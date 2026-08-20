אלפי ישראלים שביקשו לצאת אתמול (חמישי) מהארץ דרך נתב"ג מצאו את עצמם במשך שעות ארוכות בתורי ענק ובכאוס . אחרי היום המתיש שעבר על עשרות אלפי נוסעים - זה הזמן להכיר את השחקנים ואת האינטרסים הכלכליים והפוליטיים שעומדים בבסיס הפעילות של נתב"ג. וגם להזכיר את הזכויות של מי שטיסתו בוטלה תוך מבט לעתיד ולשאלה האם המראות מהיממה האחרונה עלולים לחזור על עצמם בקרוב. ynet מסביר:

עומס בנתב"ג ( צילום: מאיר תורג'מן )





מה בעצם קרה בנתב"ג?

בסביבות השעה 12:00 בצהריים החלו שיבושים קשים בשדה כאשר עמדות הצ'ק-אין נסגרו, מסועי המזוודות הושבתו, ונתב"ג אף נסגר לנחיתות למשך כשעה. מדובר באחד הימים העמוסים ביותר השנה בשדה עם קרוב ל-100 אלף נוסעים ו-600 טיסות. הנוסעים הרבים שהגיעו נתקלו בתורי ענק, טיסות רבות שבוטלו או נדחו לפרקי זמן ממושכים, וחלק מהמטוסים שהיו בדרכם לישראל נאלצו להסתובב באוויר.

בנוסף, הכניסות לחניונים נחסמו והובילו לפקקי ענק באזור. רק כעבור שלוש שעות, בסביבות 15:00, החל השדה לחזור לפעילות בהדרגה, אך הכאוס נמשך עם תורי ענק ודחייה של טיסות וגם השפעה על המתרחש בשדות תעופה אחרים. כך למשל, יותר מ-10 טיסות נתקעו בשדה התעופה בפאפוס בעקבות המשבר בנתב"ג. החברות סאן דור של אל על, ארקיע, ישראייר ו-TUS - נאלצו לדחות את יציאתן, שכן בנתב"ג לא יכלו לקלוט את הטיסות.

מה הוביל לכאוס בשדה?

הנהלת רשות שדות התעופה, שאחראית על תפעול השדה, האשימה את ועד העובדים של הארגון בכך שיזם שביתת פתע. כשעה לאחר שהחלו השיבושים בשדה פרסמה הנהלת הרשות הודעה שלפיה "רשות שדות התעופה מתמודדת בשעה זו עם שיבושים בעבודה, בהנחיית ועד העובדים, אשר משפיעים על הפעילות התפעולית ועל השירות לציבור הנוסעים. הנהלת הרשות פונה לעובדים בדרישה להפסיק באופן מיידי כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בעבודה הסדירה ולהחזיר את הפעילות לשגרה מלאה". עוד נאמר בהודעה ש"הרשות רואה בחומרה כל פעולה מכוונת שעלולה לפגוע בציבור הנוסעים ובפעילותו התקינה של נתב״ג, במיוחד בתקופה של עומסי קיץ והיקפי פעילות גבוהים".

גלריה כעס ותסכול בנתב"ג ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

מנגד טענו בוועד העובדים של רשות שדות התעופה, שמונהג על ידי איש הליכוד פנחס עידן, כי העובדים פשוט קרסו מעומס עבודה - שנובע הן בשל ריבוי הטיסות אתמול והן בשל מחסור חמור בכוח אדם. לטענת הוועד הוא התריע על מחסור זה בפני ההנהלה במשך זמן רב. עידן אמר: "לא יכולים להגיד שביתה ולקחת סיפורים, כי כל אחד רוצה כיסוי תחת. ביוני הוצאתי מכתב שחסר כוח אדם, ואז אמרו 'לא חסר, יש אמריקנים, יש יוון' - סיפורי פוגי. סבל לא יכול לעבוד 13 שעות ביממה בחום הזה, מה אתם רוצים? שאנשים יתמוטטו?". יש לציין שעובדים שנטשו עמדות זומנו לשימוע.

מודל העסקה שנוי במחלוקת

על פי גורמים בוועד העובדים, אחת הסיבות למחסור חמור בעובדים היא שיטת ההעסקה ברשות שדות התעופה. מדובר במודל שמבוסס על אילוץ תפעולי מובהק: העבודה בנמל היא עונתית. המודל מורכב משלוש קבוצות - עובדים קבועים, עובדים ארעיים בהסכם קיבוצי, ועובדים זמניים שחותמים מראש על חוזה לשנתיים. לטענתם, מכיוון שבשיא הקיץ נדרש כוח אדם עצום, בעוד שבחורף היקף הטיסות יורד משמעותית, אין למערכת הצדקה או מקום להעסיק את כלל העובדים בסטטוס של קביעות.

( צילום: Jack GUEZ / AFP )

התוצאה היא שהרשות נפרדת מעובדים באופן תכוף ללא קשר לכישוריהם ותרומתם, כדי לא להגיע למצב של ריבוי עובדים עם קביעות, במיוחד בתקופות שבהן העומס יורד באופן ניכר. בכך הרשות נמנעת מההתחייבויות הכלכליות והארגוניות ארוכות הטווח הנגזרות מהעסקת עובדים קבועים, ושומרת על גמישות ניהולית, תפעולית ותקציבית. אלא שהמחיר, לטענת העובדים, הוא מחסור קבוע בעובדים בתקופות העומס - שנובע מכך שהרשות לא מצליחה לגייס בקלות עובדים חדשים במקום אלה שעוזבים.

מה סוכם בשיחות בין ההנהלה לוועד?

לאחר שיחות בין יו"ר רשות שדות התעופה, מנכ"ל רש"ת ויו"ר ועד העובדים, חזרו העובדים לעבודה בהיקף מלא, לפי שעה. במקביל סוכם כי ייעשה מאמץ משמעותי להגדיל את היקף כוח האדם ולתת מענה לצרכים התפעוליים. הכאוס בשדה נמשך גם לאחר הסיכום בגלל העומס שנצבר במהלך שעות השיבושים. כאשר פעילות הצ'ק-אין וטיסות משתבשות, נוצר אפקט שרשרת שמשפיע על לוח הטיסות, על חברות התעופה ועל אלפי נוסעים. לכן גם לאחר חידוש הפעילות נדרש זמן כדי לחזור לשגרה.

מה עושים אם הטיסה בוטלה?

מי שטיסתו בוטלה נדרש לפעול ישירות מול חברת התעופה שלו כדי לקבל כרטיס חלופי או זיכוי כספי מלא שאמור להתקבל על פי חוק בפרק זמן של 21 ימים. בנוגע למי שהטיסה שלו יצאה בלי מזוודות אמר אמש לחדשות 12 מנכ"ל הרשות שרון קדמי כי "כל מי שטס ללא הכבודה שלו, חברות התעופה בדרך כלל מטיסות את הכבודה בטיסות אחרי. מאוד לא נעים, מאוד לא נוח, אבל מקבלים את הכבודה אחרי שטסים".

יפתח רון טל, יו״ר רשות שדות התעופה ( צילום: מאיר תורג'מן )





מתי נתב"ג יחזור לפעילות מלאה?

יו"ר רשות שדות התעופה יפתח רון טל אמר ל-ynet כי הוא מקווה שעד הבוקר המשבר כבר ייפתר, אבל בשל המצוקה הכללית הקיימת בכוח האדם - שהובילה לשיבושים כבר בשבוע שעבר - לא מן הנמנע שיהיו עוד עומסים בעתיד, בפרט בתקופת החגים הקרובה. "אני אחרי סיור באולמות של הצ'ק-אין. ולשמחתי, השדה חוזר לעבודה בתפוקה מלאה ואפילו מעבר לזה. אנחנו מגבירים את כמות הטיסות היוצאות, ומכפילים אותן ממש בשעות הקרובות. הכול כדי לצמצם פערים. ואני מאוד מקווה שבאמת עד הבוקר נגיע למצב שהשדה חוזר לתפקוד רגיל", אמר טל. מנכ"ל הרשות שרון קדמי הוסיף לגבי חגי תשרי כי "אנחנו נעשה הכול כדי שיהיה בסדר", אבל ציין כי מדובר תמיד בתקפה עמוסה.

הטענות לשביתה פוליטית

רק שלשום סיירו בנתב"ג ראש הממשלה בנימין נתניהו ושרת התחבורה מירי רגב, שאף תועדה עם יו"ר ועד עובדי הרשות וכאמור איש הליכוד פנחס עידן. לאחר הביקור יצאו רגב ובכירי משרדה לביקור במרוקו. בליכוד יש הטוענים כי "מחוללי הכאוס" בנתב״ג עשו זאת באופן מכוון כדי לפגוע בנתניהו וברגב, וכי אפילו הטיימינג איננו מקרי.

נתניהו ורגב, שלשום בנתב"ג

״לא הוכרז סכסוך עבודה״, אומר בכיר בליכוד. הוא הוסיף: ״לא היו איומים, צעדים מקדימים שבישרו קודם על שביתה דרמטית כל כך. הצעד הקיצוני שננקט אופייני אחרי שהכריזו סכסוך או אם הונחתה מכה קשה של קיצוץ או רפורמה בלתי ניתנת לעיכול. כל זה לא קרה במקרה הזה. אז מה בכל זאת קרה? ניסיון ברור לפגוע ברגב ובעקיפין גם בנתניהו״.

מהו הנזק למשק?

משרד האוצר מעריך כי הנזק במשק משביתת נתב"ג אתמול מסתכם בכ-25 עד 30 מיליון שקל. לפי המשרד, הנזק מתבטא באובדן זמן לנוסעים, בעלויות ישירות ותפעוליות לחברות התעופה, באובדן הכנסות לרשות שדות התעופה ולמפעילים בנמל, בשיבוש בתנועת מטענים ובלדרות ובפגיעה בשרשרת האספקה, וכן בנזק לענפי התיירות והמלונאות.