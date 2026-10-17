קיילוב ג'יאמנקו היה בדרכו להפסקת צהריים בביתו כששמע שלשום (חמישי) יריות מכיוון בית הספר היסודי "סילבר רייל", שבו לומדות שתי בנותיו, ושם נרצחו באכזריות ארבעה בני אדם - מורה ושלושה תלמידים בני 5, 8 ו-11. ג'יאמנקו, נגר בן 36, רץ לתוך כיתת החינוך המיוחד שבה בוצע הירי ונטרל את הנער (16) היורה שזוהה על ידי המשטרה כגריפין ג'ון ג'וניור - תלמיד לשעבר בבית הספר שלמד אף הוא בכיתת חינוך מיוחד.

גלריה קיילוב ג'יאמנקו ורעייתו קלסי עם שתי הבנות ( צילום: מתוך פייסבוק )

משטרת העיר בנד עדכנה במסיבת עיתונאים הלילה כי אחת המורות נאבקה בגריפין לפני שקיילוב ירה בו למוות. לפי מייקל קראנץ, מפקד משטרת בנד, גריפין "ירה את דרכו" בשערי בית הספר באמצעות רובה ציד מסוג "MAVERICK 88" שהיה שייך לאמו, נכנס לכיתת חינוך מיוחד ורצח שלושה ילדים ומורה. לפי המשטרה, האב הגיבור - שהבחין בנער יורה בנהג - טיפס מעל גדר בית הספר, עקב אחרי גריפין ונטרל אותו בזמן שנאבק באחת המורות.

סטייסי גרין, סבתן של שתי תלמידות בבית הספר, סיפרה כי נכדותיה (בנות 7 ו-11) אמרו לה ששמעו יריות רבות מכיתה סמוכה ואת המורה בכיתה לחינוך מיוחד צועקת "בבקשה לא", לפני ששמעו יריות נוספות. קריסטין ונצקי, סבתא לילד בכיתה ה', סיפרה כי נכדה אייזן בן ה-10 "שמע הרבה מאוד יריות שהוא לא הצליח לספור". לדבריה, אייזן היה הקרוב ביותר לדלת הכיתה, שנמצאה בקומה השנייה בבית הספר, רץ לעברה ונעל אותה. לאחר מכן, סיפרה, המורה והתלמידים התחבאו מאחורי הלוקרים - דבר שלמדו לעשות במצבי חירום.

קייל, אחיו של ג'יאמנקו, סיפר בריאיונות לרשת NBC ול"ניו יורק פוסט" אודות הגבורה של אחיו שרדף באומץ אחר היורה ונטרל אותו. לדבריו, אחיו לא מעוניין להתראיין, משום שהוא לא מרגיש כמו גיבור והוא מוצף ברגשות אשמה שלא הצליח להציל אנשים נוספים.

"מוצף ברגשות אשמה". ג'יאמנקו ( צילום: מתוך פייסבוק )

"תמיד נלחמה למען החלשים". מייגן למברט, המורה שנרצחה ( צילום: GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

קנדה פרימן, אמו של קיילוב, אמרה ל"פוסט" כי היא גאה מאוד בתושייה שהפגין בנה. "הוא גיבור. זו לא תקופה קלה, והוא עובר הרבה. לא יכולתי לבקש ממנו יותר מזה". האם הוסיפה כי קיילוב לא מחפש הכרה וכי הוא מבקש לשמור על פרטיותו ולכן לא יתראיין בשלב זה.

עוד דווח ב"פוסט" כי האב הגיבור התאמן בעבר בירי עם וטרנים של צבא ארה"ב שלחמו בעיראק. בפוסט שפרסם בפייסבוק בספטמבר 2018 הוא כתב: "זכיתי לכבוד לירות עם חבר'ה ששירתו יחד בעיראק! הם לימדו אותי תרגולי ירי צבאיים וסיפרו המון סיפורים נהדרים. תודה לווטרנים ולגברים ולנשים בכוחות החמושים!!! אנחנו חייבים לכם בענק".

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שיבח גם הוא את קיילוב ותיאר אותו כ"גיבור גדול שטיפל בעניין". לכתבים בבית הלבן הוא אמר כי "זה דבר נורא, אבל תודה לאל שהיה לו אקדח והוא ידע להשתמש בו". לדבריו, הטרגדיה הייתה יכולה להיות גדולה יותר.

המשטרה עדכנה כי בין ההרוגים מורה בת 25 בשם מייגן למברט ותלמיד בן 5 בשם ורוהאם סאמר - הקורבן הצעיר ביותר במסע הרצח האכזרי. "למייגן היה לב ענק. היא תמיד נלחמה למען בעלי צרכים מיוחדים ולמען החלשים. היא הייתה אחות, בת, אחיינית ונכדה מדהימה", מסרה משפחתה של למברט.

סוואן שרידן, דודתו של סאמר בן ה-5, אמרה כי הוא היה "מטפס ללא חת ורץ מהיר שאהב לקרוא ואת בובות הפרווה שלו". היא תיארה אותו כ"כדור קטן של אנרגיה מלידה" ואמרה כי לא הייתה בובת פרווה אחת שהוא לא חשב שצריך להציל ולדאוג לה.

נקודת ההנצחה בזירת הירי ( צילום: AP Photo/Joe Kline )

( צילום: Mathieu Lewis-Rolland/Getty Images )

ב"ניו יורק טיימס" צוין כי היורה, גריפין ג'ון ג'וניור, למד בבית הספר בשנת 2020 כשהוא היה בן 10. אמו של גריפין, שונאטי ניקרסון, אמרה בעבר בכתבה לאתר מקומי כי בנה התקשה במהלך הלמידה מהבית (כנראה במהלך סגרי הקורונה באותה תקופה).

בבית הספר הוצבה נקודת הנצחה עם פרחים, בלונים ובובות פרווה שאליה הגיעו בימים האחרונים תושבי העיר בנד. ברוק אולסן, שבתה לומדת בגן בבית הספר, אמרה לסוכנות הידיעות AP כי היא מופתעת מכך שמישהו רדף אחר היורה. "אני חושבת שזה נס שמישהו היה שם עוד לפני שכוחות אכיפת החוק הגיעו", אמרה בדמעות. "הוא מנע טרגדיה גדולה יותר. אני מלאה בהכרת תודה".