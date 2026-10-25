פרקליטות מחוז תל אביב הגישה היום (ראשון) לבית משפט השלום בעיר הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד המאבטח של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, תושב אזור גוש דן בן 38, שתקף שליח "וולט" בסביון לפני כחודשיים.
הקטטה פרצה מחוץ לביתו של ראש ארגון הפשע ברחוב המבואות בסביון ב-16 באוגוסט האחרון. מוסלי נעצר בסיומה יחד עם שלושה חשודים נוספים, ובהם גבר כבן 40 שנפצע באורח קשה ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר. מוסלי הגיע באותו היום לביתו מבית אביו בכפר שלם, במסגרת צו ההגבלה המינהלי החריג שהוצא נגדו.
המניע לתקיפה לא ברור, ולא מוזכר בהצהרת התובע, אך בקרב ארגון הפשע נטען כי השליח ניסה לגנוב מהם - טענה שלא מוזכרת בכתב האישום. נגד מוסלי לא צפוי כתב אישום בתקרית בשלב זה.
המשטרה מסרה היום כי סיימה את חקירת האירוע בחשד לתקיפה בנסיבות מחמירות. הדיווח התקבל במשטרה באותו היום בסביבות השעה 16:40 על קטטה שהתרחשה במקום. כוחות משטרת מסובים וימ"ר תל אביב הגיעו למקום והבחינו בפצוע, שפונה לבית החולים על-ידי מד"א במצב בינוני. בתחילת החקירה הצליחו החוקרים להגיע לזהות החשוד בתקיפה, שנמלט מהמקום טרם הגעת השוטרים. הוצא נגדו צו מעצר, והוא אותר בתאריך 13 באוקטובר, נעצר והובא לחקירה.
במהלך החקירה נאספו ראיות נגד החשוד בגין תקיפת השליח, בין היתר באמצעות כלי תקיפה שונים ובמכות בכל חלקי גופו. מעצרו הוארך מעת לעת, והיום כאמור עם סיום החקירה הוגשה נגדו הצהרת תובע. בימים הקרובים יוגש נגד החשוד כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים.
הצו החריג נגד מוסלי הוצא אחרי שהמשטרה לא הצליחה לגבש תשתית ראייתית שתקשור אותו לאירועי השלכות רימונים שהתרחשו באותה תקופה. שבוע לפני כן שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב שי יניב הורה על הטלת צו הגבלה מינהלי על מוסלי עד ערב יום כיפור. במסגרת הצו יעמוד מוסלי בתנאי מעצר בית. תחילה הוא הורשה להישאר בבית אביו בכפר שלם עד המעבר לביתו בסביון. כמו כן יהיה אסור לו להשתמש באפליקציות העברת מסרים.
הפרשייה המדוברת עוסקת בתקיפות שהתרחשו נגד רשת ג'פניקה במהלך חודש יולי. זה התחיל בגבעתיים, המשיך לקריית אונו ורמת גן, והגיע גם לסניפים בנתניה, עפולה והרצליה. לפי גורמים במשטרה, החשד הוא שכמה מזכייני הרשת, שנמצאת בבעלות איש העסקים ברק אברמוב, נפלו קורבן לסכסוך בין משפחות הפשע מוסלי וג'רושי.
אך לא רק סניפי ג'פניקה נפגעו במסגרת הסכסוך. רימוני רסס הושלכו גם לעבר בתים ובניינים שבהם חיים אנשים ממשפחות הפשע. לפי החשד, באחד המקרים, רימון הושלך לעבר בית פרטי בשוהם בגלל טעות בכתובת. רימון אחר הושלך לעבר בניין מגורים בראשון לציון, ברחוב שבו בערב נורו יריות לעבר בית פרטי מצד רוכב אופנוע.
גורמים במשטרה אמרו אז כי הסכסוך הנוכחי החל אחרי שמשפחת מוסלי העבירה את השליטה על עסק הימורי הבטים שלה לארגון הפשע של ערן חייא, ששוהה בחו"ל, למורת רוחם של אנשי ג'רושי.