייתה בין המגישות שנתנו במה לטענות של טראמפ ובעלי בריתו בדבר זיופים והטיית תוצאות הבחירות. חלק מהשידורים הללו עמדו במרכז תביעת הענק שהגישה חברת מכונות ההצבעה Dominion נגד פוקס. ב-2023 הסכימה הרשת לשלם 787.5 מיליון דולר במסגרת הסדר בתביעה, אחת מפשרות הדיבה הגדולות בתולדות התקשורת האמריקנית.
לפי גורמים שצוטטו בתקשורת האמריקנית, העברת המידע לבית הלבן הייתה הגורם המרכזי שהוביל לסיום דרכה ברשת, אך היא לא הייתה הבעיה היחידה. בחודשים האחרונים התעוררה בפוקס ביקורת גם סביב כתבה ששודרה בתוכניתה ובה נטען כי מתנגדים לפרויקט מרכז נתונים ביוטה פעלו בשם המפלגה הקומוניסטית הסינית. הדברים הובילו בהמשך לתיקונים בשידור ולתביעת דיבה.
עוד דווח כי בשבועות שקדמו להודעה על עזיבתה כבר הורחקה ברטירומו בפועל מפעילות שוטפת ברשת. אנשי הצוות שלה הונחו שלא ליצור איתה קשר ישיר ללא אישור, והיא לא הופיעה בשידור מאז תחילת אוגוסט. באותו יום שבו הוכרזה עזיבתה פוטר גם המפיק הראשי של תוכנית הבוקר שלה, אם כי לא ברור אם שני המהלכים קשורים ישירות.
פוקס הודיעה אתמול כי ברטירומו, בת 58, עוזבת את החברה "באופן מיידי" לאחר 12 וחצי שנים. "אנו מודים למריה על עבודתה ומאחלים לה הצלחה בפרק הבא", נמסר מהרשת. כאשר נשאלה פוקס במפורש אם היא מכחישה שברטירומו העבירה את ההנחיות לבית הלבן, היא נמנעה מלהשיב וחזרה על הנוסח שלפיו מדובר ב"החלטה עסקית".
ברטירומו נחשבת זה שנים לאחת הדמויות הבולטות בטלוויזיה הכלכלית האמריקנית. היא הצטרפה לפוקס ב-2014 לאחר כשני עשורים ב-CNBC, שם התפרסמה כאחת המגישות הראשונות ששידרו באופן קבוע מרצפת הבורסה בניו יורק. בפוקס הורחב תפקידה בהדרגה מעבר לסיקור כלכלי, ובשנים האחרונות הפכה למראיינת בולטת של טראמפ ושל בכירי ממשלו ולדמות המזוהה עם האגף הפרו-טראמפי ברשת.
טראמפ הגיב לעזיבתה בפוסט ברשת החברתית שלו, שיבח אותה כ"מקצוענית מוחלטת" וכ"לוחמת אמיתית", ואמר שמעריציה לא יהיו מרוצים מהמהלך. בפוקס, מנגד, כבר החלו להיערך לעידן שאחריה: תוכנית הבוקר שהגישה תשנה את שמה ותעבור בשלב הראשון למתכונת של מגישים מתחלפים, וגם תוכניותיה האחרות ימותגו מחדש.