מוחסן גזלין, בן 43, נהרג מפגיעת רכב בכפר קרע. המשטרה בודקת אם מדובר ברצח שנגרם לאחר קטטה בעיר. בשעה 19:40 התקבל הדיווח במוקד 101 של מד"א במרחב שרון. חובשים ופראמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח הלל יפה גבר בן 42 במצב קשה, עם חבלה רב מערכתית - שם נקבעו מותו. מתחילת השנה נרצחו 187 בני אדם מהחברה הערבית.
פראמדיק במד"א חוסאם תופיק וחובש בכיר במד"א מוחמד פוקרא סיפרו: "הובילו אותנו אל הפצוע ששכב על הכביש לאחר שככה"נ נפגע מרכב. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה ויציב והוא בהכרה מלאה".
הבוקר, בעראבה שבגליל העליון, נרצח ביריות מערוף יחיא כנאענה בן ה-47. שוטרים הגיעו למקום, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הוא נפצע אנושות ופונה לבית החולים פוריה תוך כדי פעולות החייאה, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
הדיווח על הירי התקבל בשעה 05:49 במוקד 101 של מד"א במרחב אשר. חובש בכיר במד"א מוסטפא חטיב סיפר: "כשהגענו ראינו גבר ששכב מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שנפצע באירוע אלימות. מיד התחלנו בפעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים".