יוצרת התוכן הברזילאית טבטה לנק בדיוק פוטרה מעבודתה בסאו פאולו וישבה בפקק תנועה, כששני תוקפים רכובים על אופנוע ניפצו את חלון מכוניתה וחטפו מלוח המחוונים את הטלפון הנייד החדש שלה. תיעוד השוד שאירע בסוף חודש אוגוסט, ושנקלט במצלמת הרכב שלה, הפך מיד לוויראלי, והתגובות אליו מעידות על האופן שבו מטרד עירוני הפך לאחת הסוגיות המכריעות במערכת הבחירות לנשיאות השנה, שתגיע ביום ראשון לקו הסיום. אף שגניבות הטלפונים בברזיל נמצאות במגמת ירידה מאז 2023, עדיין נרשמו בשנה שעברה כ-830,000 מקרי גניבה כאלה לפי נתוני "הפורום הברזילאי לביטחון פנים".
בעוד שיעור מקרי הרצח בברזיל צנח ב-40% בעשור האחרון, עד ל-15.4 לכל 100 אלף איש בשנת 2025, גניבות הטלפונים הניידים הן תזכורת לכברת הדרך שעוד נותרה למדינה כדי להעניק תחושת ביטחון ליותר מ-210 מיליון תושביה. סקר שנערך בחודש מרץ הראה כי גניבות טלפונים ניידים עדיין מדורגות כמטרד הביטחוני הרביעי בחשיבותו בקרב הברזילאים, לפני ירי תועה ופריצות לבתים.
הנשיא לואיז אינסיו לולה דה סילבה ויריבו מהימין פלאביו בולסונרו, שיתמודדו זה מול זה בסיבוב שני צמוד בבחירות לנשיאות ביום ראשון הקרוב, מנסים שניהם להפגין יד קשה נגד גנבי הטלפונים. הנשיא המכהן לולה חתם מוקדם יותר השנה על חוק המחמיר את העונשים על גניבת מכשירים אלקטרוניים לעד 10 שנות מאסר, והשיק פלטפורמה לרישום מכשירים ולדיווח על גניבות; בעוד בולסונרו מציע לקבוע עונש של לפחות שמונה שנות מאסר על כל גניבה של טלפון.
לנק מספרת שאחרי השוד הרגישה חוסר ביטחון כה עמוק, עד שחזרה לנהוג לבדה רק לאחר שהשחירה את חלונות רכבה. "אף אחד לא צריך לפחד לצאת מהבית, ללכת ברחוב או להשתמש בטלפון הנייד שלו", היא אומרת. "לכן אני מאמינה שבחירה בפוליטיקאים שמחויבים לביטחון הציבור היא חיונית".
ברזיל היא אחת המדינות המקוונות ביותר בעולם, הרשתות החברתיות והתשלומים הדיגיטליים שולטים בחיי היומיום שלה, ובמציאות הזו הטלפון הנייד הפך לפריט חיוני מאין כמוהו. נטשה באקיני פריירה, חוקרת במרכז לחקר האלימות של אוניברסיטת סאו פאולו, אומרת כי שכיחותן של גניבות הטלפונים מסבירה את השפעתן הפוליטית: "נפוץ הרבה יותר שאדם יכיר מקרה או ייחשף בעצמו למקרה של גניבת טלפון נייד מאשר מקרה של גניבת רכב, רצח או חטיפה".
מכשירי טלפון יקרים מאוד בברזיל, וכך גם החלפתם. מחקר של דויטשה בנק מצא כי בשל מכסים, מיסים וחולשת המטבע המקומי, ברזיל היא המדינה השנייה היקרה בעולם לרכישת מכשיר iPhone 17 Pro — ומכשיר חדש נמכר בה במחיר של כ-2,260 דולר, לעומת 1,181 דולר בארה"ב. אפילו מכשירים צנועים יותר מהווים הוצאה כבדה עבור ברזילאים רבים: מחירו הממוצע של טלפון נייד עמד בשנת 2025 על כ-2,310 ריאל (456.83 דולר) – סכום השקול לכשני שלישים מההכנסה החודשית הממוצעת בברזיל.
לעתים קרובות הגנבים מעוניינים בגישה לחשבונות הבנק המקוונים לא פחות מאשר במכשיר עצמו. עם התרחבותם המהירה של השירותים הפיננסיים הדיגיטליים בברזיל – בהובלת מערכת התשלומים Pix של הבנק המרכזי – מקרי ההונאה שבהם מעורבים מכשירים גנובים זינקו ביותר מפי ארבעה בין 2024 ל-2025. זו הייתה החוויה של לנק עצמה: לאחר שהפושעים גנבו את הטלפון שלה, הם משכו 2,000 ריאל מחשבון הבנק שלה באמצעות Pix. "זה נורא לחוות את האלימות שבגניבת הטלפון שלך, אבל להבין שמישהו חדר לפרטיות שלך והצליח לגנוב כסף מהחשבון שלך – זה פשוט מייסר", היא אומרת.
בהיותה מדינת המחוז המאוכלסת ביותר בברזיל, סאו פאולו אחראית לקרוב לשליש מכלל גניבות הטלפונים במדינה כולה: 268,184 מכשירים נגנבו שם בשנה שעברה. רק מספר זעום של המכשירים הגנובים מושבים בסופו של דבר לבעליהם החוקיים. בין יוני 2025 ל-23 בספטמבר השנה, משטרת מדינת סאו פאולו איתרה 38,028 טלפונים ניידים והשיבה 11,445 מכשירים לקורבנות הגניבה. אחת מבנות המזל הייתה התלמידה בת ה-17 נטליה אדוארדה בנבינדו, שהתקשתה להאמין כשהמשטרה איתרה את הטלפון הגנוב שלה. "שאלתי, 'אתם צוחקים?'", מספרת בנבינדו. "באותו רגע אפילו לא יכולתי להאמין לזה, וואו! הייתי ממש מאושרת".
המקרה שלה הוא כאמור נדיר. מי מהמועמדים, לולה ובולסונרו, שיצליח לשכנע את הבוחרים כי הוא יבטיח את שלום הטלפונים שלהם מעתה והלאה, יוכל לצרף לעמודה שלו עוד כמה קולות חשובים. במרוץ שבו לפי הסקרים מוביל בולסונרו על לולה רק בכמה עשיריות האחוז, הקולות האלה עשויים להכריע.