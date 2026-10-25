המניע לתקיפה לא ברור, ולא מוזכר בהצהרת התובע, אך בקרב ארגון הפשע נטען כי השליח ניסה לגנוב מהם - טענה שלא מוזכרת בכתב האישום. נגד מוסלי לא צפוי כתב אישום בתקרית בשלב זה.

המניע לתקיפה לא ברור, ולא מוזכר בהצהרת התובע, אך בקרב ארגון הפשע נטען כי השליח ניסה לגנוב מהם - טענה שלא מוזכרת בכתב האישום. נגד מוסלי לא צפוי כתב אישום בתקרית בשלב זה.

המניע לתקיפה לא ברור, ולא מוזכר בהצהרת התובע, אך בקרב ארגון הפשע נטען כי השליח ניסה לגנוב מהם - טענה שלא מוזכרת בכתב האישום. נגד מוסלי לא צפוי כתב אישום בתקרית בשלב זה.

במהלך החקירה נאספו ראיות נגד החשוד בגין תקיפת השליח, בין היתר באמצעות כלי תקיפה שונים ובמכות בכל חלקי גופו. מעצרו הוארך מעת לעת, והיום כאמור עם סיום החקירה הוגשה נגדו הצהרת תובע. בימים הקרובים יוגש נגד החשוד כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

במהלך החקירה נאספו ראיות נגד החשוד בגין תקיפת השליח, בין היתר באמצעות כלי תקיפה שונים ובמכות בכל חלקי גופו. מעצרו הוארך מעת לעת, והיום כאמור עם סיום החקירה הוגשה נגדו הצהרת תובע. בימים הקרובים יוגש נגד החשוד כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים.

במהלך החקירה נאספו ראיות נגד החשוד בגין תקיפת השליח, בין היתר באמצעות כלי תקיפה שונים ובמכות בכל חלקי גופו. מעצרו הוארך מעת לעת, והיום כאמור עם סיום החקירה הוגשה נגדו הצהרת תובע. בימים הקרובים יוגש נגד החשוד כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההליכים.