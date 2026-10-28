לפחות 30 בני אדם נהרגו הבוקר (יום ד') בהתנגשות בין שתי רכבות במרכז ספרד , במה שמסתמן כאחד מאסונות הרכבת הגדולים ביותר במדינה בשנים האחרונות. לפי שעה מספר הנפגעים הכולל אינו ידוע, אך על פי הרשויות מניין ההרוגים עוד צפוי לעלות.

התיעוד מהרחפן: זירת אסון הרכבות במרכז ספרד





אסון הרכבת בספרד: הנוסעים ההמומים מביטים בהריסות מתוך הקרון





גלריה נוסעים באחד הקרונות על המסילה בטולדו, ההבוקר

הקרונות המרוסקים וכוחות ההצלה בזירת האסון ( צילום: Handout / GUARDIA CIVIL / AFP )

לפי הדיווחים המגיעים מספרד ההתנגשות אירעה מעט אחרי השעה 9:00 בבוקר לפי השעון המקומי בין שתי רכבות מהירות שנעו באותו הכיוון במחוז טולדו, האחת של חברת Renfe, שבה היו 397 נוסעים, והשנייה של חברת Iryo, שבה היו 146 נוסעים ותינוק. אחת מהן פגעה בחלקה האחורי של האחרת, ובעקבות זאת סטו מהמסילה שני קרונות ברכבת של Iryo והתרסקו בצד הדרך.

האסון אירע בקו הרכבת בין מדריד לסביליה, ובעקבותיו הושבתה תנועת הרכבות בין הבירה, סיודאד ריאל ואנדלוסיה. ראש העיר של העיירה אורדה הסמוכה לזירת התאונה, מנואל גלאן, סיפר לרשת הטלוויזיה הממלכתית TVE כי נוסעים נפצעו וכי רשויות ההגנה האזרחית ביקשו מאנשיו להכשיר אולם ספורט כדי לטפל בנוסעים.

מטפלים בפצועים מחוץ לקרונות

העיתון הספרדי "אל פאיס" מדווח כי הרשויות מעריכות שהתאונה נגרמה מטעות אנוש. מבדיקה ראשונית עולה כי מפעיל במרכז הבקרה הורה בטעות לרכבת של חברת Renfe להמשיך בנסיעתה אף שהרכבת של Iryo חסמה באותה העת את המסילה.

מיגל, נוסע שהיה יחד עם כמה מעמיתיו בקרון האחורי של אחת הרכבות, סיפר לרדיו הספרדי: "שמענו שאגה אדירה, חבטה עצומה ממש שנמשכה עשר שניות, כאילו הרכבת עומדת לרדת מהפסים. דרך החלון הימני ראינו רכבת מרוסקת – אני מניח שזו הייתה הרכבת השנייה".

ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס אמר כי הוא "מזועזע מתאונת הרכבות הקשה בטולדו" ומסר הזדהות ותמיכה לקורבנות ולמשפחותיהם. סנצ'ס שקוע בימים אלה בקמפיין שלו לקראת הבחירות הכלליות שייערכו בחודש הבא, ובעקבות התאונה פונה לוח הזמנים שלו. "מפלגת העם" שבאופוזיציה הודיעה כי היא מבטלת את כל אירועי המקפיין שלה להיום.

קרון הפוך בזירת האסון הקודם, בינואר, אז נהרגו 54 בני אדם ( צילום: Handout / GUARDIA CIVIL / AFP )

האסון בטולדו הבוקר בא 10 חודשים בלבד אחרי התאונה באדמוז שבדרום ספרד ב-18 בינואר, שבה נהרגו 46 בני אדם כאשר רכבת סטתה מהמסילה ופגעה ברכבת שהגיעה ממול. התאונה ההיא הייתה הקטלנית ביותר בספרד מאז תאונה בשנת 2013 שבה נהרגו 80 איש, והיא זעזעה עמוקות את ספרד , מדינה שהשקיעה בעשורים האחרונים משאבים אדירים בהטמעת מערכת של רכבות מהירות ונהנית כעת מרשת הרכבות הגדולה ביותר באירופה והשנייה בגודלה בעולם (אחרי סין) לרכבות המסוגלות לנוע במהירות של יותר מ-250 קמ"ש. הרשת הזו כוללת מסילות באורך מצטבר של יותר מ-3,100 קילומטרים, היא פופולרית ומציעה מחירים תחרותיים.