מפלגת חד"ש הודיעה כי ג'עפר פרח, שנבחר למקום השני בפריימריז, הודיע אתמול (חמישי) על החלטתו לפרוש מהתמודדות בבחירות הקרובות. פרח היה מיועד למקום 4 ברשימה המשותפת, אחרי יו"ר חד"ש יוסף ג'בארין, יו"ר תע"ל אחמד טיבי ויו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה. מפלגת חד"ש הוסיפה כי מחר יבחרו חברי המזכירות והוועדה המרכזית של המפלגה מי יוצב במשבצת זו במקום פרח.

לפי המפלגה, "האפשרות להתמודד פתוח בפני כלל חברי מועצת החזית הארצית" - אלא שהיעד הוא שבמקומו של פרח תשתבץ אישה.

גלריה מימין לשמאל: עופר כסיף, יוסף ג'בארין, וג'עפר פרח

בהודעתה, חד"ש החמיאה לפרח על הצעד, על אף שמשך את מועמדותו ברקע שש עדויות על הטרדה מינית נגדו . לפי חד"ש, הוא פרש "מתוך תחושת אחריות ומתוך רצון לתמוך ברשימה המשותפת. המהלך של החבר פרח נעשה מתוך אחריות לאומית ומפלגתית, ובתיאום עם מוסדות המפלגה והחזית ועם דמויות מובילות בחזית בחיפה וברמה הארצית. זאת במטרה לסכל ניסיונות לפגוע ברשימה המשותפת באמצעות ניצול הטענות שהועלו נגד החבר אבו באסל, אשר הוא הכחיש מכל וכל".

"החבר ג'עפר פרח הדגיש כי בתקופה הקרובה יעשה ככל יכולתו כדי להמשיך בפעילותו הפוליטית והחברתית ולהתגייס למען החזית, המפלגה והרשימה המשותפת", נמסר. "אנו רואים בצעדו זה הקרבה גדולה המעידה על אחריות ואומץ רב, כפי שאנו מכירים אותו מאז פעילותו בשורות הנוער הקומוניסטי והתנועות הסטודנטיאליות, וכן מתפקידו החלוצי בהקמה ובניהול של מוסדות החברה האזרחית - ובראשם מרכז מוסאואה לזכויות, שבמסגרת ניהולו ביצע עבודה מקצועית וציבורית משמעותית".

המפלגה הוסיפה כי "אנו מביעים את הערכתנו העמוקה לנכונותו של החבר ג'עפר להעמיד את כל כוחותיו לטובת הרשימה המשותפת ולקידום הפעילות המפלגתית. אנו מאחלים לו להתגבר על המשבר הבריאותי החולף במהרה, ומאחלים לו ולמשפחתו כל טוב".

חלק מהעדויות פורסמו כבר ב-2019

העמותות "נשים נגד אלימות" ו"א-סוואר - תנועה פמיניסטית ערבית", נזכיר, טוענות כי הגיעו אליהן מאז 2019 שש עדויות ישירות ומתועדות שבמסגרתן תיארו נשים דפוסים שונים של הטרדה מינית וניצול כוח וסמכות מצד פרח. הודעת העמותות פורסמה במסגרת קמפיין "מטריד - פרוש", אחרי טענות שהגישו שתי נשים על הטרדה מינית מצידו.

הכחיש - אבל גם התנצל. ג'עפר פרח

חלק מהעדויות, מסרו, פורסמו כבר ב-2019, ואחרות נשמרו ברישומי העמותה תחת חיסיון במטרה להגן על הנשים. לפי העמותות, אחרי שהצטברו בידיהן עדויות ומידע נוספים הן פנו להנהגת חד"ש וביקשו לקיים פגישה. הפגישה התקיימה ב-24 ביוני, ובמהלכה הציגו בפני גורמים בהנהגת מק"י וחד"ש דוגמאות לעדויות, תוך הימנעות מחשיפת זהות הנשים. בעמותות ציינו גם שמאז שנחשפה הפרשה התקבלו פניות ועדויות נוספות, והן נמצאות בבדיקה.

בחד"ש ובמק"י אישרו השבוע כי הגיע אליהן מידע בנוגע לטענות נגד פרח, והודיעו כי הקימו צוות מיוחד לבחינת ההתמודדות עם הפרשה. המפלגות הדגישו כי הצוות לא שימש כוועדת חקירה ולא הוסמך לקבוע אם הטענות נגד פרח נכונות או שקריות. לדבריהן, הצוות בחן את אחריותן של חד"ש ומק"י ואת האופן שבו עליהן להתמודד עם הטענות במישור הפוליטי, המוסרי, הארגוני והציבורי.

ב-22 באוגוסט אימצו מוסדות מק"י וחד"ש את המלצות הצוות, שאחת המרכזיות בהן הייתה להציע לפרח להסיר את מועמדותו מהמקום השני ברשימה - בין היתר לנוכח העדויות שהוצגו בפני המפלגה וההשלכות הציבוריות והפוליטיות של הפרשה. אלא שפרח, לפחות עד אתמול, סירב.

בהודעה אישית שפרסם הוא הכחיש "באופן מוחלט" את הטענות נגדו וטען כי מועד העלאתן מחדש מעורר שאלות באשר לכוונות העומדות מאחוריהן, ושמדובר בניסיון לפגוע בו, במשפחתו, בחד"ש וברשימה המשותפת. הוא הוסיף כי לאורך השנים עבד עם מאות נשים וגברים ובני ובנות נוער, וכי פעל "ביושר, באחריות ובכבוד".

לצד ההכחשה, פרח כתב כי הוא מצר על מצב שבו התנהלות כלשהי מצידו "ללא התחשבות ותשומת לב מספקת" יצרה תחושת פגיעה אצל אדם כלשהו, והתנצל על כל השפעה בלתי-מכוונת שעלולה הייתה להיגרם כתוצאה מכך. פרח הוסיף כי הוא מוכן "לעמוד ולקחת אחריות" במסגרת הליך הוגן בפני ערכאה משפטית או גוף מקצועי עצמאי ומוסמך שידון בכל פנייה שתוגש.

לאחר שפרח דחה את ההצעה לפרוש, קבעו מוסדות חד"ש ומק"י כי הודעתו האישית היא "צעד חיובי בכיוון הנכון", אך דרשו ממנו להשלים את ההתייחסות ליתר המרכיבים שנכללו בדוח הצוות. במפלגה הבהירו עוד כי ימשיכו לעקוב אחר הפרשה וכי מידע חדש ומשמעותי עשוי להביא לדיון מחודש. אלא שבמקביל התגברו הלחצים: כך למשל, בבל"ד אמרו כי הם עוקבים "בדאגה ובאחריות" אחר הטענות נגד פרח, ודרשו "לטפל בנושא ולנקוט את הצעדים הדרושים".