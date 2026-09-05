הרשויות בתאילנד הורו לגרש מהמדינה את האזרח ישראלי שהיה מעורב בסכסוך עם המנהל הצרפתי של גן חיות בקוסמוי. הישראלי הורשע בעבירת "איומים והתנהגות שהטילה פחד ומצוקה על אדם אחר", ומשרד הפנים התאילנדי קבע כי התנהלותו מהווה פגיעה בסדר הציבורי ובשלום הציבור.

גירוש הישראלים מגן החיות בקוסמוי ( צילום: מתוך הרשתות החברתיות )





ההחלטה התקבלה בעקבות פסק דין של בית המשפט המחוזי בקוסמוי, שמצא את הישראלי אשם בעבירה לפי סעיף 392 לחוק העונשין התאילנדי. הישראלי הורשע בכך שאיים על חייה של בעלת גן החיות "הפארק האקזוטי של סמוי", שבעלה, אזרח צרפתי, גירש ותקף באלימות משפחה של תיירים ישראלים שביקרו במקום.

בית המשפט גזר עליו בתחילה חודש מאסר וקנס בסך 10,000 באט. לאחר שהודה במיוחס לו, הופחת עונשו בחצי, בהתאם להוראות החוק, והוא נידון ל-15 ימי מאסר ולקנס של 5,000 באט. כמו כן נגזרו עליו שנתיים מאסר על תנאי.

בהמשך, כאמור, קבע משרד הפנים התאילנדי כי התנהגותו מנוגדת לסדר הציבורי, למוסר הציבורי ולרווחת הציבור, ולכן החליט על הרחקתו מתאילנד בהתאם לחוק הגירוש משנת 1956. צו הגירוש נחתם ב-4 בספטמבר על ידי שר הפנים וראש ממשלת תאילנד, אנוטין צ'ארנוויראקול.

עם זאת, לישראלי עומדת זכות לערער על החלטת הגירוש בפני ראש הממשלה ולבקש את עיכוב ביצועה. את הערעור ניתן להגיש תוך שבעה ימים ממועד קבלת ההודעה הרשמית על צו הגירוש.

שוטר תאילנדי ( צילום: shutterstock )

תאילנד ביטלה בשבוע שעבר את אשרת השהייה של האזרח הישראלי, על רקע הקו התקיף שמציגה לאחרונה ממשלת תאילנד כלפי תיירים זרים שיפרו את החוק או יעוררו עימותים במדינה.

על ביטול האשרה הודיע שר התיירות והספורט התאילנדי, סוראסאק פנצ'רנוורקול. לדבריו, הרשויות במחוז סוראט תאני, שאליו משתייך האי סמוי, העבירו לממשלה דיווח על המקרה, ובעקבותיו בוטלה אשרתו של הישראלי ונשללה ממנו האפשרות להמשיך לשהות במדינה. השר תיאר את ההחלטה כצעד תקיף שנועד למנוע את הידרדרות הפרשה ועימותים נוספים.

גן חיות בקוסמוי מנוהל בידי האזרח הצרפתי קווין דימינו ואשתו התאילנדית. דימינו הציב במקום דגל פלסטין ושלטים שלפיהם ישראלים אינם מורשים להיכנס לפארק. בהמשך התפתח עימות עם ישראלי המתגורר באי, וברשת פורסמו סרטונים שבהם נראה דימינו תוקף אותו ונוגח בו.