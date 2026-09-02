"לצערי פעם אחר פעם נעניתי בשלילה. הפניות לעריכת בירור נדחו ולא היה ולו מקרה ספציפי אחד שהוצג בפני. המאבק בכל סוג של הטרדה ואפליה מגדרית הוא חשוב וצודק, אך אין כל הצדקה למסע כאשר אף אחת מהתלונות לכאורה לא הוצגה לי. התחושה היא שיש מי שמבקשים להפוך אדם שנאבק להגן על זכויות, לפושע ללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים, וללא הליך הוגן במהלכו יוצגו בפניו העובדות כדי שיוכל לענות עליהם".