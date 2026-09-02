הסערה מסרבת לגווע: העמותות "נשים נגד אלימות" ו"א-סוואר - תנועה פמיניסטית ערבית" טוענות כי הגיעו אליהן מאז 2019 שש עדויות ישירות ומתועדות שבמסגרתן תיארו נשים דפוסים שונים של הטרדה מינית וניצול כוח וסמכות מצד ג'עפר פרח מחד"ש. הודעת העמותות פורסמה במסגרת קמפיין "מטריד - פרוש" אחרי טענות שהגישו שתי נשים על הטרדה מינית מצידו, בזמן שהרשימה המשותפת מנסה להימנע מהתלקחות פנימית שתפגע במערכת הבחירות.
חלק מהעדויות, מסרו, פורסמו כבר ב-2019, ואחרות נשמרו ברישומי העמותה תחת חיסיון במטרה להגן על הנשים. לפי העמותות, אחרי שהצטברו בידיהן עדויות ומידע נוספים הן פנו להנהגת חד"ש וביקשו לקיים פגישה. הפגישה התקיימה ב-24 ביוני, ובמהלכה הציגו בפני גורמים בהנהגת מק"י וחד"ש דוגמאות לעדויות, תוך הימנעות מחשיפת זהות הנשים. בעמותות ציינו גם שמאז שנחשפה הפרשה התקבלו פניות ועדויות נוספות, והן נמצאות בבדיקה.
בינתיים, בחד"ש ובמק"י אישרו כי הגיע אליהן מידע בנוגע לטענות נגד פרח, והודיעו כי הקימו צוות מיוחד לבחינת ההתמודדות עם הפרשה. המפלגות הדגישו כי הצוות לא שימש כוועדת חקירה ולא הוסמך לקבוע אם הטענות נגד פרח נכונות או שקריות. לדבריהן, הצוות בחן את אחריותן של חד"ש ומק"י ואת האופן שבו עליהן להתמודד עם הטענות במישור הפוליטי, המוסרי, הארגוני והציבורי.
לדבריהן, הצוות נפגש עם גורמים רלוונטיים, כולל נציגות של ארגוני נשים, וכן עם פרח עצמו, כדי לאפשר לו להגיב לטענות שהובאו בפניו.
ב-22 באוגוסט אימצו מוסדות מק"י וחד"ש את המלצות הצוות. אחת מההמלצות המרכזיות הייתה להציע לפרח להסיר את מועמדותו מהמקום השני ברשימה, בין היתר לנוכח העדויות שהוצגו בפני המפלגה וההשלכות הציבוריות והפוליטיות של הפרשה. אלא שפרח סירב. בהודעה אישית שפרסם הוא הכחיש "באופן מוחלט" את הטענות נגדו וטען כי מועד העלאתן מחדש מעורר שאלות באשר לכוונות העומדות מאחוריהן, ושמדובר בניסיון לפגוע בו, במשפחתו, בחד"ש וברשימה המשותפת. הוא הוסיף כי לאורך השנים עבד עם מאות נשים וגברים ובני ובנות נוער, וכי פעל "ביושר, באחריות ובכבוד".
עם זאת, לצד ההכחשה, פרח כתב כי הוא מצר על מצב שבו התנהלות כלשהי מצידו "ללא התחשבות ותשומת לב מספקת" יצרה תחושת פגיעה אצל אדם כלשהו, והתנצל על כל השפעה בלתי-מכוונת שעלולה הייתה להיגרם כתוצאה מכך. פרח הוסיף כי הוא מוכן "לעמוד ולקחת אחריות" במסגרת הליך הוגן בפני ערכאה משפטית או גוף מקצועי עצמאי ומוסמך שידון בכל פנייה שתוגש.
בהודעה שפרסמו חד"ש ומק"י הדגישו כי אין בכוונתן להתעלם מטענות הנוגעות לפגיעה בנשים. עם זאת, הן ביקשו להבחין בין הצורך להקשיב לנשים ולהתייחס ברצינות לעדויות לבין קביעה כי אדם אשם בטרם התקיים הליך מוסמך. במפלגות ציינו כי העובדה שלא הוגשה תלונה במשטרה אינה יכולה כשלעצמה להצדיק התעלמות מהמידע שהגיע אליהן. מנגד, לדבריהן, גם אין לראות בכל טענה עובדה מוכחת לפני שנבדקה.
לאחר שפרח דחה את ההצעה לפרוש, קבעו מוסדות חד"ש ומק"י כי הודעתו האישית היא "צעד חיובי בכיוון הנכון", אך דרשו ממנו להשלים את ההתייחסות ליתר המרכיבים שנכללו בדוח הצוות. במפלגה הבהירו עוד כי ימשיכו לעקוב אחר הפרשה וכי מידע חדש ומשמעותי עשוי להביא לדיון מחודש.
גם בבל"ד התייחסו לפרשה והבהירו כי "המאבק הלאומי" אינו יכול לבוא על חשבון המאבק למען זכויות נשים. בבל"ד אמרו כי הזכות לחיים בטוחים וללא אלימות, אפליה והטרדה היא חלק בלתי-נפרד מהמאבק לשוויון ולחירות. התנועה קראה להגנה על נפגעות ולבירור התלונות במנגנונים מקצועיים, עצמאיים ובטוחים.
בהתייחסות ישירה לפרשה נכתב כי בבל"ד עוקבים "בדאגה ובאחריות" אחר הטענות נגד אחד המועמדים ברשימה, וכי הם סומכים על שותפיהם ברשימה שיטפלו בנושא באחריות וינקטו את הצעדים הדרושים.
ג'עפר פרח מסר בתגובה: "מעולם לא הוגשה תלונה נגדי במשטרה או בבית דין לעבודה. הצהרתי שוב ושוב שאם יש מי שנפגע ממני, אני מצר על כך, ואף פניתי וביקשתי מספר פעמים מהארגון שמעלה את הטענות, לקיים בירור במסגרתו יוצגו בפני התלונות וייערך בירור מקיף, תוך שמירה על חשאיות המתלוננות.
"לצערי פעם אחר פעם נעניתי בשלילה. הפניות לעריכת בירור נדחו ולא היה ולו מקרה ספציפי אחד שהוצג בפני. המאבק בכל סוג של הטרדה ואפליה מגדרית הוא חשוב וצודק, אך אין כל הצדקה למסע כאשר אף אחת מהתלונות לכאורה לא הוצגה לי. התחושה היא שיש מי שמבקשים להפוך אדם שנאבק להגן על זכויות, לפושע ללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים, וללא הליך הוגן במהלכו יוצגו בפניו העובדות כדי שיוכל לענות עליהם".