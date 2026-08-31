נתניהו התראיינה בערוץ 14, בשעה שהיא ובעלה - ראש הממשלה - מסרבים להתראיין לכלי תקשורת אחרים שאינם מקורבים אליהם. "בכלל, מי הוא ראש הממשלה שצריך לדעת שפורצת מלחמה, למה ליידע אותו?", אמרה נתניהו בציניות אחרי שדיברה על גולן. בהמשך, נשאלה מה היא אומרת על "תיאוריית הבגידה" וענתה, כשהיא מביעה התנגדות לוועדת חקירה ממלכתית: "לא רוצה לדבר. לא יודעת. שתהיה ועדה אמיתית לחקירה".

נתניהו התראיינה בערוץ 14, בשעה שהיא ובעלה - ראש הממשלה - מסרבים להתראיין לכלי תקשורת אחרים שאינם מקורבים אליהם. "בכלל, מי הוא ראש הממשלה שצריך לדעת שפורצת מלחמה, למה ליידע אותו?", אמרה נתניהו בציניות אחרי שדיברה על גולן. בהמשך, נשאלה מה היא אומרת על "תיאוריית הבגידה" וענתה, כשהיא מביעה התנגדות לוועדת חקירה ממלכתית: "לא רוצה לדבר. לא יודעת. שתהיה ועדה אמיתית לחקירה".

נתניהו התראיינה בערוץ 14, בשעה שהיא ובעלה - ראש הממשלה - מסרבים להתראיין לכלי תקשורת אחרים שאינם מקורבים אליהם. "בכלל, מי הוא ראש הממשלה שצריך לדעת שפורצת מלחמה, למה ליידע אותו?", אמרה נתניהו בציניות אחרי שדיברה על גולן. בהמשך, נשאלה מה היא אומרת על "תיאוריית הבגידה" וענתה, כשהיא מביעה התנגדות לוועדת חקירה ממלכתית: "לא רוצה לדבר. לא יודעת. שתהיה ועדה אמיתית לחקירה".

נתניהו, שלא נשאלה שאלות קשות ולא עומתה עם הטענות נגדה בריאיון, נשאלה גם על המחאות באזור בית המשפחה בירושלים ואמרה: "שמו צמיגים וחביות כדי להדליק אותנו בבית. זה לא היה פחים זה היה מעגל אש סביב הבית שלנו, שכולם ייחנקו וימותו". על ירי פצצות התאורה לעבר בית ראש הממשלה בקיסריה אמרה, כשהיא לא מזכירה את רצח רבין: "ירו עלינו פצצות. את שומעת על מישהו – בין אם זה ראש ממשלה או איש ציבור אחר – שירו עליו פצצות?".

נתניהו, שלא נשאלה שאלות קשות ולא עומתה עם הטענות נגדה בריאיון, נשאלה גם על המחאות באזור בית המשפחה בירושלים ואמרה: "שמו צמיגים וחביות כדי להדליק אותנו בבית. זה לא היה פחים זה היה מעגל אש סביב הבית שלנו, שכולם ייחנקו וימותו". על ירי פצצות התאורה לעבר בית ראש הממשלה בקיסריה אמרה, כשהיא לא מזכירה את רצח רבין: "ירו עלינו פצצות. את שומעת על מישהו – בין אם זה ראש ממשלה או איש ציבור אחר – שירו עליו פצצות?".

נתניהו, שלא נשאלה שאלות קשות ולא עומתה עם הטענות נגדה בריאיון, נשאלה גם על המחאות באזור בית המשפחה בירושלים ואמרה: "שמו צמיגים וחביות כדי להדליק אותנו בבית. זה לא היה פחים זה היה מעגל אש סביב הבית שלנו, שכולם ייחנקו וימותו". על ירי פצצות התאורה לעבר בית ראש הממשלה בקיסריה אמרה, כשהיא לא מזכירה את רצח רבין: "ירו עלינו פצצות. את שומעת על מישהו – בין אם זה ראש ממשלה או איש ציבור אחר – שירו עליו פצצות?".

בהגשת מורן אזולאי, סיפר במאי 2024 על המראות הקשים שבהם נתקל בעוטף ב-7 באוקטובר, ושיתף בתחושותיו מאותו היום. "אני יורד לבסיס אורים, מפקדת מחוז דרום של פיקוד העורף, מגיע לשם ממש כמה דקות אחרי שהקרב מסתיים, זה אחד הקרבות שלמעשה הסתיימו הכי מהר. אני עוזר להם להתארגן, עוזר להם לסרוק את המחנה, מבין יותר טוב מה קרה, מוצא את נקודת החדירה של המחבלים, את האופנועים, את כל ציוד הלחימה אני מבין פתאום את גודל האירוע. אנחנו כבר בצהריים, ואז אני פשוט מקבל טלפון מאחותי והיא שואלת אותי אם אני במקרה בדרום ויכול לחלץ מישהו".

בהגשת מורן אזולאי, סיפר במאי 2024 על המראות הקשים שבהם נתקל בעוטף ב-7 באוקטובר, ושיתף בתחושותיו מאותו היום. "אני יורד לבסיס אורים, מפקדת מחוז דרום של פיקוד העורף, מגיע לשם ממש כמה דקות אחרי שהקרב מסתיים, זה אחד הקרבות שלמעשה הסתיימו הכי מהר. אני עוזר להם להתארגן, עוזר להם לסרוק את המחנה, מבין יותר טוב מה קרה, מוצא את נקודת החדירה של המחבלים, את האופנועים, את כל ציוד הלחימה אני מבין פתאום את גודל האירוע. אנחנו כבר בצהריים, ואז אני פשוט מקבל טלפון מאחותי והיא שואלת אותי אם אני במקרה בדרום ויכול לחלץ מישהו".

הוא ביקש ממנה לשלוח לו מיקום - ואז הוא מגלה דרכה על זירת טבח נוספת - מסיבת הטבע ברעים. "אני רואה את המיקום, אני אומר לעצמי שאני מכיר את השטח הזה מעולה, הסתובבתי שם המון. אני אומר גם אם על הצירים מסוכן אני מהר מאוד ארד לשבילי העפר ואסע דרך השדות מי ימתין לי בשדות, בלתי סביר. וזה מה שקורה אני נוסע על הציר ואני מתחיל לראות את זירות הלחימה השונות.

הוא ביקש ממנה לשלוח לו מיקום - ואז הוא מגלה דרכה על זירת טבח נוספת - מסיבת הטבע ברעים. "אני רואה את המיקום, אני אומר לעצמי שאני מכיר את השטח הזה מעולה, הסתובבתי שם המון. אני אומר גם אם על הצירים מסוכן אני מהר מאוד ארד לשבילי העפר ואסע דרך השדות מי ימתין לי בשדות, בלתי סביר. וזה מה שקורה אני נוסע על הציר ואני מתחיל לראות את זירות הלחימה השונות.

הוא ביקש ממנה לשלוח לו מיקום - ואז הוא מגלה דרכה על זירת טבח נוספת - מסיבת הטבע ברעים. "אני רואה את המיקום, אני אומר לעצמי שאני מכיר את השטח הזה מעולה, הסתובבתי שם המון. אני אומר גם אם על הצירים מסוכן אני מהר מאוד ארד לשבילי העפר ואסע דרך השדות מי ימתין לי בשדות, בלתי סביר. וזה מה שקורה אני נוסע על הציר ואני מתחיל לראות את זירות הלחימה השונות.