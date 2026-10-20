, שיתמודדו זה מול זה בסיבוב שני צמוד בבחירות לנשיאות ביום ראשון הקרוב, מנסים שניהם להפגין יד קשה נגד גנבי הטלפונים. הנשיא המכהן לולה חתם מוקדם יותר השנה על חוק המחמיר את העונשים על גניבת מכשירים אלקטרוניים לעד 10 שנות מאסר, והשיק פלטפורמה לרישום מכשירים ולדיווח על גניבות; בעוד בולסונרו מציע לקבוע עונש של לפחות שמונה שנות מאסר על כל גניבה של טלפון.

, שיתמודדו זה מול זה בסיבוב שני צמוד בבחירות לנשיאות ביום ראשון הקרוב, מנסים שניהם להפגין יד קשה נגד גנבי הטלפונים. הנשיא המכהן לולה חתם מוקדם יותר השנה על חוק המחמיר את העונשים על גניבת מכשירים אלקטרוניים לעד 10 שנות מאסר, והשיק פלטפורמה לרישום מכשירים ולדיווח על גניבות; בעוד בולסונרו מציע לקבוע עונש של לפחות שמונה שנות מאסר על כל גניבה של טלפון.

לנק מספרת שאחרי השוד הרגישה חוסר ביטחון כה עמוק, עד שחזרה לנהוג לבדה רק לאחר שהשחירה את חלונות רכבה. "אף אחד לא צריך לפחד לצאת מהבית, ללכת ברחוב או להשתמש בטלפון הנייד שלו", היא אומרת. "לכן אני מאמינה שבחירה בפוליטיקאים שמחויבים לביטחון הציבור היא חיונית".

לנק מספרת שאחרי השוד הרגישה חוסר ביטחון כה עמוק, עד שחזרה לנהוג לבדה רק לאחר שהשחירה את חלונות רכבה. "אף אחד לא צריך לפחד לצאת מהבית, ללכת ברחוב או להשתמש בטלפון הנייד שלו", היא אומרת. "לכן אני מאמינה שבחירה בפוליטיקאים שמחויבים לביטחון הציבור היא חיונית".

לנק מספרת שאחרי השוד הרגישה חוסר ביטחון כה עמוק, עד שחזרה לנהוג לבדה רק לאחר שהשחירה את חלונות רכבה. "אף אחד לא צריך לפחד לצאת מהבית, ללכת ברחוב או להשתמש בטלפון הנייד שלו", היא אומרת. "לכן אני מאמינה שבחירה בפוליטיקאים שמחויבים לביטחון הציבור היא חיונית".

ברזיל היא אחת המדינות המקוונות ביותר בעולם, הרשתות החברתיות והתשלומים הדיגיטליים שולטים בחיי היומיום שלה, ובמציאות הזו הטלפון הנייד הפך לפריט חיוני מאין כמוהו. נטשה באקיני פריירה, חוקרת במרכז לחקר האלימות של אוניברסיטת סאו פאולו, אומרת כי שכיחותן של גניבות הטלפונים מסבירה את השפעתן הפוליטית: "נפוץ הרבה יותר שאדם יכיר מקרה או ייחשף בעצמו למקרה של גניבת טלפון נייד מאשר מקרה של גניבת רכב, רצח או חטיפה".

ברזיל היא אחת המדינות המקוונות ביותר בעולם, הרשתות החברתיות והתשלומים הדיגיטליים שולטים בחיי היומיום שלה, ובמציאות הזו הטלפון הנייד הפך לפריט חיוני מאין כמוהו. נטשה באקיני פריירה, חוקרת במרכז לחקר האלימות של אוניברסיטת סאו פאולו, אומרת כי שכיחותן של גניבות הטלפונים מסבירה את השפעתן הפוליטית: "נפוץ הרבה יותר שאדם יכיר מקרה או ייחשף בעצמו למקרה של גניבת טלפון נייד מאשר מקרה של גניבת רכב, רצח או חטיפה".

ברזיל היא אחת המדינות המקוונות ביותר בעולם, הרשתות החברתיות והתשלומים הדיגיטליים שולטים בחיי היומיום שלה, ובמציאות הזו הטלפון הנייד הפך לפריט חיוני מאין כמוהו. נטשה באקיני פריירה, חוקרת במרכז לחקר האלימות של אוניברסיטת סאו פאולו, אומרת כי שכיחותן של גניבות הטלפונים מסבירה את השפעתן הפוליטית: "נפוץ הרבה יותר שאדם יכיר מקרה או ייחשף בעצמו למקרה של גניבת טלפון נייד מאשר מקרה של גניבת רכב, רצח או חטיפה".

מכשירי טלפון יקרים מאוד בברזיל, וכך גם החלפתם. מחקר של דויטשה בנק מצא כי בשל מכסים, מיסים וחולשת המטבע המקומי, ברזיל היא המדינה השנייה היקרה בעולם לרכישת מכשיר iPhone 17 Pro — ומכשיר חדש נמכר בה במחיר של כ-2,260 דולר, לעומת 1,181 דולר בארה"ב. אפילו מכשירים צנועים יותר מהווים הוצאה כבדה עבור ברזילאים רבים: מחירו הממוצע של טלפון נייד עמד בשנת 2025 על כ-2,310 ריאל (456.83 דולר) – סכום השקול לכשני שלישים מההכנסה החודשית הממוצעת בברזיל.

מכשירי טלפון יקרים מאוד בברזיל, וכך גם החלפתם. מחקר של דויטשה בנק מצא כי בשל מכסים, מיסים וחולשת המטבע המקומי, ברזיל היא המדינה השנייה היקרה בעולם לרכישת מכשיר iPhone 17 Pro — ומכשיר חדש נמכר בה במחיר של כ-2,260 דולר, לעומת 1,181 דולר בארה"ב. אפילו מכשירים צנועים יותר מהווים הוצאה כבדה עבור ברזילאים רבים: מחירו הממוצע של טלפון נייד עמד בשנת 2025 על כ-2,310 ריאל (456.83 דולר) – סכום השקול לכשני שלישים מההכנסה החודשית הממוצעת בברזיל.

מכשירי טלפון יקרים מאוד בברזיל, וכך גם החלפתם. מחקר של דויטשה בנק מצא כי בשל מכסים, מיסים וחולשת המטבע המקומי, ברזיל היא המדינה השנייה היקרה בעולם לרכישת מכשיר iPhone 17 Pro — ומכשיר חדש נמכר בה במחיר של כ-2,260 דולר, לעומת 1,181 דולר בארה"ב. אפילו מכשירים צנועים יותר מהווים הוצאה כבדה עבור ברזילאים רבים: מחירו הממוצע של טלפון נייד עמד בשנת 2025 על כ-2,310 ריאל (456.83 דולר) – סכום השקול לכשני שלישים מההכנסה החודשית הממוצעת בברזיל.