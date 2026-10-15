ירי בארצות הברית - בבית ספר יסודי: ב-CNN דווח כי ארבעה בני אדם נורו למוות אמש (חמישי) בבית ספר יסודי בעיר בנד שבמדינת אורגון, בצפון-מערב ארה"ב - ובהם שלושה ילדים. לפי המשטרה המקומית לפחות שני בני אדם אושפזו בבית החולים. היורה חוסל במקום.

גלריה זירת הירי באורגון ( צילום: AP Photo/Joe Kline )

המשטרה הוזעקה בעקבות דיווח על ירי לעבר מכונית בסביבות השעה 13:00 שעון מקומי (23:00 בישראל). במסיבת עיתונאים מסרה המשטרה כי עם הגעת הכוחות לזירה, התברר שהיורה חוסל בירי: "טרם קיבלנו אישור לגבי זהותו של האדם שירה בחשוד. ייתכן שמדובר באדם שנקלע למקום במקרה".

"עברנו חדר אחר חדר ופינינו את כל השוהים בבית הספר", אמרה דוברת המשטרה המקומית בהצהרה לתקשורת. "זהו אירוע שלעולם לא היינו רוצים לראות מתרחש בבנד. זה מזעזע". ראש ה-FBI קאש פאטל אמר כי סוכני הארגון נמצאים בזירה ומשתתפים בחקירה. "נעמיד לרשות המשטרה המקומית כל משאב שיידרש", כתב ברשת X.

מפקח בתי הספר המחוזי סטיבן קוק אמר כי "אנו המומים ושבורי לב לנוכח הטרגדיה חסרת ההיגיון הזו. אנו מביעים את תנחומינו העמוקים למשפחות ולכל מי שנפגע ממעשה אלימות זה. אין מילים שיוכלו לתאר כראוי את האבל שחווה הקהילה שלנו. סדרי העדיפויות המיידיים שלנו הם דאגה לתלמידים ולצוות, וסיוע לכוחות אכיפת החוק ולצוותי החירום".

( צילום: AP Photo/Joe Kline )

בית הספר היסודי Silver Rail הוכנס לסגר, ומשטרת בנד הקימה מוקד למפגש מחדש בין התלמידים לבין בני משפחותיהם. קהל רב של הורים וחברי קהילה מודאגים התאסף בהמשך מחוץ לבית הספר, בהמתנה לעדכונים על המצב. במקום נרשמה נוכחות ערה של כוחות משטרה וצוותי חירום, שכללה ניידות משטרה, אמבולנסים ורכב כיבוי אש.

בבית הספר בבנד, הממוקמת כ-160 קילומטרים דרומית-מזרחית לפורטלנד - למדו בשנה שעברה 459 תלמידים. בית הספר מיועד לתלמידים מגיל גן ועד כיתה ה'.

15 אלף הרוגים בשנה: "לא גזירת גורל ולא נורמלי"

אלימות באמצעות כלי נשק היא תופעה יומיומית בארה"ב - שבה כמות כלי הנשק הנמצאים בשימוש גבוהה על כמות התושבים, ושבה נרשם שיעור מקרי המוות הגבוה ביותר כתוצאה מנשק חם מבין כל המדינות המפותחות. אירועי ירי גם בבתי ספר מזעזעים לעיתים קרובות את ארה"ב. ב-2022 טבח בבית ספר יסודי בעיר יובאלדי בטקסס עורר זעם ציבורי נרחב ברחבי המדינה. באירוע נהרגו 21 בני אדם, בהם 19 ילדים.

אירועים כאלו נותרו מכה חוזרת ונשנית שממשלות שונות לא הצליחו עד כה למגר, בשל העובדה שאמריקנים רבים דבקים בזכות לשאת נשק - זכות המעוגנת בחוקה. על פי נתוני הארגון הלא-ממשלתי "ארכיון האלימות בנשק" (Gun Violence Archive), בשנת 2025 נהרגו כמעט 15 אלף בני אדם מירי.

בעקבות תקרית הירי הקשה, כמה ארגונים הפועלים לפיקוח הדוק יותר על נשק קראו לחולל שינוי. "בעודנו ממתינים לפרטים נוספים, בואו נזכור את מה שאנו כבר יודעים: אירועי ירי בבתי ספר אינם גזירת גורל, הם אינם נורמליים והם אינם מקובלים", מסר ארגון Brady ברשת החברתית X.