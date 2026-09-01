שבכלל לא מכירים אותה. "לא רק שלא מכירים", הסבירה שרה נתניהו לטל מאיר (שהיקף המעורבות שלה בדיאלוג לא עלה על שאר הרהיטים בחדר), "חושבים שמכירים, וסתם איזו דמות. דמות שהינדסו, דמות שהמציאו, שעיוותו". ובכן, לאור האישיות שהשתקפה בזירה הכי ביתית שניתן לדמיין, אולי עדיף היה לה להמשיך לטפח בשתיקה את התזה לפיה קיים פער בין "דמות שהנדסו" לבין מי שהיא באמת: כך היא לפחות הייתה שומרת על מרחב הכחשה מסוים, בעודה נותנת לשופרות כאלה ואחרים לקונן על העוול שנעשה לה.

שבכלל לא מכירים אותה. "לא רק שלא מכירים", הסבירה שרה נתניהו לטל מאיר (שהיקף המעורבות שלה בדיאלוג לא עלה על שאר הרהיטים בחדר), "חושבים שמכירים, וסתם איזו דמות. דמות שהינדסו, דמות שהמציאו, שעיוותו". ובכן, לאור האישיות שהשתקפה בזירה הכי ביתית שניתן לדמיין, אולי עדיף היה לה להמשיך לטפח בשתיקה את התזה לפיה קיים פער בין "דמות שהנדסו" לבין מי שהיא באמת: כך היא לפחות הייתה שומרת על מרחב הכחשה מסוים, בעודה נותנת לשופרות כאלה ואחרים לקונן על העוול שנעשה לה.

האופציה הזאת נמחקת ברגע שנתניהו פותחת את פיה ומוכיחה, עד כמה ההוויה שלה נטועה עמוק בתוך בועה מהבילה ואטומה של קונספירציות וטענות לכל העולם (כולל אפילו לערוץ 14, שמדבר "מעט" לשיטתה על ההסתה נגדה ונגד משפחתה), לצד חוסר יכולת כמעט מכמיר לב להתבונן על העולם שלא מבעד לנקודת מבטו של קורבן נצחי ואומלל. במקום שהתעמולה תמרק אותה, היא דווקא איששה את מה שאפילו כלי התקשורת היותר ביקורתיים מתקשים לומר מתוך שילוב קטלני של פחד, התקרנפות ועייפות.

האופציה הזאת נמחקת ברגע שנתניהו פותחת את פיה ומוכיחה, עד כמה ההוויה שלה נטועה עמוק בתוך בועה מהבילה ואטומה של קונספירציות וטענות לכל העולם (כולל אפילו לערוץ 14, שמדבר "מעט" לשיטתה על ההסתה נגדה ונגד משפחתה), לצד חוסר יכולת כמעט מכמיר לב להתבונן על העולם שלא מבעד לנקודת מבטו של קורבן נצחי ואומלל. במקום שהתעמולה תמרק אותה, היא דווקא איששה את מה שאפילו כלי התקשורת היותר ביקורתיים מתקשים לומר מתוך שילוב קטלני של פחד, התקרנפות ועייפות.

האופציה הזאת נמחקת ברגע שנתניהו פותחת את פיה ומוכיחה, עד כמה ההוויה שלה נטועה עמוק בתוך בועה מהבילה ואטומה של קונספירציות וטענות לכל העולם (כולל אפילו לערוץ 14, שמדבר "מעט" לשיטתה על ההסתה נגדה ונגד משפחתה), לצד חוסר יכולת כמעט מכמיר לב להתבונן על העולם שלא מבעד לנקודת מבטו של קורבן נצחי ואומלל. במקום שהתעמולה תמרק אותה, היא דווקא איששה את מה שאפילו כלי התקשורת היותר ביקורתיים מתקשים לומר מתוך שילוב קטלני של פחד, התקרנפות ועייפות.

לכן לא משנה כמה מיוזע היה המאמץ להציג את נתניהו כאשת מקצוע מסורה, מעסיקה אכפתית, רעיה מודאגת ואפילו דיפלומטית מוכשרת: בסוף מה שזוכרים זה שהיה לה דחוף לומר שב-7 באוקטובר יאיר גולן הגיע לזירת הטבח "מלובש ומוכן, בשעה מאוד מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה". זה לא ציטוט מ"חדרים סגורים" שאפשר לטעון שלא היה ולא נברא, לא משהו ששמעו "אנשים שדיברו אותה" וניתן לתאר כהוצאה מהקשר: היא אמרה את הדברים בשיחה עוטפת ונעימה ("תודה ששאלת והקשבת", אמרה נתניהו למאיר בסיום), און דה רקורד, ואפילו נראתה די מבסוטה מהטון הסרקסטי שבו רמזה בעדינות אירופאית שאדם שיצא מביתו להילחם היה למעשה שותף למעשה בגידה מזעזע. ובאמת, תמוה שגולן עלה על מדים ויצא לשטח: הוא יכול היה לשבת על שפת בריכה כלשהי ולהמתין שיגיע קצת אוכל טוב, כפי שעשו יועצים מקורבים לראש הממשלה כשהמדינה הייתה עדיין מוכת הלם ותדהמה.

לכן לא משנה כמה מיוזע היה המאמץ להציג את נתניהו כאשת מקצוע מסורה, מעסיקה אכפתית, רעיה מודאגת ואפילו דיפלומטית מוכשרת: בסוף מה שזוכרים זה שהיה לה דחוף לומר שב-7 באוקטובר יאיר גולן הגיע לזירת הטבח "מלובש ומוכן, בשעה מאוד מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה". זה לא ציטוט מ"חדרים סגורים" שאפשר לטעון שלא היה ולא נברא, לא משהו ששמעו "אנשים שדיברו אותה" וניתן לתאר כהוצאה מהקשר: היא אמרה את הדברים בשיחה עוטפת ונעימה ("תודה ששאלת והקשבת", אמרה נתניהו למאיר בסיום), און דה רקורד, ואפילו נראתה די מבסוטה מהטון הסרקסטי שבו רמזה בעדינות אירופאית שאדם שיצא מביתו להילחם היה למעשה שותף למעשה בגידה מזעזע. ובאמת, תמוה שגולן עלה על מדים ויצא לשטח: הוא יכול היה לשבת על שפת בריכה כלשהי ולהמתין שיגיע קצת אוכל טוב, כפי שעשו יועצים מקורבים לראש הממשלה כשהמדינה הייתה עדיין מוכת הלם ותדהמה.

לכן לא משנה כמה מיוזע היה המאמץ להציג את נתניהו כאשת מקצוע מסורה, מעסיקה אכפתית, רעיה מודאגת ואפילו דיפלומטית מוכשרת: בסוף מה שזוכרים זה שהיה לה דחוף לומר שב-7 באוקטובר יאיר גולן הגיע לזירת הטבח "מלובש ומוכן, בשעה מאוד מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה". זה לא ציטוט מ"חדרים סגורים" שאפשר לטעון שלא היה ולא נברא, לא משהו ששמעו "אנשים שדיברו אותה" וניתן לתאר כהוצאה מהקשר: היא אמרה את הדברים בשיחה עוטפת ונעימה ("תודה ששאלת והקשבת", אמרה נתניהו למאיר בסיום), און דה רקורד, ואפילו נראתה די מבסוטה מהטון הסרקסטי שבו רמזה בעדינות אירופאית שאדם שיצא מביתו להילחם היה למעשה שותף למעשה בגידה מזעזע. ובאמת, תמוה שגולן עלה על מדים ויצא לשטח: הוא יכול היה לשבת על שפת בריכה כלשהי ולהמתין שיגיע קצת אוכל טוב, כפי שעשו יועצים מקורבים לראש הממשלה כשהמדינה הייתה עדיין מוכת הלם ותדהמה.