מוחסן גזלין, בן 43, נהרג מפגיעת רכב בכפר קרע. המשטרה בודקת אם מדובר ברצח שנגרם לאחר קטטה בעיר. בשעה 19:40 התקבל הדיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח הלל יפה גבר בן 42 במצב קשה, עם חבלה רב מערכתית - שם נקבעו מותו. מתחילת השנה נרצחו 187 בני אדם מהחברה הערבית.

מוחסן גזלין, בן 43, נהרג מפגיעת רכב בכפר קרע. המשטרה בודקת אם מדובר ברצח שנגרם לאחר קטטה בעיר. בשעה 19:40 התקבל הדיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח הלל יפה גבר בן 42 במצב קשה, עם חבלה רב מערכתית - שם נקבעו מותו. מתחילת השנה נרצחו 187 בני אדם מהחברה הערבית.

מוחסן גזלין, בן 43, נהרג מפגיעת רכב בכפר קרע. המשטרה בודקת אם מדובר ברצח שנגרם לאחר קטטה בעיר. בשעה 19:40 התקבל הדיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח הלל יפה גבר בן 42 במצב קשה, עם חבלה רב מערכתית - שם נקבעו מותו. מתחילת השנה נרצחו 187 בני אדם מהחברה הערבית.