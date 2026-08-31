בצל התביעות נגדה והדיווחים הגוברים על מעורבותה בהליכי מינוי בכירים, התראיינה הערב (שני) רעיית רה"מ שרה נתניהו, והשמיעה תיאוריית קונספירציה שרומזת כי יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ידע על המתקפה מראש: "אתה טוען שאתה לוחם ב-7 באוקטובר, אתה כבר השכם בבוקר היית שם כבר מלובש ומוכן. בשעה מאוד מוקדמת, כשאחרים לא ידעו, כגון ראש הממשלה".
נתניהו התראיינה בערוץ 14, בשעה שהיא ובעלה - ראש הממשלה - מסרבים להתראיין לכלי תקשורת אחרים שאינם מקורבים אליהם. "בכלל, מי הוא ראש הממשלה שצריך לדעת שפורצת מלחמה, למה ליידע אותו?", אמרה נתניהו בציניות אחרי שדיברה על גולן. בהמשך, נשאלה מה היא אומרת על "תיאוריית הבגידה" וענתה, כשהיא מביעה התנגדות לוועדת חקירה ממלכתית: "לא רוצה לדבר. לא יודעת. שתהיה ועדה אמיתית לחקירה".
נתניהו, שלא נשאלה שאלות קשות ולא עומתה עם הטענות נגדה בריאיון, נשאלה גם על המחאות באזור בית המשפחה בירושלים ואמרה: "שמו צמיגים וחביות כדי להדליק אותנו בבית. זה לא היה פחים זה היה מעגל אש סביב הבית שלנו, שכולם ייחנקו וימותו". על ירי פצצות התאורה לעבר בית ראש הממשלה בקיסריה אמרה, כשהיא לא מזכירה את רצח רבין: "ירו עלינו פצצות. את שומעת על מישהו – בין אם זה ראש ממשלה או איש ציבור אחר – שירו עליו פצצות?".
כשנשאלה נתניהו אם השמירה על המשפחה השתנתה בין רונן בר לדוד זיני, ענתה: "השב"כ תחת רונן בר כן שמר עלינו. עובדה שלמרות ההסתות לא נרצחנו".
מפלגת הדמוקרטים מסרה בתגובה לדברי נתניהו: "הפצת קונספירציות נגד האלוף יאיר גולן, והשחרת גבורתו ב-7 באוקטובר, הן חציית קו אדום הגובלת בטירוף. כשנתניהו רץ להתאפר ולחפש תירוצים, יאיר גולן הסתער והציל חיים. העובדות לא ישתנו. לא משנה כמה משפחת נתניהו וערוץ 14 ינסו לשכתב אותן".
יאיר גולן העיד בעבר כי ירד דרומה סביב השעה 08:00, כשעה וחצי לאחר תחילת המתקפה. בעדותו הוא ציין שהגיע למחנה פיקוד העורף ברמלה ולמחנה אורים, ובהמשך עבר לחילוץ מבלים ממסיבת הנובה שהסתתרו בשטח.
בריאיון לפודקאסט הפוליטי "120 ואחת" בהגשת מורן אזולאי, סיפר במאי 2024 על המראות הקשים שבהם נתקל בעוטף ב-7 באוקטובר, ושיתף בתחושותיו מאותו היום. "אני יורד לבסיס אורים, מפקדת מחוז דרום של פיקוד העורף, מגיע לשם ממש כמה דקות אחרי שהקרב מסתיים, זה אחד הקרבות שלמעשה הסתיימו הכי מהר. אני עוזר להם להתארגן, עוזר להם לסרוק את המחנה, מבין יותר טוב מה קרה, מוצא את נקודת החדירה של המחבלים, את האופנועים, את כל ציוד הלחימה אני מבין פתאום את גודל האירוע. אנחנו כבר בצהריים, ואז אני פשוט מקבל טלפון מאחותי והיא שואלת אותי אם אני במקרה בדרום ויכול לחלץ מישהו".
הוא ביקש ממנה לשלוח לו מיקום - ואז הוא מגלה דרכה על זירת טבח נוספת - מסיבת הטבע ברעים. "אני רואה את המיקום, אני אומר לעצמי שאני מכיר את השטח הזה מעולה, הסתובבתי שם המון. אני אומר גם אם על הצירים מסוכן אני מהר מאוד ארד לשבילי העפר ואסע דרך השדות מי ימתין לי בשדות, בלתי סביר. וזה מה שקורה אני נוסע על הציר ואני מתחיל לראות את זירות הלחימה השונות.
"כשאני נכנס לחילוץ השלישי אני עובר דרך האתר של הנובה וחשכו עיניי. ואם אני יכול לרגע להיות קצת יותר רגשי, זה לא רגיל אצלי, אבל השלב הזה שאני עובר על 232, בתוך גיא ההריגה עם גופות זרוקות משני הצדדים באמת מחזות לא פשוטים, אני מרגיש, אני שם לב שמתעורר בי רגש חדש זה באמת זעם, כעס בלתי רגיל וזה כעס בלתי רגיל על חמאס וזה כעס בלתי רגיל על מה הוא עשה לאזרחים שלנו ומה עשה לצבא האהוב שלי, אבל זה גם כעס נוראי על הממשלה הזאת שהוא לוקח אותי עד היום. כי הממשלה הזאת, בטירוף הזה של ההפיכה המשטרית, בהקרנת החולשה הזאת על כל האזור, בפירור החברה הישראלית, סתם באמת סתם. ישראל הייתה יכולה להיות היום עדיין מדינה פורחת בלי מלחמה בלי כלום".
בשלהי 2024 מפלגת "הדמוקרטים", בראשה עומד גולן, החלה להגיש תביעות דיבה בשמו, בעקבות הפצת אותן תיאוריות קונספירציה ולפיהן הוא היה "מעורב בריגול נגד מדינת ישראל" וב"תכנון מתקפת חמאס" ב-7 באוקטובר. התיאוריות הופצו בעבר על ידי דמויות שמזוהות עם הימין ועם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובין היתר כאמור גם על ידי נבחרי ציבור. אלה היו ניסים ואטורי, שלמה קרעי וגם טלי גוטליב ואלמוג כהן.
בשנים האחרונות גוברים כאמור הדיווחים על מעורבותה של שרה נתניהו בהליכי מינוי של בכירים. גורמים פוליטיים ואנשי מערכת הביטחון סיפרו כי שרה מעבירה את המועמדים ריאיון אישי. העידו על כך מועמדים לתפקיד ראש המוסד ומשרות אחרות. שרה חייבת לתת את האישור האחרון, ועל פיה יישק דבר.
בשבוע שעבר הוגשה תביעה חדשה לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים נגד משרד ראש הממשלה, ובה טענות קשות להתעמרות מצד אשת ראש הממשלה בעובד משק הבית במעון רה"מ. התובע, רמי בן חמו, שעבד במשך יותר מעשור במשרד ראש הממשלה ובמעון, דורש פיצוי בסך 450 אלף שקלים. התביעה מגיעה כחודש לאחר שעובד נוסף במעון, יחיאל אוהב עמי, הגיש אף הוא תביעה שבה העלה טענות בנוגע לתנאי העסקתו.