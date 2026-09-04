מגישת "

פוקס ניוז

" ו"פוקס ביזנס" הוותיקה מריה ברטירומו, סיימה את תפקידה ברשת. דיווחים חדשים בארה"ב חשפו הלילה (בין חמישי לשישי) את הרקע: לפי הפרסומים, ברטירומו העבירה לבכירים בבית הלבן הנחיות עריכה פנימיות של הרשת בנוגע לסיקור של הנשיא

דונלד טראמפ

, ובפוקס ראו בכך

הפרה חמורה של כללי החברה